Negocios
Puma Energy realiza el noveno sorteo de «Ahorra y Gana con Puma PRIS» y entrega los premios del octavo sorteo
Puma Energy El Salvador realiza hoy, viernes 16 de octubre, a las 10:30 a.m., el noveno sorteo de su promoción «Ahorra y Gana con Puma PRIS», en la Agencia Volkswagen Santa Elena. La actividad cuenta con la presencia de un delegado de laAlcaldía de Antiguo Cuscatlán, como parte del proceso de transparencia de lapromoción.
En esta jornada se rifan:
• Una Volkswagen Taos, que se entregará a uno de los participantes de lapromoción.
• Cuatro paquetes de 30.000 puntos PRIS, equivalentes a $300 cada uno.
En el marco del evento también se entregan los premios del octavo sorteo: cuatro paquetes de 30.000 puntos PRIS a Boris Cruz, Santos Ortega, Luis Rodríguez y Erick Ramírez. Además, se reconoce a Guillermo Gutiérrez, ganador de la primera Volkswagen Taos de la promoción.
Una promoción con amplia participación
Desde su lanzamiento el 12 de agosto, «Ahorra y Gana con Puma PRIS» registra los siguientes resultados:
• Más de 115.000 participantes
• Más de 6,8 millones de chances otorgadas, con un promedio de 59,4 por participante
• Más de 1,29 millones de transacciones
• Más de 292.000 premios entregados, cerca del 87 % de los 338.014 configurados
Quedan seis días y todavía hay premios por entregar
Tras el noveno sorteo, la promoción entra en su recta final con seis días restantes. Quedarán por entregar una Volkswagen Amarok, cuatro paquetes de 30.000 puntos PRIS y 43.000 premios instantáneos. El sorteo final se realiza el 22 de octubre en Puma Madreselva.
Ana María Vicente, directora comercial de Puma Energy: “Estamos muy agradecidos con los más de 115 mil salvadoreños que han participado y que han hecho de Ahorra y Gana una experiencia con Puma PRIS. Todavía quedan premios importantes por entregar y los invitamos a seguir participando hasta el último día”.»
Participar es para todos los salvadoreños
Para participar no se necesita tener vehículo, sino ganas de ganar y usar Puma PRIS. La mecánica es sencilla:
• Se participa desde $1 de compra, y por cada $10 se obtiene una oportunidad adicional.
• Las oportunidades se duplican si la compra se hace en Super7 o si se carga gasolina Súper con Cleantec.
• Las oportunidades se cuadruplican si el pago se hace desde la app Puma PRIS, que también funciona como billetera digital (wallet).
Los clientes solo deben descargar la aplicación Puma PRIS y usarla al comprar, de acuerdo con las condiciones y bases de la promoción. Al sorteo asisten representantes de Puma Energy y de los aliados de la promoción: Volkswagen, Cinemark y Pan Sinaí. Se transmite en vivo para que los participantes puedan seguirlo aquí: https://www.facebook.com/share/1FacsMz4nA/
Negocios
Asesuisa lidera los rankings sectoriales de reputación corporativa y responsabilidad ESG de Merco 2026
Asesuisa, filial de Grupo Financiero Ficohsa, obtuvo el primer lugar en la categoría AFP y Seguros de los rankings Merco Empresas y Merco Responsabilidad ESG El Salvador 2026. La compañía mantiene así, por tercer año consecutivo, su liderazgo sectorial en reputación corporativa y destaca también por su gestión responsable en materia ambiental, social y de gobernanza.
Este reconocimiento refleja la posición que Asesuisa ha construido en la industria aseguradora salvadoreña a lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, mediante una gestión orientada a la solidez empresarial, la confianza, la innovación y la creación de valor para sus diferentes grupos de interés.
“Mantener este reconocimiento por tercer año consecutivo representa un motivo de orgullo y, sobre todo, un compromiso con las personas que confían en nosotros. En Asesuisa entendemos que la reputación se construye todos los días, a través de decisiones responsables, relaciones de confianza y soluciones que acompañan a nuestros asegurados en los momentos que más importan”, expresó Enzo Bizzarro, Presidente Ejecutivo de Asesuisa.
