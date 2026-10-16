NAU Fest llega a El Salvador: la mayor experiencia educativa de Junior Achievement.

Junior Achievement anuncia la llegada de NAU Fest a El Salvador, una iniciativa regional que moviliza a jóvenes de América Latina y el Caribe a través de experiencias de aprendizaje, inspiración y acción en torno al emprendimiento, el futuro del trabajo, la inteligencia artificial, la sostenibilidad y el propósito personal.

En El Salvador, los jóvenes podrán participar a partir de los 16 años en adelante, en experiencias virtuales junto a participantes de toda la región y formar parte de tres encuentros presenciales diseñados para fortalecer sus habilidades, explorar nuevas oportunidades y prepararse para los desafíos del futuro personal y profesional.

Sobre NAU Fest 2026:

NAU Fest es una iniciativa regional de Junior Achievement que conecta a jóvenes de América Latina y el Caribe mediante experiencias educativas presenciales y virtuales orientadas al desarrollo de habilidades, la exploración de oportunidades y la preparación para el futuro.

La edición 2026 proyecta movilizar a más de 25,000 jóvenes en 31 ciudades de 23 países de América Latina y el Caribe y generar más de 3 millones de experiencias educativas, consolidando espacios de aprendizaje y conexión para las nuevas generaciones.

Por primera vez, NAU Fest contará con tres puntos de encuentro en El Salvador, ampliando las oportunidades de participación juvenil. A través de charlas, talleres, conversatorios con expertos, actividades participativas y espacios de intercambio con representantes del sector empresarial, los jóvenes podrán conocer nuevas perspectivas, compartir experiencias y descubrir oportunidades vinculadas con sus intereses y aspiraciones.

La participación de la empresa privada es fundamental para acercar a los jóvenes a las dinámicas, los desafíos y las oportunidades del mundo real. Mediante la participación de profesionales y empresas, NAU Fest promueve la conexión entre el aprendizaje y las necesidades del entorno laboral, permitiendo que las nuevas generaciones conozcan distintas perspectivas, fortalezcan sus habilidades e identifiquen oportunidades para su desarrollo. Esta colaboración entre el sector educativo y empresarial contribuye a preparar el talento joven que El Salvador necesita para afrontar los desafíos del futuro.

Participa en NAU FEST 2026, El Salvador:

• La Libertad: sábado 24 de octubre, de 8:00 a.m. a 12:30 p.m., en Campus JA, Santa Tecla.

• Santa Ana: jueves 5 de noviembre, de 10:00 a.m. a 12:00 m.d., en la Universidad Autónoma de

Santa Ana (UNASA).

• San Miguel: jueves 12 de noviembre, de 10:00 a.m. a 12:00 m.d., en la Universidad Gerardo

Barrios (UGB).

Cómo participar

La participación es gratuita y está abierta a jóvenes interesados en explorar oportunidades, desarrollar habilidades y prepararse para el futuro.

Para registrarse, los interesados deben completar el formulario disponible en:

https://juniorachievementelsalvador.my.site.com/naufest2026/s/

Beneficios para los participantes:

 Acceso a contenido exclusivo y experiencias interactivas.

 Participación en talleres prácticos y charlas con referentes.

 Posibilidad de acceder a un certificado digital que potencia su perfil profesional.

 Conexión con una red regional de jóvenes líderes.

Beneficios para las empresas:

 Conexión con el talento joven: acercamiento a las nuevas generaciones, sus intereses, aspiraciones

y expectativas profesionales.

 Posicionamiento de marca: visibilidad como empresa comprometida con el desarrollo de la

juventud y la formación del talento del futuro.

 Vinculación con futuros profesionales: oportunidades para compartir conocimientos, experiencias y

perspectivas del mundo laboral.

 Contribución al desarrollo del país: participación activa en la preparación de jóvenes con

habilidades relevantes para los desafíos del entorno laboral.

 Participación de sus colaboradores: espacios para que profesionales de la empresa compartan su

experiencia e inspiren a los jóvenes.

 Fortalecimiento del compromiso social: apoyo a iniciativas que promueven la educación, la

empleabilidad y el emprendimiento juvenil.

NAUFest es posible gracias al apoyo de aliados regionales como Johnson & Johnson, Project Management Institute Educational Foundation (PMIEF), Delta Air Lines y SAP. Además de empresas e instituciones locales como: Cámara Alemana de Comercio e Industria, INCAF, Universidad Tecnológica de El Salvador, CRS (Catholic Relief Services), Universidad Gerardo Barrios (UGB), Universidad Autónoma de Santa Ana (UNASA), VOLAO, Eva App, Conexión, Fundación Gloria Kriete, Growlii Marketing Company, Universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero (UMOAR), Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios (UCAD), Fundación Caprile, Universidad Técnica Latinoamericana (UTLA), BILANS, Demente, Cámara de Comercio de Israel y Fundación Atlántida.

A su vez se contará con participaciones de ponentes de: Google Clooud, Instituto Tecnológico de Monterrey, Un Pulmón Más y otros

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