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Milagroso rescate: Salvan a persona que cayó a pozo profundo en San Salvador
Elementos del Cuerpo de Bomberos llevaron a cabo el rescate de una persona que cayó en un pozo de aproximadamente 25 metros de profundidad. El incidente ocurrió en el kilómetro 9 de la carretera Troncal del Norte, en la zona de Ciudad Delgado, San Salvador.
Para completar la extracción, los equipos de emergencia utilizaron un sistema de cuerdas que les permitió descender hasta el fondo donde se encontraba la víctima. Una vez finalizadas las maniobras de rescate, la persona fue trasladada de urgencia hacia un centro asistencial para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, las autoridades no han brindado información oficial sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias exactas que ocasionaron la caída.
Internacionales
Macron anuncia restricciones a reuniones en Francia tras violentas protestas que dejan miles de detenidos
Francia atraviesa una nueva crisis social y de seguridad. El presidente Emmanuel Macron anunció este domingo 18 de octubre que las autoridades podrán prohibir determinadas concentraciones públicas cuando sea necesario, tras una jornada de violentos disturbios, enfrentamientos con la Policía y saqueos registrados en distintas ciudades del país.
Durante un mensaje televisado a la nación, el mandatario condenó los ataques contra los cuerpos de seguridad y los daños ocasionados a establecimientos comerciales y edificios públicos. Macron calificó la violencia contra los agentes como un hecho sin precedentes y aseguró que se investigarán posibles fallas en las labores de inteligencia y preparación policial. También advirtió que los responsables de los destrozos deberán responder ante la justicia.
Las protestas surgieron en medio del creciente descontento ciudadano por el elevado costo de la vida y las dificultades que enfrenta la juventud francesa. Según los primeros balances difundidos por las autoridades, los disturbios del sábado dejaron alrededor de 2,000 detenidos y 600 integrantes de los servicios de seguridad y emergencia heridos, además de numerosos comercios afectados. Las movilizaciones se extendieron por ciudades como París, Marsella y Lyon, donde también participaron miles de manifestantes pacíficos.
Ante la gravedad de la situación, Macron pidió a los prefectos y alcaldes adoptar medidas para proteger a la población y evitar nuevos episodios de violencia, incluida la prohibición de ciertas reuniones cuando las circunstancias lo justifiquen. El Gobierno francés también buscará abrir espacios de diálogo con estudiantes, docentes, sindicatos, representantes empresariales y dirigentes políticos para atender las demandas sociales, mientras crece el debate sobre la seguridad pública y el respeto al derecho de manifestación.
Internacionales
Joven en Colombia es enterrada hasta el cuello tras ser alcanzada por un rayo
Un insólito caso ocurrió en Córdoba, Colombia, donde una joven de 22 años, identificada como Arlidis Osuna Rubio, fue enterrada parcialmente hasta el cuello por sus familiares tras recibir una descarga eléctrica indirecta de un rayo que impactó una palmera cerca de su vivienda.
Tras el incidente, la afectada presentó síntomas como entumecimiento, debilidad y problemas de audición. Ante esta situación, sus allegados decidieron aplicar una creencia ancestral bajo la falsa premisa de que la tierra puede absorber la electricidad acumulada en el cuerpo.
Aunque la información indica que la joven logró recuperarse, las autoridades sanitarias y médicos especialistas advierten que este tipo de prácticas carecen de respaldo científico y no sustituyen la atención médica de emergencia. Una descarga eléctrica de este tipo puede causar lesiones internas graves, arritmias cardíacas y daños neurológicos, incluso cuando no existen heridas visibles en la piel.
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Conductor es rescatado con vida tras ser arrastrado por la corriente en Morazán
Un hombre de 38 años logró salvar su vida luego de que la corriente de un río arrastrara el vehículo en el que se movilizaba, la tarde del sábado, en el oriente del país.
El incidente ocurrió en el barrio Las Delicias de Corinto, Morazán Norte, tras una repuntada registrada en la zona.
Ante la emergencia, un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) intervino de inmediato y, con el valioso apoyo de los habitantes del sector, logró poner a salvo al conductor. De acuerdo con los reportes oficiales, el hecho afortunadamente solo dejó daños materiales, evitando una tragedia mayor gracias a la rápida acción ciudadana y policial.
¡Héroe en medio de la corriente!
Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) arriesgó su integridad para rescatar a un hombre de 38 años cuyo vehículo fue arrastrado por la crecida súbita de un río en el barrio Las Delicias, distrito de Corinto, Morazán Norte. La tarde del sábado, durante las intensas lluvias que azotan el oriente del país, el conductor quedó atrapado y tuvo que subirse al techo de su auto (un pequeño Bajaj Qute) para no ser llevado por la corriente lodosa. Con el apoyo de vecinos de la zona, el oficial utilizó una cuerda para coordinar el rescate y ponerlo a salvo. El hombre resultó ileso; solo se reportaron daños materiales en el vehículo, que después fue extraído del cauce con ayuda de la comunidad.
La PNC destacó que estas acciones reafirman su compromiso de servir y proteger a los salvadoreños en todo momento. El Ministerio de Medio Ambiente había advertido sobre posibles inundaciones y repuntas en Morazán, San Miguel y La Unión por las lluvias persistentes. Este caso es un claro recordatorio: nunca intentes cruzar ríos o quebradas crecidas en vehículo. La rapidez de la policía y la solidaridad de los vecinos evitaron una tragedia.
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— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 18, 2026