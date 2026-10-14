Sucesos
Denuncian a jóvenes por realizar grafitis alusivos a pandillas en Ciudad Futura
En redes sociales circula una denuncia pública en la que una persona reportó que varios jóvenes habrían manchado la pared de su vivienda durante la hora de salida de un centro escolar, en la fase 2 de Ciudad Futura, en Cuscatancingo.
La afectada informó que ya presentó la denuncia ante la Policía y pidió a los padres de familia estar pendientes del comportamiento de sus hijos.
Asimismo, advirtió que espera que los responsables respondan por los daños ocasionados a su propiedad.
Sucesos
Identifican a víctima de accidente de tránsito en Cojutepeque
David Rodríguez fue identificado como el hombre que perdió la vida ayer en un accidente de tránsito en el que estuvieron involucrados varios vehículos, en las cercanías del parque Alameda, en Cojutepeque, Cuscatlán.
De acuerdo con los reportes, Rodríguez se encontraba en la zona cuando un camión repartidor de bebidas lo impactó, junto con una motocicleta y un autobús de la ruta 179.
Según la información disponible, el camión habría sufrido una falla mecánica, lo que habría provocado el percance que terminó en tragedia.
Elementos de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron al lugar para inspeccionar la escena y determinar las responsabilidades correspondientes.
Sucesos
FOTOS – VIDEO | Alcaldía de San Salvador Este multa a Yanira Berríos por construir en zona verde de Soyapango
La Alcaldía de San Salvador Este, a través de la Dirección Contravencional y el Cuerpo de Agentes Municipales, atendió una denuncia ciudadana relacionada con la apropiación indebida de un espacio público en Soyapango, señalada contra la creadora de contenido Yanira Berríos.
Tras conocer el caso, la municipalidad otorgó un plazo de 24 horas para retirar los obstáculos colocados en la zona, con el objetivo de garantizar el uso adecuado de los espacios públicos y mantenerlos disponibles para la comunidad.
La alcaldía reiteró que las disposiciones legales deben cumplirse por igual, sin distinciones, y reafirmó su compromiso de atender las denuncias ciudadanas y recuperar los espacios comunes.
Asimismo, señaló que busca garantizar que las zonas verdes y demás áreas públicas estén disponibles para el disfrute de todos los habitantes.
ALCALDÍA DE SAN SALVADOR ESTE MULTA A YANIRA BERRÍOS POR CONSTRUIR EN ZONA VERDE DE SOYAPANGO La Alcaldía de @AlcaldiaSSE realizó una inspección en una zona verde de Soyapango, frente a la vivienda de la tiktoker Yanira Berríos, donde impuso una multa por ocupación del espacio público y estableció un plazo para desmontar la estructura construida en el lugar. La municipalidad señaló que el procedimiento busca recuperar las áreas comunes y garantizar que los espacios públicos estén disponibles para todos los habitantes. Más detalles en nuestra nota ⬇️ https://t.co/eu1MZoh7lT Y usted, ¿qué opina? #CronioSV #Soyapango #YaniraBerríos #EspaciosPúblicos #SanSalvadorEste
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 13, 2026
Sucesos
VIDEO | Cocodrilo de considerable tamaño sorprende a turistas y habitantes en playa San Marcelino
Varias personas que visitaban la playa San Marcelino, en La Paz Oeste, se llevaron un gran susto al encontrarse de frente con un cocodrilo de considerable tamaño, cuyo hallazgo generó sorpresa y curiosidad entre turistas y habitantes de la zona.
Según testimonios, el reptil fue localizado en el sector costero, donde residentes procedieron a cercar al animal y solicitaron la ayuda de las autoridades para trasladarlo a una zona segura.
Al cierre de esta nota, se informó que la situación estaba controlada y que ni el cocodrilo ni ninguna persona habían resultado lesionados.
COCODRILO DE GRAN TAMAÑO SORPRENDE A TURISTAS Y HABITANTES EN PLAYA SAN MARCELINO Un cocodrilo de considerable tamaño sorprendió a turistas y habitantes de playa San Marcelino, en La Paz Oeste, luego de ser localizado en el sector costero. Según testimonios, residentes cercaron al reptil y solicitaron ayuda de las autoridades para trasladarlo a una zona segura. La situación fue controlada. #CronioSV #PlayaSanMarcelino #LaPazOeste #Cocodrilo #ElSalvador
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 12, 2026