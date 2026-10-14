Nacionales
Autoridades registran 1,199 accidentes de vehículos de carga pesada en 2026
Los accidentes de tránsito relacionados con vehículos de carga pesada han dejado 72 personas fallecidas y 503 lesionadas en El Salvador entre el 1 de enero y el 7 de octubre de 2026, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial.
Durante ese período, se registraron 1,199 accidentes de tránsito vinculados con este tipo de vehículos a escala nacional. Ante esta situación, el Gobierno ha intensificado los controles vehiculares y las revisiones técnicas del transporte pesado, en cumplimiento de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
En el mismo período de 2025, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial registró 1,323 accidentes relacionados con vehículos de carga pesada, que dejaron 52 personas fallecidas y 417 lesionadas. Las cifras reflejan una disminución en el número de accidentes, pero un incremento en las víctimas mortales y las personas lesionadas durante 2026.
Entre los siniestros más recientes figura el ocurrido el 30 de septiembre, cuando un conductor que circulaba a excesiva velocidad perdió los frenos y provocó un accidente en el bulevar Constitución, en las cercanías del paso multinivel Integración, en la jurisdicción del distrito de Apopa, San Salvador Oeste.
En ese percance fallecieron María Elisa Hernández, jueza de Vigilancia Penitenciaria de Chalatenango, y Edgardo Magaña. Además, al menos 15 vehículos resultaron dañados y cuatro se incendiaron.
Otro accidente ocurrió el 9 de septiembre, cuando el conductor de una volqueta falleció tras sufrir un percance provocado por desperfectos mecánicos, también en el bulevar Constitución.
De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, entre las principales causas de los accidentes de tránsito se encuentran la distracción del conductor, invadir el carril contrario, no guardar la distancia reglamentaria, irrespetar las señales de tránsito, conducir a excesiva velocidad, manejar bajo los efectos del alcohol y las fallas mecánicas.
Controles en carreteras
El Viceministerio de Transporte (VMT) informó que mantiene controles permanentes al transporte de carga en las carreteras del país.
«Nuestros equipos realizan controles permanentes al transporte de carga. Si una unidad presenta condiciones que representan un riesgo, deberá subsanar las irregularidades antes de continuar», comunicó la institución.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través del VMT, anunció que desde el 5 de octubre son obligatorias las revisiones técnicas vehiculares para el transporte de carga, independientemente del año de fabricación de las unidades.
«No pueden seguir circulando unidades en mal estado. Unidad que no cumpla, procederemos a multarla y decomisarla. No podemos tener unidades que representen un peligro para la vida de las familias salvadoreñas», advirtió el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
El personal técnico se encuentra desplegado en las carreteras, donde impone multas y retira de circulación vehículos que presentan llantas lisas, problemas en los frenos u otras fallas mecánicas. Asimismo, verifica el cumplimiento de los horarios establecidos para la circulación del transporte de carga: de 4:30 de la tarde a 8:30 de la noche y de 4:30 de la mañana a 9:00 de la mañana.
Rodríguez explicó que la revisión técnica vehicular es obligatoria para los vehículos de volteo de todos los años de fabricación desde el lunes 5 de octubre.
«Iniciamos el 8 de agosto con unidades de 1999 hacia atrás, pero ahora serán para todos los demás años. Cada unidad deberá realizar la revisión como fecha límite el mes de vencimiento de su tarjeta de circulación», señaló el funcionario.
Las unidades que no cumplan con este requisito no podrán renovar su tarjeta de circulación y, como consecuencia, deberán salir de circulación.
Aplican multas al transporte pesado
Entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre, el Ministerio de Obras Públicas informó sobre la imposición de 3,552 multas a vehículos de carga pesada, como parte de los controles instalados en las carreteras a escala nacional.
Entre las principales irregularidades detectadas por el personal técnico figuran llantas lisas, problemas en los sistemas de frenos y otras condiciones que representan un riesgo para los demás usuarios de las vías.
«No vamos a permitir que se sigan perdiendo vidas de salvadoreños por conductores irresponsables y también por unidades en malas condiciones», advirtió el ministro Romeo Rodríguez.
