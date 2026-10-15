Nacionales
Presidente Nayib Bukele inauguró el puente binacional General Manuel José Arce, el segundo más largo de El Salvador
El presidente de la República, Nayib Bukele, inauguró el puente binacional General Manuel José Arce, considerado el segundo más largo de El Salvador, con 420 metros de longitud. La obra beneficiará a 43,000 personas que transitan por la frontera La Hachadura, ubicada en el distrito de San Francisco Menéndez, Ahuachapán.
El mandatario explicó que la infraestructura fue construida con un diseño moderno para mejorar la conectividad vehicular, peatonal, comercial y turística entre Guatemala y El Salvador.
«La cantidad de salvadoreños y guatemaltecos que serán beneficiados con este puente es grande, para que nuestra economía crezca más necesitamos más comercio e intercambio de mercaderías con nuestros vecinos», afirmó Bukele durante su discurso.
El gobernante detalló que para la construcción de la nueva estructura se destinaron $32.6 millones y se generaron 1,380 empleos directos e indirectos. La obra busca garantizar la circulación segura de 1.5 millones de vehículos al año, de los cuales 1,500 corresponden al transporte pesado.
Bukele señaló que, con el puente anterior, el tránsito vehicular y peatonal se interrumpía debido a las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Paz, sobre el cual se encontraba la antigua estructura.
«No podemos estar cerrando la frontera con nuestro vecino más grande [Guatemala]», expresó el jefe de Estado.
🔴 Presidente @nayibbukele brinda mensaje a la población salvadoreña en transmisión especial
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— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 15, 2026
Asimismo, indicó que su Gobierno construyó la nueva infraestructura desde cero e incluyó 1.4 kilómetros de calle nueva, distribuidos entre El Salvador y Guatemala, con el objetivo de optimizar el transporte.
«Es una excelente obra de ingeniería, no tiene pilotes, es antisísmica y está bien hecha», manifestó el presidente.
El mandatario explicó que los cierres ocasionados por las inundaciones restringían el turismo, el comercio y la circulación de vehículos y personas provenientes de Guatemala hacia El Salvador. Según detalló, quienes transitaban por la zona debían esperar obligatoriamente a que disminuyera el caudal del río para poder continuar su recorrido.
«Hicimos una calle nueva del lado de El Salvador y de Guatemala. El puente no tiene columnas de apoyo y es un diseño con más de 50 años de vida útil, tiene pasos peatonales para que la gente cruce la frontera con total seguridad e iluminación completa», detalló Bukele.
Además, informó que el paso fronterizo cuenta con nuevas oficinas de control migratorio, salas de espera, servicios sanitarios y un sistema de videovigilancia.
«Esto hará que los tiempos de transporte sean más rápidos. Necesitamos más turismo; el país que más está creciendo en turismo en El Salvador es Guatemala, es el lugar de donde más vienen turistas», destacó.
En cuanto al nombre de la infraestructura, el gobernante explicó que fue denominada General Manuel José Arce en honor a uno de los próceres más importantes.
Con la entrega de la obra, Bukele aseguró: «Hoy podemos decir misión cumplida».
Finalmente, el presidente se refirió a otros proyectos impulsados por su administración en materia de educación, salud e infraestructura vial.
«Ya no solo tenemos la seguridad que nos regaló Dios, sino que ahora tenemos mejor educación y estamos construyendo dos escuelas por día, mejorando la calidad educativa; estamos construyendo hospitales, carreteras y puentes como este», aseveró.
Economia
Sorteo Lotra N°470 dedicado a “60 Años Al Servicio de los Trabajadores” AGEPYM
La Lotería Nacional de Beneficencia dedicó el sorteo LOTRA n.º 470 a la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales de El Salvador (AGEPYM), que cumple 60 años de trayectoria desde su fundación, el 1 de octubre de 1966.
Impulsada por Oscar Ofilio Martínez, la gremial nació con el propósito de defender los derechos laborales, las prestaciones y la estabilidad de los trabajadores públicos y municipales del país.
Entre los logros de AGEPYM destacan la atención médica y odontológica, la asesoría jurídica, el acceso a espacios recreativos y los programas de seguros y asistencia dirigidos a sus miembros y sus familias.
Durante la fase previa al sorteo, Génesis Martínez, del Departamento de Secretaría y Archivo de AGEPYM, participó en la presentación de los Premios Mayores y de los Maletines de Balotas de Colores.
Asimismo, Roswal Gregorio Solórzano, presidente de AGEPYM, recibió el enmarcado conmemorativo del sorteo de manos de Héctor Aguiar, gerente general de la Lotería, y expresó su agradecimiento por este reconocimiento.
Resultados del sorteo LOTRA n.º 470
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Primer premio: $380,000, billete n.º 27921, vendido.
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Segundo premio: $20,000, billete n.º 24678, vendido.
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Tercer premio: $10,000, billete n.º 27655, no vendido.
La lista completa de números ganadores puede consultarse en el sitio web oficial: www.lnb.gob.sv.
Nacionales
Varios lesionados en accidente entre microbús y camioncito en calle a Mariona
Varias personas resultaron lesionadas tras un percance de tránsito registrado sobre la calle hacia Mariona, a la altura del CUBO, según reportes ciudadanos.
De acuerdo con la información compartida, en el accidente están involucrados un microbús del transporte colectivo y un camioncito.
Hasta el momento, se desconocen las causas del percance y la gravedad de las lesiones de las personas afectadas.
Mientras tanto, cuerpos de socorro y autoridades de tránsito atienden la emergencia.
Nacionales
Incendio destruye por completo un mototaxi en Cuscatlán
Un incendio destruyó por completo un mototaxi durante el mediodía en el distrito de El Carmen, departamento de Cuscatlán Sur, según reportes ciudadanos.
De acuerdo con testigos, hasta el momento se desconocen las causas que originaron el fuego en el automotor.
Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas y únicamente se registraron pérdidas materiales.