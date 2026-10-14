Política
¡INVERSIÓN HISTÓRICA EN EL SALVADOR! Bukele anuncia $2,900 millones para energía, gas natural y agua potable
El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció este martes 13 de octubre una inversión privada de $2,900 millones por parte del grupo empresarial español Cox, destinada a transformar sectores estratégicos de El Salvador, como la energía eléctrica, el gas natural y el abastecimiento de agua potable. Durante una conferencia de prensa celebrada en Casa Presidencial, el mandatario firmó un memorando de entendimiento junto al presidente ejecutivo de la compañía, Enrique Riquelme, y aseguró que se trata de la mayor inversión privada anunciada en la historia del país, con un monto equivalente aproximadamente al 7 % del Producto Interno Bruto (PIB).
«Este día estamos firmando lo que se convierte a partir de hoy en la inversión privada más grande en toda la historia de El Salvador», afirmó Bukele, quien comparó el nuevo acuerdo con otros proyectos de gran magnitud anunciados durante su administración. El mandatario recordó los $1,100 millones asociados a Energía del Pacífico y los $1,600 millones vinculados al proyecto portuario de Yilport, que juntos suman $2,700 millones, una cifra inferior a los $2,900 millones comprometidos por Cox. El anuncio forma parte de la estrategia gubernamental de impulso económico, con la que el Ejecutivo busca fortalecer la infraestructura nacional y generar condiciones para atraer nuevas empresas.
La mayor parte de los recursos, unos $1,800 millones, estará destinada a infraestructura de gas natural, incluyendo una central de generación eléctrica con capacidad de 380 megavatios y una instalación terrestre para almacenar este combustible. Según explicó el presidente, el proyecto permitirá abastecer a empresas generadoras de electricidad y sectores industriales, además de abrir oportunidades para comercializar gas natural con otros países centroamericanos. Enrique Riquelme destacó que la iniciativa podría convertir a El Salvador en un punto estratégico para la importación y distribución regional de gas, ampliando su participación en el mercado energético.
Otros $500 millones serán invertidos en energía solar y sistemas de almacenamiento mediante baterías, de los cuales $300 millones corresponden a infraestructura de almacenamiento y $200 millones a nuevas plantas fotovoltaicas. El proyecto de baterías comenzaría con una capacidad de 440 megavatios, con posibilidades de ampliarse hasta los 1,000 megavatios. Bukele explicó que esta tecnología permitirá aprovechar durante la noche parte de la electricidad generada por el sol durante el día, reduciendo la dependencia de fuentes de generación más costosas, como el búnker. El mandatario sostuvo que, cuando los proyectos entren en funcionamiento, podrían contribuir a reducir las tarifas eléctricas para las familias salvadoreñas, aunque todavía no se ha establecido una fecha para que ese beneficio pueda materializarse.
El abastecimiento de agua potable también tendrá un papel fundamental dentro del acuerdo, con una inversión prevista de $600 millones para proyectos de gestión hídrica y saneamiento. Bukele calificó este componente como una de las mayores apuestas económicas realizadas en el sector y aseguró que fortalecer los servicios básicos resulta indispensable para el crecimiento del país. Las obras buscarán mejorar la infraestructura relacionada con el suministro de agua y el tratamiento de aguas residuales, beneficiando potencialmente a hogares, comercios e industrias. Sin embargo, durante la conferencia no se detallaron todas las ubicaciones de los proyectos ni la cantidad exacta de personas que recibirían los beneficios.
El anuncio representa una apuesta económica de gran alcance para el Gobierno de Bukele, que busca consolidar a El Salvador como un destino atractivo para la inversión extranjera y el desarrollo industrial. El presidente ejecutivo de Cox manifestó que la compañía espera contribuir a la generación de empleos y al fortalecimiento de servicios esenciales para la actividad productiva. No obstante, los $2,900 millones corresponden a un compromiso de inversión anunciado mediante un memorando de entendimiento, por lo que su impacto dependerá de la ejecución efectiva de los proyectos, los plazos de construcción y su puesta en funcionamiento. De concretarse en su totalidad, la iniciativa podría marcar un cambio significativo en la infraestructura energética e hídrica del país.
Política
Diálogo con el parlamento de Paraguay para el desarrollo
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, conversó con el Presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, para estrechar los vínculos institucionales y promover el intercambio de experiencias entre ambas naciones.