Como parte de Grupo Ficohsa, la compañía continúa impulsando una propuesta de valor que integra soluciones de protección, transformación digital, innovación y una experiencia de servicio centrada en las necesidades de las personas y las empresas.
A esta visión se suma una estrategia de sostenibilidad que incorpora criterios ambientales, sociales y de gobernanza, así como iniciativas de prevención, voluntariado corporativo y alianzas con organizaciones que contribuyen al bienestar y desarrollo de las comunidades salvadoreñas.
Merco evalúa la reputación corporativa a partir de una metodología que integra las valoraciones de distintos grupos de interés, junto con indicadores objetivos de desempeño empresarial y análisis de la presencia digital de las compañías.
Esta perspectiva reconoce que la reputación es el resultado de múltiples dimensiones de la gestión empresarial, entre ellas la calidad de los productos y servicios, el liderazgo, la ética, la responsabilidad corporativa y la innovación.
Para Asesuisa, su permanencia durante tres años consecutivos en el primer lugar del ranking sectorial constituye un estímulo para continuar desarrollando relaciones de confianza con sus asegurados, colaboradores, aliados y la sociedad salvadoreña.
“Nuestro compromiso es seguir evolucionando para responder a las necesidades de quienes confían en nosotros, combinando experiencia, innovación y cercanía. Este reconocimiento nos motiva a continuar trabajando con responsabilidad y visión de largo plazo, siempre Contigo en Todas”, concluyó Bizzarro.
Empresarial
CHEVRON EL SALVADOR PODRÍA IMPULSAR INVERSIONES POR MÁS DE US$90 MILLONES PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS
Chevron El Salvador en el marco del 90 aniversario de su marca TEXACO, reafirma su compromiso con la calidad, la innovación de sus productos y el desarrollo económico del país.
La empresa anunció que espera impulsar una inversión de más de $90 millones de dólares en El Salvador durante los próximos cinco años. Los recursos se destinarían a la apertura de nuevas estaciones de servicio, la adquisición de tecnología y la mejora de eficiencias operativas, además de proyectos de modernización y ampliación de capacidad en la terminal de combustibles y en la planta de lubricantes de la compañía, ambas ubicadas en Acajutla.
«El compromiso de Chevron se refleja en estas nueve décadas acompañando a los salvadoreños en sus recorridos, a través de distintas coyunturas del país. Seguimos siendo un socio estratégico gracias a la confianza de los empresarios salvadoreños que se han unido como aliados a nuestra red de estaciones», señaló Miguel Ramos, gerente de Chevron El Salvador.
La marca ha estado presente en los momentos más importantes de los salvadoreños y ha invertido desde el 2020 a la fecha, $55 millones en proyectos enfocados en garantizar un suministro confiable de combustibles en todo el país. Entre los proyectos destacan la apertura de nuevas estaciones de servicio, mejoras en la infraestructura de la terminal de combustibles y la planta de lubricantes de la compañía. Próximamente, la empresa estadounidense habilitará dos nuevos tanques de almacenamiento en su terminal de Acajutla, lo que incrementará su capacidad de almacenamiento de combustibles.
Actualmente, Chevron El Salvador abastece combustibles mediante 120 estaciones de servicio distribuidas en todo el territorio nacional con una operación que genera más de 1,000 empleos directos e indirectos.
90 años llevando energía humana a los salvadoreños
Como parte de las celebraciones por su aniversario, Chevron presentó la campaña «90 años moviéndonos con El Salvador», una iniciativa que narra cómo, a lo largo de nueve décadas, la marca ha impulsado sueños, regresos y nuevos comienzos junto a los salvadoreños. Más que la historia de una empresa, la campaña retrata la historia de un país que nunca se detiene y que continúa en movimiento hacia el futuro.
Bajo este concepto, Texaco con Techron reafirma su papel como el combustible que libera el potencial de los motores de quienes desean llegar lejos. Con esta campaña, Chevron El Salvador rinde homenaje a los conductores, transportistas y empresarios que, gracias a su actividad diaria, mantienen al país en movimiento hacia el desarrollo.
Empresarial
Unidos, para la mejor experiencia, Banco CUSCATLAN y United AirlinesSM presentan las Tarjetas de Crédito United VISA CUSCATLAN
Las nuevas tarjetas permiten acumular millas MileagePlus® en compras diarias y acceder a beneficios exclusivos diseñados para brindar una experiencia de viaje más completa y conveniente.
