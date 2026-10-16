Sucesos
¡VEHÍCULO ES CONSUMIDO POR LAS LLAMAS! Voraz incendio alarma a vecinos de la colonia La Rábida en San Salvador
Momentos de alarma vivieron los habitantes de la colonia La Rábida, en San Salvador, durante la madrugada de este viernes 16 de octubre, luego de que un vehículo particular se incendiara en plena vía pública. Las llamas envolvieron rápidamente el automotor, generando preocupación entre los residentes del sector, quienes alertaron sobre la emergencia.
El siniestro ocurrió al final de la 37.ª calle Oriente, en la colonia La Rábida, distrito de San Salvador. De acuerdo con reportes de vecinos, durante el incidente se escucharon varias detonaciones que aumentaron la preocupación de quienes se encontraban en las cercanías. La intensidad del fuego llamó la atención de los habitantes, mientras se solicitaba la intervención de los equipos de emergencia.
Elementos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador se desplazaron hasta el lugar para controlar el incendio y evitar mayores consecuencias. Los equipos de primera respuesta realizaron maniobras de extinción y posteriormente ejecutaron labores de enfriamiento del vehículo, con el objetivo de prevenir que las llamas volvieran a encenderse y garantizar la seguridad en la zona.
Según los reportes preliminares, la emergencia dejó únicamente daños materiales y no se registraron personas lesionadas. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado las causas que originaron el incendio, por lo que se desconoce si estuvo relacionado con alguna falla mecánica, eléctrica u otra circunstancia. El hecho generó preocupación entre los residentes de esta zona de la capital salvadoreña.
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Localizan sin vida a niña de 13 años que había desaparecido en Huizúcar
Las labores de búsqueda desplegadas en el municipio de Huizúcar concluyeron este sábado con el trágico hallazgo del cuerpo sin vida de Ángela del Carmen Aguirre Orellana, una menor de 13 años que había sido reportada como desaparecida tras ser arrastrada por una fuerte corriente de agua.
Según la información preliminar recabada sobre el caso, la menor había salido de sus clases en la escuela ubicada en el cantón Amaquilco. Durante su trayecto de regreso a casa, las intensas corrientes generadas por las lluvias del pasado viernes la sorprendieron en el camino y la arrastraron, impidiéndole ponerse a salvo.
Tras conocerse la alerta por su desaparición, equipos de rescate y miembros de la comunidad iniciaron de inmediato un operativo de rastreo a lo largo de los cuerpos de agua del sector. Los esfuerzos continuaron hasta que la niña fue localizada sin vida quebrada abajo, dentro de la misma jurisdicción.
Las circunstancias exactas que rodearon este hecho continúan bajo análisis y deberán ser esclarecidas por las autoridades correspondientes, en un suceso que ha generado consternación y pone nuevamente en evidencia el peligro de las corrientes repentinas en zonas vulnerables durante la época de precipitaciones.
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El Salvador y Argentina estrechan lazos bilaterales y proyectan una sólida cooperación estratégica
El Vicepresidente de la República de El Salvador, Sr. Félix Ulloa hijo, sostuvo un encuentro estratégico con el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto de Argentina, Sr. Pablo Quirno, con el objetivo de consolidar la agenda bilateral y estrechar los vínculos políticos, económicos y de cooperación entre ambas naciones.
Durante la reunión, el Vicemandatario salvadoreño expuso los logros alcanzados en áreas prioritarias como la seguridad, el turismo y la atracción de inversiones. Asimismo, ambas autoridades destacaron las profundas coincidencias ideológicas y de gestión entre los presidentes de los dos países, un factor clave que ha impulsado el fortalecimiento de la relación desde 2024.
En este marco, el Vicepresidente Ulloa extendió una invitación oficial al Canciller Quirno para participar en la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (CIED), que se llevará a cabo en noviembre de este año, consolidándose como un foro esencial para el debate institucional y democrático en la región.
Por su parte, el Ministro Quirno resaltó la fluida comunicación sostenida con la Ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Sra. Alexandra Hill, y valoró los avances de la agenda común, destacando especialmente la reciente firma del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Finalmente, los funcionarios celebraron la elección del nuevo Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Sr. Andrés Delich, reafirmando el compromiso conjunto de fomentar espacios multilaterales de diálogo y cooperación.
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Presidente Trump afirma que criminales de EUA temen al CECOT
Durante una reciente aparición pública en Estados Unidos, el presidente Donald Trump afirmó que los delincuentes estadounidenses sienten temor ante la posibilidad de ser recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. Según el mandatario, al enterarse de que podrían ser trasladados a esta prisión salvadoreña, los propios criminales rechazan tajantemente la idea.
«¡No, El Salvador! ¡No, no, no queremos ir a El Salvador!», expresó Trump, destacando la severidad y rigurosidad con la que las autoridades operan el centro penitenciario.
Asimismo, el mandatario estadounidense reconoció los resultados obtenidos por la administración del presidente Nayib Bukele en materia de seguridad, señalando que el país «está haciendo un trabajo tremendo».