Principal
Nuevo altercado entre jóvenes empaña la noche en los alrededores de discoteca en Sonsonate
Nuevamente, la falta de seguridad y control en las inmediaciones de los centros nocturnos del occidente del país vuelve a quedar en evidencia. A través de redes sociales, usuarios viralizaron las imágenes de una riña campal protagonizada por varios jóvenes frente a la discoteca Dolce Vita, ubicada en la colonia Las Palmeras, en el departamento de Sonsonate.
Según denunciaron los asistentes y vecinos de la zona mediante plataformas digitales, esta no es la primera vez que se registra un hecho de violencia de esta naturaleza en el establecimiento, lo que ha encendido las alarmas sobre la efectividad de los controles de vigilancia tanto al interior como en el perímetro del local de baile.
Hasta el momento, la situación ha generado fuertes cuestionamientos hacia los organizadores y las autoridades locales respecto a las medidas de seguridad implementadas, exigiendo una mayor intervención para evitar que este tipo de incidentes se conviertan en una constante que ponga en riesgo a los transeúntes y clientes.
Internacionales
Macron anuncia restricciones a reuniones en Francia tras violentas protestas que dejan miles de detenidos
Francia atraviesa una nueva crisis social y de seguridad. El presidente Emmanuel Macron anunció este domingo 18 de octubre que las autoridades podrán prohibir determinadas concentraciones públicas cuando sea necesario, tras una jornada de violentos disturbios, enfrentamientos con la Policía y saqueos registrados en distintas ciudades del país.
Durante un mensaje televisado a la nación, el mandatario condenó los ataques contra los cuerpos de seguridad y los daños ocasionados a establecimientos comerciales y edificios públicos. Macron calificó la violencia contra los agentes como un hecho sin precedentes y aseguró que se investigarán posibles fallas en las labores de inteligencia y preparación policial. También advirtió que los responsables de los destrozos deberán responder ante la justicia.
Las protestas surgieron en medio del creciente descontento ciudadano por el elevado costo de la vida y las dificultades que enfrenta la juventud francesa. Según los primeros balances difundidos por las autoridades, los disturbios del sábado dejaron alrededor de 2,000 detenidos y 600 integrantes de los servicios de seguridad y emergencia heridos, además de numerosos comercios afectados. Las movilizaciones se extendieron por ciudades como París, Marsella y Lyon, donde también participaron miles de manifestantes pacíficos.
Ante la gravedad de la situación, Macron pidió a los prefectos y alcaldes adoptar medidas para proteger a la población y evitar nuevos episodios de violencia, incluida la prohibición de ciertas reuniones cuando las circunstancias lo justifiquen. El Gobierno francés también buscará abrir espacios de diálogo con estudiantes, docentes, sindicatos, representantes empresariales y dirigentes políticos para atender las demandas sociales, mientras crece el debate sobre la seguridad pública y el respeto al derecho de manifestación.
Internacionales
Joven en Colombia es enterrada hasta el cuello tras ser alcanzada por un rayo
Un insólito caso ocurrió en Córdoba, Colombia, donde una joven de 22 años, identificada como Arlidis Osuna Rubio, fue enterrada parcialmente hasta el cuello por sus familiares tras recibir una descarga eléctrica indirecta de un rayo que impactó una palmera cerca de su vivienda.
Tras el incidente, la afectada presentó síntomas como entumecimiento, debilidad y problemas de audición. Ante esta situación, sus allegados decidieron aplicar una creencia ancestral bajo la falsa premisa de que la tierra puede absorber la electricidad acumulada en el cuerpo.
Aunque la información indica que la joven logró recuperarse, las autoridades sanitarias y médicos especialistas advierten que este tipo de prácticas carecen de respaldo científico y no sustituyen la atención médica de emergencia. Una descarga eléctrica de este tipo puede causar lesiones internas graves, arritmias cardíacas y daños neurológicos, incluso cuando no existen heridas visibles en la piel.
Principal
Milagroso rescate: Salvan a persona que cayó a pozo profundo en San Salvador
Elementos del Cuerpo de Bomberos llevaron a cabo el rescate de una persona que cayó en un pozo de aproximadamente 25 metros de profundidad. El incidente ocurrió en el kilómetro 9 de la carretera Troncal del Norte, en la zona de Ciudad Delgado, San Salvador.
Para completar la extracción, los equipos de emergencia utilizaron un sistema de cuerdas que les permitió descender hasta el fondo donde se encontraba la víctima. Una vez finalizadas las maniobras de rescate, la persona fue trasladada de urgencia hacia un centro asistencial para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, las autoridades no han brindado información oficial sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias exactas que ocasionaron la caída.