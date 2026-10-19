Familia de salvadoreño de 28 años solicita apoyo económico para repatriar sus restos desde Estados Unidos

René Molina, de 28 años y originario del Puerto de La Libertad, falleció en un accidente de tránsito en Estados Unidos, según información difundida por sus familiares a través de redes sociales y medios locales. La noticia ha generado consternación entre sus allegados tanto en el extranjero como en El Salvador, donde se espera poder despedirlo en su tierra natal.

De acuerdo con los reportes, la familia del joven enfrenta dificultades económicas para cubrir los elevados costos del proceso de repatriación, que incluye el traslado del cuerpo y los trámites necesarios. Por ello, han hecho un llamado público a la solidaridad de la población salvadoreña para reunir los recursos que permitan llevar a cabo el regreso de los restos.

Puerto de La Libertad, localidad costera del departamento homónimo, es el lugar de origen de Molina, y sus seres queridos buscan que pueda recibir el último adiós en su comunidad. Hasta el momento, no se han detallado públicamente el lugar exacto del accidente en Estados Unidos ni las circunstancias precisas del hecho, y la información circula principalmente a partir de lo compartido por los familiares.

La solicitud de ayuda se enmarca en una situación frecuente entre familias de la diáspora salvadoreña, donde los gastos de repatriación suelen representar una carga significativa. Los familiares esperan contar con el apoyo de la comunidad para facilitar el proceso y brindar un cierre digno a esta pérdida.

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