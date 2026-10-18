Principal
¡Lo pagó caro! La impactante ironía del destino que acabó con su vida en Usulután
¡Impactante y escalofriante! Un giro macabro de la vida ha dejado boquiabiertos a todos en Usulután. Edgar Iván Velásquez, de 52 años, encontró la muerte de la forma más insólita y trágica posible: estrellándose contra el asfalto… ¡precisamente por la misma razón por la que ya había sido fichado por la ley!
Los registros de las autoridades no mienten y revelan el macabro detalle que estremece a las redes: Velásquez había sido detenido en 2025 por conducir bajo los efectos del alcohol. Y, como si se tratara de una macabra cita con el destino, exactamente un año después, la noche del trágico accidente frente al Club de Leones, la sombra del volante y las mismas condiciones volvieron a cruzarse en su camino para cobrarle la factura más alta de su vida.
¿Justicia divina o advertencia implacable?
El caso se ha vuelto viral y ha desatado una ola de comentarios entre los usuarios, quienes no salen de su asombro ante este trágico eco del pasado.
«Fue detenido por conducir ebrio… y un año después, murió en un accidente de tránsito por manejar en las mismas condiciones.»
Una dura lección que nos recuerda que las imprudencias al volante tarde o temprano pasan la cuenta. ¡Una historia que deja a más de uno con los pelos de punta!
Internacionales
Macron anuncia restricciones a reuniones en Francia tras violentas protestas que dejan miles de detenidos
Francia atraviesa una nueva crisis social y de seguridad. El presidente Emmanuel Macron anunció este domingo 18 de octubre que las autoridades podrán prohibir determinadas concentraciones públicas cuando sea necesario, tras una jornada de violentos disturbios, enfrentamientos con la Policía y saqueos registrados en distintas ciudades del país.
Durante un mensaje televisado a la nación, el mandatario condenó los ataques contra los cuerpos de seguridad y los daños ocasionados a establecimientos comerciales y edificios públicos. Macron calificó la violencia contra los agentes como un hecho sin precedentes y aseguró que se investigarán posibles fallas en las labores de inteligencia y preparación policial. También advirtió que los responsables de los destrozos deberán responder ante la justicia.
Las protestas surgieron en medio del creciente descontento ciudadano por el elevado costo de la vida y las dificultades que enfrenta la juventud francesa. Según los primeros balances difundidos por las autoridades, los disturbios del sábado dejaron alrededor de 2,000 detenidos y 600 integrantes de los servicios de seguridad y emergencia heridos, además de numerosos comercios afectados. Las movilizaciones se extendieron por ciudades como París, Marsella y Lyon, donde también participaron miles de manifestantes pacíficos.
Ante la gravedad de la situación, Macron pidió a los prefectos y alcaldes adoptar medidas para proteger a la población y evitar nuevos episodios de violencia, incluida la prohibición de ciertas reuniones cuando las circunstancias lo justifiquen. El Gobierno francés también buscará abrir espacios de diálogo con estudiantes, docentes, sindicatos, representantes empresariales y dirigentes políticos para atender las demandas sociales, mientras crece el debate sobre la seguridad pública y el respeto al derecho de manifestación.
Internacionales
Joven en Colombia es enterrada hasta el cuello tras ser alcanzada por un rayo
Un insólito caso ocurrió en Córdoba, Colombia, donde una joven de 22 años, identificada como Arlidis Osuna Rubio, fue enterrada parcialmente hasta el cuello por sus familiares tras recibir una descarga eléctrica indirecta de un rayo que impactó una palmera cerca de su vivienda.
Tras el incidente, la afectada presentó síntomas como entumecimiento, debilidad y problemas de audición. Ante esta situación, sus allegados decidieron aplicar una creencia ancestral bajo la falsa premisa de que la tierra puede absorber la electricidad acumulada en el cuerpo.
Aunque la información indica que la joven logró recuperarse, las autoridades sanitarias y médicos especialistas advierten que este tipo de prácticas carecen de respaldo científico y no sustituyen la atención médica de emergencia. Una descarga eléctrica de este tipo puede causar lesiones internas graves, arritmias cardíacas y daños neurológicos, incluso cuando no existen heridas visibles en la piel.
Principal
Milagroso rescate: Salvan a persona que cayó a pozo profundo en San Salvador
Elementos del Cuerpo de Bomberos llevaron a cabo el rescate de una persona que cayó en un pozo de aproximadamente 25 metros de profundidad. El incidente ocurrió en el kilómetro 9 de la carretera Troncal del Norte, en la zona de Ciudad Delgado, San Salvador.
Para completar la extracción, los equipos de emergencia utilizaron un sistema de cuerdas que les permitió descender hasta el fondo donde se encontraba la víctima. Una vez finalizadas las maniobras de rescate, la persona fue trasladada de urgencia hacia un centro asistencial para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, las autoridades no han brindado información oficial sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias exactas que ocasionaron la caída.