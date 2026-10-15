Presidente Nayib Bukele inauguró el puente binacional General Manuel José Arce, el segundo más largo de El Salvador

El presidente de la República, Nayib Bukele, inauguró el puente binacional General Manuel José Arce, considerado el segundo más largo de El Salvador, con 420 metros de longitud. La obra beneficiará a 43,000 personas que transitan por la frontera La Hachadura, ubicada en el distrito de San Francisco Menéndez, Ahuachapán.

El mandatario explicó que la infraestructura fue construida con un diseño moderno para mejorar la conectividad vehicular, peatonal, comercial y turística entre Guatemala y El Salvador.

«La cantidad de salvadoreños y guatemaltecos que serán beneficiados con este puente es grande, para que nuestra economía crezca más necesitamos más comercio e intercambio de mercaderías con nuestros vecinos», afirmó Bukele durante su discurso.

El gobernante detalló que para la construcción de la nueva estructura se destinaron $32.6 millones y se generaron 1,380 empleos directos e indirectos. La obra busca garantizar la circulación segura de 1.5 millones de vehículos al año, de los cuales 1,500 corresponden al transporte pesado.

Bukele señaló que, con el puente anterior, el tránsito vehicular y peatonal se interrumpía debido a las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Paz, sobre el cual se encontraba la antigua estructura.

«No podemos estar cerrando la frontera con nuestro vecino más grande [Guatemala]», expresó el jefe de Estado.

🔴 Presidente @nayibbukele brinda mensaje a la población salvadoreña en transmisión especial

https://t.co/TWDavo1oWa — Diario Digital Cronio (@croniosv) October 15, 2026

Asimismo, indicó que su Gobierno construyó la nueva infraestructura desde cero e incluyó 1.4 kilómetros de calle nueva, distribuidos entre El Salvador y Guatemala, con el objetivo de optimizar el transporte.

«Es una excelente obra de ingeniería, no tiene pilotes, es antisísmica y está bien hecha», manifestó el presidente.

El mandatario explicó que los cierres ocasionados por las inundaciones restringían el turismo, el comercio y la circulación de vehículos y personas provenientes de Guatemala hacia El Salvador. Según detalló, quienes transitaban por la zona debían esperar obligatoriamente a que disminuyera el caudal del río para poder continuar su recorrido.

«Hicimos una calle nueva del lado de El Salvador y de Guatemala. El puente no tiene columnas de apoyo y es un diseño con más de 50 años de vida útil, tiene pasos peatonales para que la gente cruce la frontera con total seguridad e iluminación completa», detalló Bukele.

Además, informó que el paso fronterizo cuenta con nuevas oficinas de control migratorio, salas de espera, servicios sanitarios y un sistema de videovigilancia.

«Esto hará que los tiempos de transporte sean más rápidos. Necesitamos más turismo; el país que más está creciendo en turismo en El Salvador es Guatemala, es el lugar de donde más vienen turistas», destacó.

En cuanto al nombre de la infraestructura, el gobernante explicó que fue denominada General Manuel José Arce en honor a uno de los próceres más importantes.

Con la entrega de la obra, Bukele aseguró: «Hoy podemos decir misión cumplida».

Finalmente, el presidente se refirió a otros proyectos impulsados por su administración en materia de educación, salud e infraestructura vial.

«Ya no solo tenemos la seguridad que nos regaló Dios, sino que ahora tenemos mejor educación y estamos construyendo dos escuelas por día, mejorando la calidad educativa; estamos construyendo hospitales, carreteras y puentes como este», aseveró.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...