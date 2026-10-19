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Cristiano Ronaldo es sancionado con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros por la Federación Portuguesa
Cristiano Ronaldo ha sido sancionado con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros (aproximadamente 286 dólares) por abandonar la concentración de la selección de Portugal, según anunció este lunes el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol. El delantero de 41 años dejó el campamento en Copenhague el 30 de septiembre debido a desacuerdos con el seleccionador Jorge Jesus.
El conflicto surgió después de que Ronaldo no fuera alineado en el partido ante Noruega, pese a haber calentado durante parte del encuentro. El jugador acusó al técnico de incumplir compromisos sobre su participación, mientras que Jesus negó haber llegado a un acuerdo específico. La Federación consideró que Ronaldo cometió intencionalmente la infracción prevista en su reglamento por abandonar sin justificación previa las actividades de la selección.
La sanción de 30 días corresponde al mínimo previsto, que puede llegar hasta seis meses, y se aplicó de forma reducida porque el jugador admitió su responsabilidad. La multa es de carácter simbólico en relación con sus ingresos. Debido a que la suspensión se cuenta desde el momento de los hechos y de la suspensión provisional previa, Ronaldo ya ha cumplido la mayor parte del castigo y podría estar disponible para los próximos compromisos de Portugal en la Liga de las Naciones.
Los partidos programados para el 14 de noviembre ante Dinamarca y el 17 de noviembre ante Gales quedan dentro del calendario en el que el delantero podría reincorporarse, siempre que el seleccionador decida convocarlo. El caso cierra un episodio de tensión entre el capitán y el cuerpo técnico durante el último parón internacional.
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Lionel Messi llega a 936 goles en su carrera tras anotar un doblete con el Inter Miami
Lionel Messi anotó un doblete en la victoria 3-1 del Inter Miami sobre Atlanta United y alcanzó los 936 goles en su carrera profesional. El astro argentino, de 39 años, también participó en el primer tanto de su equipo y se consolidó como máximo goleador de la MLS con 26 anotaciones en la temporada.
El partido se disputó en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Germán Berterame abrió el marcador al minuto 45, tras una jugada en la que Messi encontró a Luis Suárez y este habilitó de cabeza al mexicano. En el segundo tiempo, Messi resolvió el encuentro con dos goles en apenas cuatro minutos: el primero a los 56’ tras una doble pared con Berterame, y el segundo a los 60’ después de ganar un duelo a Junior Alonso.
El entrenador Cristian “Kily” González destacó la actuación de su capitán: “No deja de sorprender al mundo. Lo que más me pone contento es que está feliz y, al estar feliz, se brinda como se brinda”. Con este resultado, el Inter Miami sumó su tercer triunfo consecutivo y se mantiene entre los primeros lugares de la Conferencia Este.
Messi sigue acercándose a la cifra histórica de los 1.000 goles. Su técnico confía en que lo logrará, asegurando que el argentino “le gusta los desafíos” y que este no será la excepción.
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Hansi Flick: “Jugamos ante el mejor equipo del mundo” antes del duelo contra el PSG en Champions
Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, aseguró este lunes que su equipo se medirá “seguramente al mejor equipo del mundo de los últimos dos años” en la tercera jornada de la Champions League frente al Paris Saint-Germain. El técnico alemán ofreció una rueda de prensa en la víspera del partido y no escatimó elogios hacia el conjunto parisino y su entrenador, Luis Enrique.
“Ganó dos Champions seguidas. Su equipo juega un fútbol fantástico. Es un entrenador excelente, uno de los mejores del mundo. Me gusta su dinamismo, su intensidad, cómo presionan, cómo juegan y rotan. Los jugadores cambian de posición frecuentemente. Son muy flexibles”, afirmó Flick. El alemán destacó la evolución del PSG y calificó el enfrentamiento como “una buena prueba” para medir el nivel real del Barcelona.
Flick pidió a sus jugadores que salgan con confianza, valentía y unidad, tal como lo han hecho en los últimos partidos. “Es una buena oportunidad para mostrar nuestro nivel y ver qué podemos mejorar. Después del partido sabremos muchas cosas”, señaló el técnico azulgrana, quien también reconoció la mayor madurez del rival tras su trayectoria reciente.
El partido se disputa en un momento en el que el Barcelona mantiene el foco en la Champions, con el Clásico contra el Real Madrid a pocos días de distancia.
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¡CHAMPIONS DE LOCURA! Real Madrid logra una remontada épica, PSG humilla al City y Dortmund cae ante una inesperada sorpresa
La UEFA Champions League vivió este miércoles 14 de octubre de 2026 una de sus jornadas más espectaculares de la temporada, con remontadas agónicas, goleadas históricas y resultados que sacudieron al fútbol europeo. El Real Madrid protagonizó una reacción impresionante para vencer 4-3 a la Roma, el París Saint-Germain derrotó 4-2 al Manchester City y el modesto Bodø/Glimt sorprendió al Borussia Dortmund. La segunda jornada de la fase de liga cerró con 46 goles en los nueve encuentros disputados este miércoles, dejando una noche cargada de emociones.