Durante la sesión, el Vicemandatario compartió los resultados salvadoreños en materia de seguridad, recordando que el país enfrentó durante décadas elevados índices de criminalidad y violencia. Señaló que, desde el inicio de la gestión del Presidente Nayib Bukele, se impulsaron decisiones y reformas orientadas a recuperar la tranquilidad de la población, sentando las bases del “Milagro de la Seguridad”, que actualmente permite avanzar hacia el “Milagro Económico”.
Expuso que las nuevas condiciones de seguridad han favorecido el crecimiento de sectores estratégicos como la industria, la construcción y el turismo, permitiendo posicionar a El Salvador como un destino atractivo para las inversiones y la celebración de eventos internacionales, haciendo referencia a los campeonatos de surf.
A su vez, el Presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, agradeció la visita y transmitió sus saludos al Presidente Bukele y al Presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Asimismo, recordó su acercamiento previo con el Mandatario salvadoreño y expresó su reconocimiento a las transformaciones impulsadas por su Gobierno, destacando que ahora El Salvador es un faro para muchas otras naciones.
Esta bilateral, impulso el acercamiento institucional entre El Salvador y Paraguay, reafirmando la importancia del diálogo parlamentario y el reconocimiento de las transformaciones que ambas naciones fomentan a favor del desarrollo.
Política
Marco Rubio llama a Nayib Bukele para reforzar alianza con El Salvador y abordar seguridad de puertos y situación de Cuba
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo este martes 13 de octubre una conversación telefónica con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para reafirmar la alianza estratégica entre ambas naciones. Así lo confirmó el Departamento de Estado estadounidense mediante un comunicado oficial, en el que destacó que ambos funcionarios abordaron asuntos relacionados con la seguridad de infraestructura estratégica, la cooperación internacional y las prioridades diplomáticas de Washington en la región.
Uno de los principales temas de la llamada fue la protección de infraestructura crítica, especialmente los puertos, frente a lo que Estados Unidos considera posibles influencias extranjeras maliciosas. Rubio y Bukele conversaron sobre la importancia de mantener seguras estas instalaciones, consideradas fundamentales para el comercio, la economía y la seguridad nacional. El pronunciamiento se produce en medio del interés de Washington por fortalecer su presencia estratégica en Centroamérica y proteger sectores clave frente a la influencia de otras potencias internacionales.
Durante el intercambio, Marco Rubio también instó al Gobierno salvadoreño a respaldar a Estados Unidos y a otros países aliados en la promoción de prioridades compartidas dentro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La conversación incluyó la situación política de Cuba, sobre la cual el jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que el Gobierno cubano no impulsará las reformas que, a juicio de Washington, necesita su población mientras considere que mantiene el respaldo de la comunidad internacional.
La comunicación reafirma la cercanía diplomática entre la administración del presidente Donald Trump y el Gobierno de Nayib Bukele, que han mantenido una estrecha cooperación en asuntos de seguridad y política regional. Sin embargo, el comunicado estadounidense no detalló acuerdos concretos derivados de la conversación, ni identificó países o actores específicos al referirse a las influencias extranjeras sobre infraestructura estratégica. La llamada pone nuevamente sobre la mesa el papel de El Salvador como socio de Washington en Centroamérica.
Política
Diálogo político y diplomático entre El Salvador y Paraguay
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con el Ministro de Relaciones Exteriores del país suramericano, Rubén Ramírez Lezcano, orientado a fortalecer las relaciones bilaterales y dar seguimiento a los temas de interés común.
Ambas autoridades abordaron los avances en el proceso de consultas políticas entre las Cancillerías de El Salvador y Paraguay, destacando la importancia de mantener abiertos los canales de diálogo y coordinación diplomática para impulsar una agenda de cooperación.
Asimismo, intercambiaron impresiones sobre las oportunidades de colaboración en materia de salud pública y económica. En el ámbito histórico y cultural, también abordaron la solicitud de repatriación de los restos del reconocido artista paraguayo Agustín Pío Barrios, conocido como Mangoré, cuyos restos yacen en El Salvador, haciendo referencia a la petición formal presentada por la Cámara de Senadores.
El encuentro permitió reafirmar la importancia de la cooperación, el intercambio de experiencias y el seguimiento a iniciativas en beneficio de las naciones.