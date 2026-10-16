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NAU Fest llega a El Salvador: la mayor experiencia educativa de Junior Achievement.
Junior Achievement anuncia la llegada de NAU Fest a El Salvador, una iniciativa regional que moviliza a jóvenes de América Latina y el Caribe a través de experiencias de aprendizaje, inspiración y acción en torno al emprendimiento, el futuro del trabajo, la inteligencia artificial, la sostenibilidad y el propósito personal.
En El Salvador, los jóvenes podrán participar a partir de los 16 años en adelante, en experiencias virtuales junto a participantes de toda la región y formar parte de tres encuentros presenciales diseñados para fortalecer sus habilidades, explorar nuevas oportunidades y prepararse para los desafíos del futuro personal y profesional.
Sobre NAU Fest 2026:
NAU Fest es una iniciativa regional de Junior Achievement que conecta a jóvenes de América Latina y el Caribe mediante experiencias educativas presenciales y virtuales orientadas al desarrollo de habilidades, la exploración de oportunidades y la preparación para el futuro.
La edición 2026 proyecta movilizar a más de 25,000 jóvenes en 31 ciudades de 23 países de América Latina y el Caribe y generar más de 3 millones de experiencias educativas, consolidando espacios de aprendizaje y conexión para las nuevas generaciones.
Por primera vez, NAU Fest contará con tres puntos de encuentro en El Salvador, ampliando las oportunidades de participación juvenil. A través de charlas, talleres, conversatorios con expertos, actividades participativas y espacios de intercambio con representantes del sector empresarial, los jóvenes podrán conocer nuevas perspectivas, compartir experiencias y descubrir oportunidades vinculadas con sus intereses y aspiraciones.
La participación de la empresa privada es fundamental para acercar a los jóvenes a las dinámicas, los desafíos y las oportunidades del mundo real. Mediante la participación de profesionales y empresas, NAU Fest promueve la conexión entre el aprendizaje y las necesidades del entorno laboral, permitiendo que las nuevas generaciones conozcan distintas perspectivas, fortalezcan sus habilidades e identifiquen oportunidades para su desarrollo. Esta colaboración entre el sector educativo y empresarial contribuye a preparar el talento joven que El Salvador necesita para afrontar los desafíos del futuro.
Participa en NAU FEST 2026, El Salvador:
• La Libertad: sábado 24 de octubre, de 8:00 a.m. a 12:30 p.m., en Campus JA, Santa Tecla.
• Santa Ana: jueves 5 de noviembre, de 10:00 a.m. a 12:00 m.d., en la Universidad Autónoma de
Santa Ana (UNASA).
• San Miguel: jueves 12 de noviembre, de 10:00 a.m. a 12:00 m.d., en la Universidad Gerardo
Barrios (UGB).
Cómo participar
La participación es gratuita y está abierta a jóvenes interesados en explorar oportunidades, desarrollar habilidades y prepararse para el futuro.
Para registrarse, los interesados deben completar el formulario disponible en:
https://juniorachievementelsalvador.my.site.com/naufest2026/s/
Beneficios para los participantes:
Acceso a contenido exclusivo y experiencias interactivas.
Participación en talleres prácticos y charlas con referentes.
Posibilidad de acceder a un certificado digital que potencia su perfil profesional.
Conexión con una red regional de jóvenes líderes.
Beneficios para las empresas:
Conexión con el talento joven: acercamiento a las nuevas generaciones, sus intereses, aspiraciones
y expectativas profesionales.
Posicionamiento de marca: visibilidad como empresa comprometida con el desarrollo de la
juventud y la formación del talento del futuro.
Vinculación con futuros profesionales: oportunidades para compartir conocimientos, experiencias y
perspectivas del mundo laboral.
Contribución al desarrollo del país: participación activa en la preparación de jóvenes con
habilidades relevantes para los desafíos del entorno laboral.
Participación de sus colaboradores: espacios para que profesionales de la empresa compartan su
experiencia e inspiren a los jóvenes.
Fortalecimiento del compromiso social: apoyo a iniciativas que promueven la educación, la
empleabilidad y el emprendimiento juvenil.