Banco CUSCATLAN, United AirlinesSM y Visa presentaron oficialmente las Tarjetas de Crédito United VISA CUSCATLAN durante un evento exclusivo realizado para clientes de la aerolínea, reafirmando su compromiso de ofrecer soluciones innovadoras que conecten los servicios financieros con experiencias de viaje de alto valor.
Esta alianza estratégica entre Banco CUSCATLAN, United Airlines y Visa pone a disposición de los salvadoreños un programa de recompensas para quienes desean acumular millas, disfrutar beneficios exclusivos a través de sus compras cotidianas.
Las tarjetas permiten acumular millas en el reconocido programa de lealtad MileagePlus® de United AirlinesSM, transformando los gastos diarios de los clientes en oportunidades para acercarse a nuevos destinos y experiencias alrededor del mundo.
Como parte de su propuesta de valor, las tarjetas de crédito United Signature y Platinum VISA CUSCATLAN, ofrecen un bono de bienvenida de hasta 20,000 millas MileagePlus®, al activar la tarjeta y cumplir con los requisitos de facturación establecidos. Además, pueden acumular hasta 2 millas por sus compras en United AirlinesSM, restaurantes, viajes, entretenimiento, pago de servicios básicos, compras internacionales y demás categorías, acercándolos cada vez más a sus próximos destinos.
Entre los principales beneficios que incorporan ambas tarjetas se encuentran:
- Primera maleta documentada sin costo, permitiendo al titular registrar una maleta de hasta 23 kilogramos de forma gratuita.
- Dos pases United ClubSM de uso único durante el primer año, para disfrutar de acceso a las salas VIP United Club alrededor del mundo.
- Priority Boarding, que permite al titular y un acompañante en la misma reserva abordar con prioridad en el Grupo 2.
Durante la presentación, Jorge García, Gerente de Medios de Pago y Tarjetas de Crédito Banco CUSCATLAN, destacó la importancia de esta colaboración para continuar elevando la propuesta de valor para los clientes:
“En Banco CUSCATLAN nos llena de satisfacción fortalecer nuestra alianza con United AirlinesSM, mediante una propuesta que combina beneficios financieros y experiencias de viaje relevantes para nuestros clientes. Con las tarjetas United VISA CUSCATLAN ampliamos el acceso a beneficios exclusivos y brindamos más oportunidades para que nuestros tarjetahabientes conviertan sus compras en experiencias memorables alrededor del mundo”.
Por su parte, representantes de United AirlinesSM y Visa destacaron que esta iniciativa refleja el compromiso conjunto de las tres organizaciones por desarrollar soluciones que respondan a las necesidades de los viajeros actuales, ofreciendo mayor comodidad, flexibilidad y valor en cada viaje.
“Nos complace fortalecer nuestra alianza con Banco CUSCATLAN y Visa al ofrecer a nuestros clientes en El Salvador más beneficios y opciones al viajar con United,” expresó Rodolfo Saénz, Regional Sales Manager de United Airlines. “Esta alianza permite que nuestros miembros de MileagePlus aprovechen aún más sus millas y disfruten de mayor flexibilidad para que cada viaje sea conveniente y memorable.”
“Para Visa es un orgullo continuar acompañando a Banco CUSCATLAN y United Airlines en la evolución de esta propuesta en El Salvador. En Visa entendemos que los beneficios más valorados son aquellos que generan experiencias memorables; por eso, esta ampliación transforma cada compra en una oportunidad para acceder a mejores experiencias de viaje, combinando seguridad, aceptación global y beneficios exclusivos. Más que una tarjeta, estamos ofreciendo acceso a un ecosistema global de beneficios que conecta a las personas con más oportunidades alrededor del mundo”, expresó Ana Cecilia Quezada, Directora de Desarrollo de Negocios de Visa.
Banco CUSCATLAN invita a los salvadoreños a solicitar su Tarjeta de Crédito United CUSCATLAN Visa en sus 51 Agencias a nivel nacional, en www.bancocuscatlan.com o llamando al Call Center 24/7 al 2212-2000.
Las millas, premios y beneficios están sujetos a las reglas del programa United MileagePlus. Para más detalles, visite www.united.com.