Sucesos
Denuncian a jóvenes por realizar grafitis alusivos a pandillas en Ciudad Futura
En redes sociales circula una denuncia pública en la que una persona reportó que varios jóvenes habrían manchado la pared de su vivienda durante la hora de salida de un centro escolar, en la fase 2 de Ciudad Futura, en Cuscatancingo.
La afectada informó que ya presentó la denuncia ante la Policía y pidió a los padres de familia estar pendientes del comportamiento de sus hijos.
Asimismo, advirtió que espera que los responsables respondan por los daños ocasionados a su propiedad.
Nacionales
Más de 7,100 instituciones participaron en el simulacro nacional ante terremotos 2026
Más de 7,100 instituciones a escala nacional participaron en el Simulacro Nacional ante Terremotos 2026, realizado en el marco de la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, con el objetivo de fortalecer la preparación y la capacidad de respuesta ante emergencias.
En el ejercicio participaron 5,413 centros escolares públicos y 200 privados, además de 1,501 oficinas distritales, comisiones comunales, departamentales y municipales. También se sumaron empleados de empresas privadas, hospitales públicos y privados, instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales (ONG), la Policía Nacional Civil (PNC), unidades de salud y universidades.
El simulacro se activó a las 10:00 de la mañana, bajo el escenario hipotético de un terremoto de magnitud 8 en la escala de Richter, localizado frente a las costas de La Libertad.
El Sistema Nacional de @PROCIVILSV desarrolló el Simulacro Nacional ante Terremoto, con el propósito de fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de las instituciones públicas, empresas privadas, centros educativos y comunidades ante una emergencia sísmica. https://t.co/qWfMPrMd7S
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 14, 2026
El funcionario de Protección Civil indicó que este tipo de ejercicios permite poner en práctica los protocolos de respuesta, identificar oportunidades de mejora y fortalecer la capacidad de actuación de las instituciones y de la población ante una emergencia.
«Como ustedes saben, estamos conmemorando esta semana la Semana de la reducción de riesgo de desastres. Siguiendo todo el trabajo que se ha venido haciendo como país en los últimos siete años en materia de construcción de una sociedad resiliente, una sociedad con una cultura de prevención», indicó Amaya.
Asimismo, enfatizó que, como Sistema Nacional de Protección Civil, impulsan la cultura de prevención para salvaguardar la vida y el bienestar de la población salvadoreña.
Por su parte, el director de Bomberos, Baltazar Solano, señaló que todas las instituciones deben contar con un plan de contingencia, brigadas de emergencia y un sistema contra incendios.
«Al momento de haber evacuado, hay que hacer una revisión general de manera que nadie quede atrapado y si es así, hay que llamarles a las instituciones de emergencia», recomendó Solano.
Nacionales
Detienen a conductor de rastra por manejar bajo los efectos del alcohol en La Unión
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la detención de Carlos Santana Artiga Mixco, de 44 años, señalado de conducir bajo los efectos del alcohol una rastra que transportaba producto con destino a Honduras.
El procedimiento se llevó a cabo durante un control vehicular de la Policía Fronteriza, en el kilómetro 209 de la carretera Panamericana, en las inmediaciones del redondel de La Amistad, en Pasaquina, La Unión Norte.
Según el reporte policial, al conductor se le practicó una prueba de alcotest, cuyo resultado fue de 295 grados de alcohol, por lo que fue detenido.
Artiga Mixco será remitido a las autoridades correspondientes para que responda por el delito de conducción peligrosa, de acuerdo con la PNC.
CAPTURAN A CONDUCTOR DE RASTRA CON 295° DE ALCOHOL Carlos Santana Artiga Mixco, de 44 años, fue capturado por la PNC tras ser sorprendido conduciendo en estado de ebriedad una rastra que transportaba producto con destino a Honduras. La prueba de alcotest registró 295° de alcohol. La intervención se realizó en un control vehicular de la Policía Fronteriza, en el kilómetro 209 de la carretera Panamericana, redondel de La Amistad, en Pasaquina, La Unión Norte. Será remitido por el delito de conducción peligrosa. #CronioSV #PNCSV #Pasaquina #ConducciónPeligrosa #SeguridadVial
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 14, 2026