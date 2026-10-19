Internacionales
Macron anuncia restricciones a reuniones en Francia tras violentas protestas que dejan miles de detenidos
Francia atraviesa una nueva crisis social y de seguridad. El presidente Emmanuel Macron anunció este domingo 18 de octubre que las autoridades podrán prohibir determinadas concentraciones públicas cuando sea necesario, tras una jornada de violentos disturbios, enfrentamientos con la Policía y saqueos registrados en distintas ciudades del país.
Durante un mensaje televisado a la nación, el mandatario condenó los ataques contra los cuerpos de seguridad y los daños ocasionados a establecimientos comerciales y edificios públicos. Macron calificó la violencia contra los agentes como un hecho sin precedentes y aseguró que se investigarán posibles fallas en las labores de inteligencia y preparación policial. También advirtió que los responsables de los destrozos deberán responder ante la justicia.
Las protestas surgieron en medio del creciente descontento ciudadano por el elevado costo de la vida y las dificultades que enfrenta la juventud francesa. Según los primeros balances difundidos por las autoridades, los disturbios del sábado dejaron alrededor de 2,000 detenidos y 600 integrantes de los servicios de seguridad y emergencia heridos, además de numerosos comercios afectados. Las movilizaciones se extendieron por ciudades como París, Marsella y Lyon, donde también participaron miles de manifestantes pacíficos.
Ante la gravedad de la situación, Macron pidió a los prefectos y alcaldes adoptar medidas para proteger a la población y evitar nuevos episodios de violencia, incluida la prohibición de ciertas reuniones cuando las circunstancias lo justifiquen. El Gobierno francés también buscará abrir espacios de diálogo con estudiantes, docentes, sindicatos, representantes empresariales y dirigentes políticos para atender las demandas sociales, mientras crece el debate sobre la seguridad pública y el respeto al derecho de manifestación.
Internacionales
Joven en Colombia es enterrada hasta el cuello tras ser alcanzada por un rayo
Un insólito caso ocurrió en Córdoba, Colombia, donde una joven de 22 años, identificada como Arlidis Osuna Rubio, fue enterrada parcialmente hasta el cuello por sus familiares tras recibir una descarga eléctrica indirecta de un rayo que impactó una palmera cerca de su vivienda.
Tras el incidente, la afectada presentó síntomas como entumecimiento, debilidad y problemas de audición. Ante esta situación, sus allegados decidieron aplicar una creencia ancestral bajo la falsa premisa de que la tierra puede absorber la electricidad acumulada en el cuerpo.
Aunque la información indica que la joven logró recuperarse, las autoridades sanitarias y médicos especialistas advierten que este tipo de prácticas carecen de respaldo científico y no sustituyen la atención médica de emergencia. Una descarga eléctrica de este tipo puede causar lesiones internas graves, arritmias cardíacas y daños neurológicos, incluso cuando no existen heridas visibles en la piel.
Internacionales
¡Escándalo total en el mundo apostólico!
La joven novia de 18 años, Isabel, por fin rompió el silencio tras el tsunami de críticas que desató al hacerle «desprecio» y negarle un beso apasionado al pastor evangélico don Lino… ¡justo después de recibir las llaves de un carrazo del año!
Mientras las redes sociales arden y la acusan de interesada, Isabel se puso los pantalones (¡o mejor dicho, el vestido de novia!) y salió a defender su honor con uñas y dientes. Lejos de achicarse ante los malintencionados que aseguran que al viejo «ni lo traga», la joven dejó claro que por su amado pastor ¡mata y muere!: «Voy a luchar por el amor que le tengo a mi viejo y nada ni nadie nos va a separar», sentenció furiosa.
Según la flamante dueña del nuevo vehículo, ella ama a su pareja en la intimidad y le encanta su viejo, pero admitió sin pelos en la lengua que lo de los besos públicos simplemente no es lo suyo. ¿Amor verdadero o pura polémica sobre ruedas?
¡El culebrón apenas comienza!
Internacionales
Tragedia en vivo: Sacerdote muere aplastado por una cruz de madera en plena eucaristía
Una solemne transmisión en directo se convirtió en cuestión de segundos en una auténtica pesadilla que hoy conmueve al mundo entero. El padre Patricio Sánchez Molinari perdió la vida de forma trágica e instantánea luego de que una pesada estructura religiosa se derrumbara sobre su cabeza mientras oficiaba misa.
El dramático episodio ocurrió en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en Guayaquil, Ecuador. Las imágenes, captadas por los fieles a través de una cámara que emitía la ceremonia por Facebook, muestran al sacerdote dirigiéndose a los presentes momentos antes de que el madero cediera sorpresivamente desde la pared del altar, provocando gritos de desesperación y un profundo impacto en toda la comunidad virtual y presencial.
Lo que hace aún más escalofriante el suceso son las impactantes palabras que formaron parte de su última homilía minutos antes del accidente. Reflexionando sobre la fugacidad de la vida terrenal ante una lectura del Evangelio, el párroco había advertido ante los feligreses: “Un día todos los que estamos aquí también vamos a morir”, un presagio macabro que hoy recorre todos los portales internacionales de noticias en medio de un sinfín de especulaciones sobre el destino y las señales sobrenaturales.