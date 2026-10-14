Gerente de medios de pago del banco estatal CHN muere por balas en zona 4 de Ciudad de Guatemala

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este miércoles una nueva serie de operativos de seguridad acompañados de toques de queda, que se ejecutarán del 1 al 10 de noviembre en provincias de la región costera, como parte de las acciones del Gobierno para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

«Vamos a hacer una nueva serie de operaciones especiales entre el 1 y el 10 de noviembre con toque de queda en las provincias de la costa», indicó el mandatario durante una entrevista con Radio Centro, en la ciudad de Ambato, ubicada en la zona central del país.

Noboa explicó que la medida se adoptará tras los resultados reportados por el Gobierno en anteriores operativos de seguridad y restricciones a la movilidad nocturna. Según el mandatario, estas acciones permitieron reducir los delitos y afectar las finanzas de las organizaciones criminales.

El presidente aseguró que durante el último toque de queda, aplicado del 17 al 30 de septiembre en cuatro provincias costeras, Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, se registró una reducción del 40 % de los delitos.

Asimismo, afirmó que varias de las semanas recientes registraron algunas de las cifras más bajas de homicidios en lo que va del año.

«Estamos viendo también una reducción significativa de las extorsiones», añadió Noboa, quien destacó que los operativos de seguridad han permitido capturar a presuntos cabecillas de organizaciones criminales vinculadas a cárteles de la droga.

El mandatario también señaló que, solo en septiembre pasado, las autoridades incautaron más de ocho toneladas de droga. Según su estimación, este decomiso representó una afectación de 400 millones de dólares a las economías criminales.

«Entonces, más que una percepción, me baso en los números, y los números muestran que está funcionando», sostuvo el presidente al ser consultado sobre los resultados de las medidas de seguridad.

Noboa afirmó que la lucha contra el crimen organizado requiere planificación a mediano y largo plazo. También destacó la necesidad de implementar medidas para prevenir que los jóvenes se incorporen a estructuras delictivas, mediante oportunidades de capacitación, empleo y educación técnica.

Desde 2024, el Gobierno de Noboa mantiene un «conflicto armado interno» contra grupos criminales vinculados al narcotráfico, en medio de una escalada de violencia en Ecuador.

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