Nacionales
¡ATENCIÓN, CONDUCTORES! CAM NOTIFICA A DUEÑOS DE VEHÍCULOS ABANDONADOS EN LA RÁBIDA Y ADVIERTE SOBRE POSIBLES MULTAS
El Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de San Salvador Centro realizó acciones de notificación a propietarios de vehículos en aparente estado de abandono en la colonia La Rábida, como parte de los esfuerzos municipales para recuperar los espacios públicos y mejorar la circulación vehicular y peatonal en la capital salvadoreña.
La intervención busca que los propietarios retiren voluntariamente los automotores que permanecen estacionados durante períodos prolongados en calles y otros espacios públicos. Estas acciones forman parte del Plan San Salvador Centro Ordenado y Seguro, mediante el cual la municipalidad desarrolla inspecciones y procedimientos para reducir las obstrucciones que afectan la movilidad y el uso adecuado de las vías.
De acuerdo con la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana de San Salvador Centro, los propietarios de vehículos considerados abandonados pueden enfrentar multas de entre $51 y $900. La normativa establece que un automotor puede ser clasificado en esa condición cuando permanece estacionado sin interrupción durante 30 días o más. Tras recibir la notificación correspondiente, el dueño dispone de 72 horas para retirarlo voluntariamente; de lo contrario, las autoridades municipales pueden proceder a su remoción mediante grúa, siguiendo el procedimiento legal.
La Alcaldía de San Salvador Centro mantiene estas intervenciones en diferentes colonias y comunidades con el objetivo de recuperar calles, aceras y otros espacios de uso colectivo. Además de las posibles sanciones económicas, los propietarios pueden asumir los gastos derivados del traslado y resguardo de los vehículos retirados. Las autoridades reiteran la importancia de atender las notificaciones y evitar que automotores sin uso permanezcan abandonados en la vía pública.
Principal
Localizan sin vida a niña de 13 años que había desaparecido en Huizúcar
Las labores de búsqueda desplegadas en el municipio de Huizúcar concluyeron este sábado con el trágico hallazgo del cuerpo sin vida de Ángela del Carmen Aguirre Orellana, una menor de 13 años que había sido reportada como desaparecida tras ser arrastrada por una fuerte corriente de agua.
Según la información preliminar recabada sobre el caso, la menor había salido de sus clases en la escuela ubicada en el cantón Amaquilco. Durante su trayecto de regreso a casa, las intensas corrientes generadas por las lluvias del pasado viernes la sorprendieron en el camino y la arrastraron, impidiéndole ponerse a salvo.
Tras conocerse la alerta por su desaparición, equipos de rescate y miembros de la comunidad iniciaron de inmediato un operativo de rastreo a lo largo de los cuerpos de agua del sector. Los esfuerzos continuaron hasta que la niña fue localizada sin vida quebrada abajo, dentro de la misma jurisdicción.
Las circunstancias exactas que rodearon este hecho continúan bajo análisis y deberán ser esclarecidas por las autoridades correspondientes, en un suceso que ha generado consternación y pone nuevamente en evidencia el peligro de las corrientes repentinas en zonas vulnerables durante la época de precipitaciones.
Principal
El Salvador y Argentina estrechan lazos bilaterales y proyectan una sólida cooperación estratégica
El Vicepresidente de la República de El Salvador, Sr. Félix Ulloa hijo, sostuvo un encuentro estratégico con el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto de Argentina, Sr. Pablo Quirno, con el objetivo de consolidar la agenda bilateral y estrechar los vínculos políticos, económicos y de cooperación entre ambas naciones.
Durante la reunión, el Vicemandatario salvadoreño expuso los logros alcanzados en áreas prioritarias como la seguridad, el turismo y la atracción de inversiones. Asimismo, ambas autoridades destacaron las profundas coincidencias ideológicas y de gestión entre los presidentes de los dos países, un factor clave que ha impulsado el fortalecimiento de la relación desde 2024.
En este marco, el Vicepresidente Ulloa extendió una invitación oficial al Canciller Quirno para participar en la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (CIED), que se llevará a cabo en noviembre de este año, consolidándose como un foro esencial para el debate institucional y democrático en la región.
Por su parte, el Ministro Quirno resaltó la fluida comunicación sostenida con la Ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Sra. Alexandra Hill, y valoró los avances de la agenda común, destacando especialmente la reciente firma del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Finalmente, los funcionarios celebraron la elección del nuevo Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Sr. Andrés Delich, reafirmando el compromiso conjunto de fomentar espacios multilaterales de diálogo y cooperación.
Principal
Presidente Trump afirma que criminales de EUA temen al CECOT
Durante una reciente aparición pública en Estados Unidos, el presidente Donald Trump afirmó que los delincuentes estadounidenses sienten temor ante la posibilidad de ser recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. Según el mandatario, al enterarse de que podrían ser trasladados a esta prisión salvadoreña, los propios criminales rechazan tajantemente la idea.
«¡No, El Salvador! ¡No, no, no queremos ir a El Salvador!», expresó Trump, destacando la severidad y rigurosidad con la que las autoridades operan el centro penitenciario.
Asimismo, el mandatario estadounidense reconoció los resultados obtenidos por la administración del presidente Nayib Bukele en materia de seguridad, señalando que el país «está haciendo un trabajo tremendo».