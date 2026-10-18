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¡Huyó como cobarde tras provocar un caos y terminó estrellándose contra un repartidor!
La imprudencia vial cobró otra víctima en plena vía pública de Ciudad Merliot, Santa Tecla. Un conductor desalmado —a bordo de un vehículo placas P790488— protagonizó una escena de terror luego de chocar contra un automotor y, lejos de asumir su responsabilidad, huyó a toda velocidad para evadir la justicia.
Pero su fuga duró apenas unos 100 metros. En su loca carrera, embistió brutalmente a un motociclista que se ganaba la vida como repartidor, dejándote con el corazón en la boca al ver el nivel de destrucción: el golpe fue tan descomunal que el automóvil desprendió el bumper y la placa, dejándolas tiradas junto al cuerpo herido del trabajador sobre la 15 avenida norte y 13 calle poniente.
Las redes sociales y las autoridades ya le siguen la pista a este irresponsable que prefirió dejar a una persona agonizando en el asfalto antes que frenar. ¡Urgen a la @PNCSV y a la @SantaTeclaSV revisar las cámaras de seguridad para capturar al infractor y hacerle pagar por este acto cobarde!
«Un vehículo arrolla, huye de la escena y deja a un repartidor gravemente herido tras un impacto brutal en Ciudad Merliot.»
Internacionales
Macron anuncia restricciones a reuniones en Francia tras violentas protestas que dejan miles de detenidos
Francia atraviesa una nueva crisis social y de seguridad. El presidente Emmanuel Macron anunció este domingo 18 de octubre que las autoridades podrán prohibir determinadas concentraciones públicas cuando sea necesario, tras una jornada de violentos disturbios, enfrentamientos con la Policía y saqueos registrados en distintas ciudades del país.
Durante un mensaje televisado a la nación, el mandatario condenó los ataques contra los cuerpos de seguridad y los daños ocasionados a establecimientos comerciales y edificios públicos. Macron calificó la violencia contra los agentes como un hecho sin precedentes y aseguró que se investigarán posibles fallas en las labores de inteligencia y preparación policial. También advirtió que los responsables de los destrozos deberán responder ante la justicia.
Las protestas surgieron en medio del creciente descontento ciudadano por el elevado costo de la vida y las dificultades que enfrenta la juventud francesa. Según los primeros balances difundidos por las autoridades, los disturbios del sábado dejaron alrededor de 2,000 detenidos y 600 integrantes de los servicios de seguridad y emergencia heridos, además de numerosos comercios afectados. Las movilizaciones se extendieron por ciudades como París, Marsella y Lyon, donde también participaron miles de manifestantes pacíficos.
Ante la gravedad de la situación, Macron pidió a los prefectos y alcaldes adoptar medidas para proteger a la población y evitar nuevos episodios de violencia, incluida la prohibición de ciertas reuniones cuando las circunstancias lo justifiquen. El Gobierno francés también buscará abrir espacios de diálogo con estudiantes, docentes, sindicatos, representantes empresariales y dirigentes políticos para atender las demandas sociales, mientras crece el debate sobre la seguridad pública y el respeto al derecho de manifestación.
Internacionales
Joven en Colombia es enterrada hasta el cuello tras ser alcanzada por un rayo
Un insólito caso ocurrió en Córdoba, Colombia, donde una joven de 22 años, identificada como Arlidis Osuna Rubio, fue enterrada parcialmente hasta el cuello por sus familiares tras recibir una descarga eléctrica indirecta de un rayo que impactó una palmera cerca de su vivienda.
Tras el incidente, la afectada presentó síntomas como entumecimiento, debilidad y problemas de audición. Ante esta situación, sus allegados decidieron aplicar una creencia ancestral bajo la falsa premisa de que la tierra puede absorber la electricidad acumulada en el cuerpo.
Aunque la información indica que la joven logró recuperarse, las autoridades sanitarias y médicos especialistas advierten que este tipo de prácticas carecen de respaldo científico y no sustituyen la atención médica de emergencia. Una descarga eléctrica de este tipo puede causar lesiones internas graves, arritmias cardíacas y daños neurológicos, incluso cuando no existen heridas visibles en la piel.
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Milagroso rescate: Salvan a persona que cayó a pozo profundo en San Salvador
Elementos del Cuerpo de Bomberos llevaron a cabo el rescate de una persona que cayó en un pozo de aproximadamente 25 metros de profundidad. El incidente ocurrió en el kilómetro 9 de la carretera Troncal del Norte, en la zona de Ciudad Delgado, San Salvador.
Para completar la extracción, los equipos de emergencia utilizaron un sistema de cuerdas que les permitió descender hasta el fondo donde se encontraba la víctima. Una vez finalizadas las maniobras de rescate, la persona fue trasladada de urgencia hacia un centro asistencial para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, las autoridades no han brindado información oficial sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias exactas que ocasionaron la caída.