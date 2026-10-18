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Salvadoreño es condenado en EE. UU. por asesinato de su exsuegra
Erick Efrén Corado González, un joven de 29 años oriundo de Candelaria de la Frontera (Santa Ana, El Salvador), fue sentenciado a una pena de entre 25 años y cadena perpetua por el homicidio de su exsuegra, Ana Ruth Espinoza, de 51 años, en un suceso registrado en Long Island, Nueva York.
La condena fue dictada por un tribunal del condado de Nassau, luego de que el acusado se declarara culpable el pasado mes de septiembre de los cargos de asesinato en segundo grado e intento de asesinato en segundo grado. Cabe destacar que la Fiscalía había solicitado originalmente una pena de 30 años a cadena perpetua.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía del condado de Nassau, el ataque se produjo en los primeros minutos del 29 de septiembre de 2024, en el estacionamiento del restaurante La Candela II, ubicado en West Hempstead, mientras la familia regresaba de una celebración de cumpleaños.
Las autoridades determinaron que Corado González agredió con un arma blanca a Ana Ruth Espinoza en repetidas ocasiones. Durante el altercado, el esposo de la víctima sufrió heridas al intentar defenderla, y otro familiar también fue amenazado por el agresor. Espinoza falleció horas más tarde debido a la gravedad de las lesiones en un centro hospitalario.
Información vinculada al caso detalla que la víctima, también originaria de Santa Ana, había brindado apoyo a Corado González para facilitar su llegada a los Estados Unidos, motivada por la relación sentimental que este mantenía con su hija.
Tras el fallo judicial, los familiares de Ana Ruth Espinoza han manifestado su profundo dolor por la pérdida irreparable de quien recuerdan con cariño como madre y abuela, así como por el impacto emocional que este trágico episodio ha dejado en su entorno familiar.
Internacionales
Macron anuncia restricciones a reuniones en Francia tras violentas protestas que dejan miles de detenidos
Francia atraviesa una nueva crisis social y de seguridad. El presidente Emmanuel Macron anunció este domingo 18 de octubre que las autoridades podrán prohibir determinadas concentraciones públicas cuando sea necesario, tras una jornada de violentos disturbios, enfrentamientos con la Policía y saqueos registrados en distintas ciudades del país.
Durante un mensaje televisado a la nación, el mandatario condenó los ataques contra los cuerpos de seguridad y los daños ocasionados a establecimientos comerciales y edificios públicos. Macron calificó la violencia contra los agentes como un hecho sin precedentes y aseguró que se investigarán posibles fallas en las labores de inteligencia y preparación policial. También advirtió que los responsables de los destrozos deberán responder ante la justicia.
Las protestas surgieron en medio del creciente descontento ciudadano por el elevado costo de la vida y las dificultades que enfrenta la juventud francesa. Según los primeros balances difundidos por las autoridades, los disturbios del sábado dejaron alrededor de 2,000 detenidos y 600 integrantes de los servicios de seguridad y emergencia heridos, además de numerosos comercios afectados. Las movilizaciones se extendieron por ciudades como París, Marsella y Lyon, donde también participaron miles de manifestantes pacíficos.
Ante la gravedad de la situación, Macron pidió a los prefectos y alcaldes adoptar medidas para proteger a la población y evitar nuevos episodios de violencia, incluida la prohibición de ciertas reuniones cuando las circunstancias lo justifiquen. El Gobierno francés también buscará abrir espacios de diálogo con estudiantes, docentes, sindicatos, representantes empresariales y dirigentes políticos para atender las demandas sociales, mientras crece el debate sobre la seguridad pública y el respeto al derecho de manifestación.
Internacionales
Joven en Colombia es enterrada hasta el cuello tras ser alcanzada por un rayo
Un insólito caso ocurrió en Córdoba, Colombia, donde una joven de 22 años, identificada como Arlidis Osuna Rubio, fue enterrada parcialmente hasta el cuello por sus familiares tras recibir una descarga eléctrica indirecta de un rayo que impactó una palmera cerca de su vivienda.
Tras el incidente, la afectada presentó síntomas como entumecimiento, debilidad y problemas de audición. Ante esta situación, sus allegados decidieron aplicar una creencia ancestral bajo la falsa premisa de que la tierra puede absorber la electricidad acumulada en el cuerpo.
Aunque la información indica que la joven logró recuperarse, las autoridades sanitarias y médicos especialistas advierten que este tipo de prácticas carecen de respaldo científico y no sustituyen la atención médica de emergencia. Una descarga eléctrica de este tipo puede causar lesiones internas graves, arritmias cardíacas y daños neurológicos, incluso cuando no existen heridas visibles en la piel.
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Milagroso rescate: Salvan a persona que cayó a pozo profundo en San Salvador
Elementos del Cuerpo de Bomberos llevaron a cabo el rescate de una persona que cayó en un pozo de aproximadamente 25 metros de profundidad. El incidente ocurrió en el kilómetro 9 de la carretera Troncal del Norte, en la zona de Ciudad Delgado, San Salvador.
Para completar la extracción, los equipos de emergencia utilizaron un sistema de cuerdas que les permitió descender hasta el fondo donde se encontraba la víctima. Una vez finalizadas las maniobras de rescate, la persona fue trasladada de urgencia hacia un centro asistencial para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, las autoridades no han brindado información oficial sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias exactas que ocasionaron la caída.