¡ALERTA POR LLUVIAS EN EL SALVADOR! Pronostican tormentas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 40 km/h o más este viernes

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) pronosticó lluvias y tormentas para este viernes 16 de octubre en diferentes sectores de El Salvador, con mayor actividad durante la tarde y la noche. Las autoridades advierten que las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento de 40 kilómetros por hora o más, por lo que recomiendan a la población mantenerse atenta a las condiciones del clima.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, durante la mañana predominará el cielo parcialmente nublado, aunque cerca del mediodía podrían comenzar a registrarse lluvias en sectores de la cordillera volcánica y la zona norte del territorio nacional. Estas condiciones marcarán el inicio de una jornada en la que se espera un incremento de las precipitaciones conforme avancen las horas.

Para la tarde, las lluvias y tormentas se concentrarán principalmente en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y El Bálsamo, así como en sectores del norte de Chalatenango, Morazán y La Unión. Durante la noche, las precipitaciones podrían desplazarse hacia otros puntos del país, incluyendo San Salvador y su Área Metropolitana, San Miguel, Cuscatlán, La Libertad y Santa Ana, además de sectores de la zona oriental.

El MARN explicó que estas condiciones estarán influenciadas por una vaguada que interactúa con una circulación ciclónica ubicada en la Zona de Convergencia Intertropical, favoreciendo la formación de nubosidad y tormentas. Ante este panorama, se recomienda a los salvadoreños tomar precauciones al conducir, evitar permanecer en espacios abiertos durante las tormentas eléctricas y mantenerse informados sobre las actualizaciones meteorológicas oficiales.

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