NAUFest es posible gracias al apoyo de aliados regionales como Johnson & Johnson, Project Management Institute Educational Foundation (PMIEF), Delta Air Lines y SAP. Además de empresas e instituciones locales como: Cámara Alemana de Comercio e Industria, INCAF, Universidad Tecnológica de El Salvador, CRS (Catholic Relief Services), Universidad Gerardo Barrios (UGB), Universidad Autónoma de Santa Ana (UNASA), VOLAO, Eva App, Conexión, Fundación Gloria Kriete, Growlii Marketing Company, Universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero (UMOAR), Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios (UCAD), Fundación Caprile, Universidad Técnica Latinoamericana (UTLA), BILANS, Demente, Cámara de Comercio de Israel y Fundación Atlántida.
A su vez se contará con participaciones de ponentes de: Google Clooud, Instituto Tecnológico de Monterrey, Un Pulmón Más y otros
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Localizan sin vida a niña de 13 años que había desaparecido en Huizúcar
Las labores de búsqueda desplegadas en el municipio de Huizúcar concluyeron este sábado con el trágico hallazgo del cuerpo sin vida de Ángela del Carmen Aguirre Orellana, una menor de 13 años que había sido reportada como desaparecida tras ser arrastrada por una fuerte corriente de agua.
Según la información preliminar recabada sobre el caso, la menor había salido de sus clases en la escuela ubicada en el cantón Amaquilco. Durante su trayecto de regreso a casa, las intensas corrientes generadas por las lluvias del pasado viernes la sorprendieron en el camino y la arrastraron, impidiéndole ponerse a salvo.
Tras conocerse la alerta por su desaparición, equipos de rescate y miembros de la comunidad iniciaron de inmediato un operativo de rastreo a lo largo de los cuerpos de agua del sector. Los esfuerzos continuaron hasta que la niña fue localizada sin vida quebrada abajo, dentro de la misma jurisdicción.
Las circunstancias exactas que rodearon este hecho continúan bajo análisis y deberán ser esclarecidas por las autoridades correspondientes, en un suceso que ha generado consternación y pone nuevamente en evidencia el peligro de las corrientes repentinas en zonas vulnerables durante la época de precipitaciones.
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El Salvador y Argentina estrechan lazos bilaterales y proyectan una sólida cooperación estratégica
El Vicepresidente de la República de El Salvador, Sr. Félix Ulloa hijo, sostuvo un encuentro estratégico con el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto de Argentina, Sr. Pablo Quirno, con el objetivo de consolidar la agenda bilateral y estrechar los vínculos políticos, económicos y de cooperación entre ambas naciones.
Durante la reunión, el Vicemandatario salvadoreño expuso los logros alcanzados en áreas prioritarias como la seguridad, el turismo y la atracción de inversiones. Asimismo, ambas autoridades destacaron las profundas coincidencias ideológicas y de gestión entre los presidentes de los dos países, un factor clave que ha impulsado el fortalecimiento de la relación desde 2024.
En este marco, el Vicepresidente Ulloa extendió una invitación oficial al Canciller Quirno para participar en la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (CIED), que se llevará a cabo en noviembre de este año, consolidándose como un foro esencial para el debate institucional y democrático en la región.
Por su parte, el Ministro Quirno resaltó la fluida comunicación sostenida con la Ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Sra. Alexandra Hill, y valoró los avances de la agenda común, destacando especialmente la reciente firma del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Finalmente, los funcionarios celebraron la elección del nuevo Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Sr. Andrés Delich, reafirmando el compromiso conjunto de fomentar espacios multilaterales de diálogo y cooperación.
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Presidente Trump afirma que criminales de EUA temen al CECOT
Durante una reciente aparición pública en Estados Unidos, el presidente Donald Trump afirmó que los delincuentes estadounidenses sienten temor ante la posibilidad de ser recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. Según el mandatario, al enterarse de que podrían ser trasladados a esta prisión salvadoreña, los propios criminales rechazan tajantemente la idea.
«¡No, El Salvador! ¡No, no, no queremos ir a El Salvador!», expresó Trump, destacando la severidad y rigurosidad con la que las autoridades operan el centro penitenciario.
Asimismo, el mandatario estadounidense reconoció los resultados obtenidos por la administración del presidente Nayib Bukele en materia de seguridad, señalando que el país «está haciendo un trabajo tremendo».