El Real Madrid volvió a demostrar por qué las remontadas forman parte de su historia en la Champions League. El conjunto español parecía condenado a la derrota en el Estadio Olímpico de Roma, donde los italianos llegaron a dominar 3-1 gracias a un gol de Marten de Roon y un doblete de Donyell Malen. Kylian Mbappé había marcado el empate momentáneo para los madridistas, pero el panorama se complicó considerablemente durante la segunda mitad. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, Carlos Espí descontó al minuto 82, Endrick igualó al 85 y Antonio Rüdiger completó la remontada en los minutos finales, sellando un extraordinario triunfo por 4-3.
Otra de las grandes noticias llegó desde Inglaterra, donde el París Saint-Germain impuso su autoridad al derrotar 4-2 al Manchester City en el Etihad Stadium. El equipo dirigido por Luis Enrique protagonizó un arranque demoledor y tomó una ventaja de tres goles con anotaciones de Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Vitinha. Aunque Erling Haaland respondió con un doblete para los ingleses, Maghnes Akliouche también apareció en el marcador para asegurar la victoria parisina. El resultado confirmó el poderío ofensivo del PSG frente a uno de los rivales más exigentes del continente.
La sorpresa más llamativa de la jornada se produjo en Noruega, donde el Bodø/Glimt derrotó 1-0 al Borussia Dortmund. El equipo noruego consiguió un triunfo histórico gracias a un gol de Fredrik Sjøvold durante la segunda mitad, resultado que representó su primera victoria en una competición de clubes de la UEFA frente a un rival alemán. El conjunto de Dortmund no logró reaccionar y terminó marchándose sin puntos, protagonizando uno de los tropiezos más inesperados de la fecha.
El Aston Villa también acaparó los reflectores con una contundente goleada de 6-0 sobre el Fenerbahçe, en una actuación que se convirtió en la mayor victoria europea de su historia. Johan Manzambi abrió el marcador, mientras que Nicolas Jackson y Ross Barkley firmaron dos goles cada uno. Tammy Abraham completó la cuenta en el tiempo añadido. El equipo inglés dejó una demostración de contundencia que lo coloca entre los protagonistas del inicio de la competición.
En Austria, el Liverpool protagonizó otro festival ofensivo al imponerse 6-3 al LASK en el partido con más goles de la noche. Bradley Barcola se convirtió en la gran figura al conseguir un triplete, mientras que Ronald Araújo, Jeremie Frimpong y Lewis Koumas también aportaron anotaciones. Aunque el conjunto austríaco consiguió marcar tres veces, no pudo contener el ataque del equipo inglés, que se llevó una victoria importante como visitante.
El Real Betis también firmó una remontada memorable al superar 3-2 al Porto en territorio español. Abde Ezzalzouli adelantó a los locales, pero Gabri Veiga y Samu Omorodion dieron vuelta al resultado para el conjunto portugués. Cuando parecía que el Porto se llevaría los tres puntos, Cucho Hernández consiguió el empate y posteriormente Isco convirtió un penalti para completar la remontada. El triunfo permitió al equipo dirigido por Manuel Pellegrini mantener su buen comienzo en la competición.
El Feyenoord tuvo que trabajar para imponerse 3-2 al Como 1907, después de comenzar perdiendo con una anotación de Assane Diao. El conjunto neerlandés reaccionó con goles de Gjivai Zechiël y Anis Hadj Moussa, además de una jugada del propio Hadj Moussa que terminó en autogol del portero rival. Aunque el Como descontó en el tiempo añadido, los locales consiguieron conservar la ventaja.
Por su parte, el Shakhtar Donetsk remontó para vencer 3-1 al AEK de Atenas, mientras que el Stuttgart consiguió una sólida victoria de 3-0 como visitante frente al Slovan Bratislava. Ambos resultados completaron una jornada en la que las emociones estuvieron presentes prácticamente en todos los estadios.
En total, la segunda fecha de la Champions League dejó 78 goles entre los partidos del martes y miércoles, una cifra que refleja el extraordinario espectáculo ofensivo de la competición. La remontada del Real Madrid, la victoria del PSG sobre el Manchester City, la histórica goleada del Aston Villa y el inesperado triunfo del Bodø/Glimt fueron algunos de los acontecimientos que marcaron una noche inolvidable para los aficionados.
Tabla de resultados de la Champions League — miércoles 14 de octubre de 2026
|Equipo local
|Resultado
|Equipo visitante
|Roma
|3-4
|Real Madrid
|Manchester City
|2-4
|París Saint-Germain
|Aston Villa
|6-0
|Fenerbahçe
|LASK
|3-6
|Liverpool
|Real Betis
|3-2
|Porto
|Bodø/Glimt
|1-0
|Borussia Dortmund
|Feyenoord
|3-2
|Como 1907
|Shakhtar Donetsk
|3-1
|AEK de Atenas
|Slovan Bratislava
|0-3
|Stuttgart
Balance de la jornada: 9 partidos disputados, 46 goles anotados y varias remontadas que marcaron la noche europea.