Autoridades registran 1,199 accidentes de vehículos de carga pesada en 2026

Los accidentes de tránsito relacionados con vehículos de carga pesada han dejado 72 personas fallecidas y 503 lesionadas en El Salvador entre el 1 de enero y el 7 de octubre de 2026, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

Durante ese período, se registraron 1,199 accidentes de tránsito vinculados con este tipo de vehículos a escala nacional. Ante esta situación, el Gobierno ha intensificado los controles vehiculares y las revisiones técnicas del transporte pesado, en cumplimiento de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

En el mismo período de 2025, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial registró 1,323 accidentes relacionados con vehículos de carga pesada, que dejaron 52 personas fallecidas y 417 lesionadas. Las cifras reflejan una disminución en el número de accidentes, pero un incremento en las víctimas mortales y las personas lesionadas durante 2026.

Entre los siniestros más recientes figura el ocurrido el 30 de septiembre, cuando un conductor que circulaba a excesiva velocidad perdió los frenos y provocó un accidente en el bulevar Constitución, en las cercanías del paso multinivel Integración, en la jurisdicción del distrito de Apopa, San Salvador Oeste.

En ese percance fallecieron María Elisa Hernández, jueza de Vigilancia Penitenciaria de Chalatenango, y Edgardo Magaña. Además, al menos 15 vehículos resultaron dañados y cuatro se incendiaron.

Otro accidente ocurrió el 9 de septiembre, cuando el conductor de una volqueta falleció tras sufrir un percance provocado por desperfectos mecánicos, también en el bulevar Constitución.

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, entre las principales causas de los accidentes de tránsito se encuentran la distracción del conductor, invadir el carril contrario, no guardar la distancia reglamentaria, irrespetar las señales de tránsito, conducir a excesiva velocidad, manejar bajo los efectos del alcohol y las fallas mecánicas.

Controles en carreteras

El Viceministerio de Transporte (VMT) informó que mantiene controles permanentes al transporte de carga en las carreteras del país.

«Nuestros equipos realizan controles permanentes al transporte de carga. Si una unidad presenta condiciones que representan un riesgo, deberá subsanar las irregularidades antes de continuar», comunicó la institución.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través del VMT, anunció que desde el 5 de octubre son obligatorias las revisiones técnicas vehiculares para el transporte de carga, independientemente del año de fabricación de las unidades.

«No pueden seguir circulando unidades en mal estado. Unidad que no cumpla, procederemos a multarla y decomisarla. No podemos tener unidades que representen un peligro para la vida de las familias salvadoreñas», advirtió el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.

El personal técnico se encuentra desplegado en las carreteras, donde impone multas y retira de circulación vehículos que presentan llantas lisas, problemas en los frenos u otras fallas mecánicas. Asimismo, verifica el cumplimiento de los horarios establecidos para la circulación del transporte de carga: de 4:30 de la tarde a 8:30 de la noche y de 4:30 de la mañana a 9:00 de la mañana.

Rodríguez explicó que la revisión técnica vehicular es obligatoria para los vehículos de volteo de todos los años de fabricación desde el lunes 5 de octubre.

«Iniciamos el 8 de agosto con unidades de 1999 hacia atrás, pero ahora serán para todos los demás años. Cada unidad deberá realizar la revisión como fecha límite el mes de vencimiento de su tarjeta de circulación», señaló el funcionario.

Las unidades que no cumplan con este requisito no podrán renovar su tarjeta de circulación y, como consecuencia, deberán salir de circulación.

Aplican multas al transporte pesado

Entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre, el Ministerio de Obras Públicas informó sobre la imposición de 3,552 multas a vehículos de carga pesada, como parte de los controles instalados en las carreteras a escala nacional.

Entre las principales irregularidades detectadas por el personal técnico figuran llantas lisas, problemas en los sistemas de frenos y otras condiciones que representan un riesgo para los demás usuarios de las vías.

«No vamos a permitir que se sigan perdiendo vidas de salvadoreños por conductores irresponsables y también por unidades en malas condiciones», advirtió el ministro Romeo Rodríguez.

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