Salvadoreño es condenado en EE. UU. por asesinato de su exsuegra

Erick Efrén Corado González, un joven de 29 años oriundo de Candelaria de la Frontera (Santa Ana, El Salvador), fue sentenciado a una pena de entre 25 años y cadena perpetua por el homicidio de su exsuegra, Ana Ruth Espinoza, de 51 años, en un suceso registrado en Long Island, Nueva York.

La condena fue dictada por un tribunal del condado de Nassau, luego de que el acusado se declarara culpable el pasado mes de septiembre de los cargos de asesinato en segundo grado e intento de asesinato en segundo grado. Cabe destacar que la Fiscalía había solicitado originalmente una pena de 30 años a cadena perpetua.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía del condado de Nassau, el ataque se produjo en los primeros minutos del 29 de septiembre de 2024, en el estacionamiento del restaurante La Candela II, ubicado en West Hempstead, mientras la familia regresaba de una celebración de cumpleaños.

Las autoridades determinaron que Corado González agredió con un arma blanca a Ana Ruth Espinoza en repetidas ocasiones. Durante el altercado, el esposo de la víctima sufrió heridas al intentar defenderla, y otro familiar también fue amenazado por el agresor. Espinoza falleció horas más tarde debido a la gravedad de las lesiones en un centro hospitalario.

Información vinculada al caso detalla que la víctima, también originaria de Santa Ana, había brindado apoyo a Corado González para facilitar su llegada a los Estados Unidos, motivada por la relación sentimental que este mantenía con su hija.

Tras el fallo judicial, los familiares de Ana Ruth Espinoza han manifestado su profundo dolor por la pérdida irreparable de quien recuerdan con cariño como madre y abuela, así como por el impacto emocional que este trágico episodio ha dejado en su entorno familiar.

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