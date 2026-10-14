Vicepresidente Ulloa sostuvo dos acercamientos de alto nivel durante su visita oficial a la República del Paraguay

El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció este martes 13 de octubre una inversión privada de $2,900 millones por parte del grupo empresarial español Cox, destinada a transformar sectores estratégicos de El Salvador, como la energía eléctrica, el gas natural y el abastecimiento de agua potable. Durante una conferencia de prensa celebrada en Casa Presidencial, el mandatario firmó un memorando de entendimiento junto al presidente ejecutivo de la compañía, Enrique Riquelme, y aseguró que se trata de la mayor inversión privada anunciada en la historia del país, con un monto equivalente aproximadamente al 7 % del Producto Interno Bruto (PIB).

«Este día estamos firmando lo que se convierte a partir de hoy en la inversión privada más grande en toda la historia de El Salvador», afirmó Bukele, quien comparó el nuevo acuerdo con otros proyectos de gran magnitud anunciados durante su administración. El mandatario recordó los $1,100 millones asociados a Energía del Pacífico y los $1,600 millones vinculados al proyecto portuario de Yilport, que juntos suman $2,700 millones, una cifra inferior a los $2,900 millones comprometidos por Cox. El anuncio forma parte de la estrategia gubernamental de impulso económico, con la que el Ejecutivo busca fortalecer la infraestructura nacional y generar condiciones para atraer nuevas empresas.

La mayor parte de los recursos, unos $1,800 millones, estará destinada a infraestructura de gas natural, incluyendo una central de generación eléctrica con capacidad de 380 megavatios y una instalación terrestre para almacenar este combustible. Según explicó el presidente, el proyecto permitirá abastecer a empresas generadoras de electricidad y sectores industriales, además de abrir oportunidades para comercializar gas natural con otros países centroamericanos. Enrique Riquelme destacó que la iniciativa podría convertir a El Salvador en un punto estratégico para la importación y distribución regional de gas, ampliando su participación en el mercado energético.

Otros $500 millones serán invertidos en energía solar y sistemas de almacenamiento mediante baterías, de los cuales $300 millones corresponden a infraestructura de almacenamiento y $200 millones a nuevas plantas fotovoltaicas. El proyecto de baterías comenzaría con una capacidad de 440 megavatios, con posibilidades de ampliarse hasta los 1,000 megavatios. Bukele explicó que esta tecnología permitirá aprovechar durante la noche parte de la electricidad generada por el sol durante el día, reduciendo la dependencia de fuentes de generación más costosas, como el búnker. El mandatario sostuvo que, cuando los proyectos entren en funcionamiento, podrían contribuir a reducir las tarifas eléctricas para las familias salvadoreñas, aunque todavía no se ha establecido una fecha para que ese beneficio pueda materializarse.

El abastecimiento de agua potable también tendrá un papel fundamental dentro del acuerdo, con una inversión prevista de $600 millones para proyectos de gestión hídrica y saneamiento. Bukele calificó este componente como una de las mayores apuestas económicas realizadas en el sector y aseguró que fortalecer los servicios básicos resulta indispensable para el crecimiento del país. Las obras buscarán mejorar la infraestructura relacionada con el suministro de agua y el tratamiento de aguas residuales, beneficiando potencialmente a hogares, comercios e industrias. Sin embargo, durante la conferencia no se detallaron todas las ubicaciones de los proyectos ni la cantidad exacta de personas que recibirían los beneficios.

El anuncio representa una apuesta económica de gran alcance para el Gobierno de Bukele, que busca consolidar a El Salvador como un destino atractivo para la inversión extranjera y el desarrollo industrial. El presidente ejecutivo de Cox manifestó que la compañía espera contribuir a la generación de empleos y al fortalecimiento de servicios esenciales para la actividad productiva. No obstante, los $2,900 millones corresponden a un compromiso de inversión anunciado mediante un memorando de entendimiento, por lo que su impacto dependerá de la ejecución efectiva de los proyectos, los plazos de construcción y su puesta en funcionamiento. De concretarse en su totalidad, la iniciativa podría marcar un cambio significativo en la infraestructura energética e hídrica del país.

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