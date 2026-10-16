Puma Energy realiza el noveno sorteo de «Ahorra y Gana con Puma PRIS» y entrega los premios del octavo sorteo

Las nuevas tarjetas permiten acumular millas MileagePlus® en compras diarias y acceder a beneficios exclusivos diseñados para brindar una experiencia de viaje más completa y conveniente.

Banco CUSCATLAN, United AirlinesSM y Visa presentaron oficialmente las Tarjetas de Crédito United VISA CUSCATLAN durante un evento exclusivo realizado para clientes de la aerolínea, reafirmando su compromiso de ofrecer soluciones innovadoras que conecten los servicios financieros con experiencias de viaje de alto valor.

Esta alianza estratégica entre Banco CUSCATLAN, United Airlines y Visa pone a disposición de los salvadoreños un programa de recompensas para quienes desean acumular millas, disfrutar beneficios exclusivos a través de sus compras cotidianas.

Las tarjetas permiten acumular millas en el reconocido programa de lealtad MileagePlus® de United AirlinesSM, transformando los gastos diarios de los clientes en oportunidades para acercarse a nuevos destinos y experiencias alrededor del mundo.

Como parte de su propuesta de valor, las tarjetas de crédito United Signature y Platinum VISA CUSCATLAN, ofrecen un bono de bienvenida de hasta 20,000 millas MileagePlus®, al activar la tarjeta y cumplir con los requisitos de facturación establecidos. Además, pueden acumular hasta 2 millas por sus compras en United AirlinesSM, restaurantes, viajes, entretenimiento, pago de servicios básicos, compras internacionales y demás categorías, acercándolos cada vez más a sus próximos destinos.

Entre los principales beneficios que incorporan ambas tarjetas se encuentran:

Primera maleta documentada sin costo, permitiendo al titular registrar una maleta de hasta 23 kilogramos de forma gratuita.

Dos pases United Club SM de uso único durante el primer año, para disfrutar de acceso a las salas VIP United Club alrededor del mundo.

de uso único durante el primer año, para disfrutar de acceso a las salas VIP United Club alrededor del mundo. Priority Boarding, que permite al titular y un acompañante en la misma reserva abordar con prioridad en el Grupo 2.

Durante la presentación, Jorge García, Gerente de Medios de Pago y Tarjetas de Crédito Banco CUSCATLAN, destacó la importancia de esta colaboración para continuar elevando la propuesta de valor para los clientes:

“En Banco CUSCATLAN nos llena de satisfacción fortalecer nuestra alianza con United AirlinesSM, mediante una propuesta que combina beneficios financieros y experiencias de viaje relevantes para nuestros clientes. Con las tarjetas United VISA CUSCATLAN ampliamos el acceso a beneficios exclusivos y brindamos más oportunidades para que nuestros tarjetahabientes conviertan sus compras en experiencias memorables alrededor del mundo”.

Por su parte, representantes de United AirlinesSM y Visa destacaron que esta iniciativa refleja el compromiso conjunto de las tres organizaciones por desarrollar soluciones que respondan a las necesidades de los viajeros actuales, ofreciendo mayor comodidad, flexibilidad y valor en cada viaje.

“Nos complace fortalecer nuestra alianza con Banco CUSCATLAN y Visa al ofrecer a nuestros clientes en El Salvador más beneficios y opciones al viajar con United,” expresó Rodolfo Saénz, Regional Sales Manager de United Airlines. “Esta alianza permite que nuestros miembros de MileagePlus aprovechen aún más sus millas y disfruten de mayor flexibilidad para que cada viaje sea conveniente y memorable.”

“Para Visa es un orgullo continuar acompañando a Banco CUSCATLAN y United Airlines en la evolución de esta propuesta en El Salvador. En Visa entendemos que los beneficios más valorados son aquellos que generan experiencias memorables; por eso, esta ampliación transforma cada compra en una oportunidad para acceder a mejores experiencias de viaje, combinando seguridad, aceptación global y beneficios exclusivos. Más que una tarjeta, estamos ofreciendo acceso a un ecosistema global de beneficios que conecta a las personas con más oportunidades alrededor del mundo”, expresó Ana Cecilia Quezada, Directora de Desarrollo de Negocios de Visa.

Banco CUSCATLAN invita a los salvadoreños a solicitar su Tarjeta de Crédito United CUSCATLAN Visa en sus 51 Agencias a nivel nacional, en www.bancocuscatlan.com o llamando al Call Center 24/7 al 2212-2000.

Las millas, premios y beneficios están sujetos a las reglas del programa United MileagePlus. Para más detalles, visite www.united.com.

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