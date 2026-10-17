Éxito histórico en las inscripciones para el ciclo 01/2027

El Vicepresidente de la República de El Salvador, Sr. Félix Ulloa hijo, sostuvo un encuentro estratégico con el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto de Argentina, Sr. Pablo Quirno, con el objetivo de consolidar la agenda bilateral y estrechar los vínculos políticos, económicos y de cooperación entre ambas naciones.

Durante la reunión, el Vicemandatario salvadoreño expuso los logros alcanzados en áreas prioritarias como la seguridad, el turismo y la atracción de inversiones. Asimismo, ambas autoridades destacaron las profundas coincidencias ideológicas y de gestión entre los presidentes de los dos países, un factor clave que ha impulsado el fortalecimiento de la relación desde 2024.

En este marco, el Vicepresidente Ulloa extendió una invitación oficial al Canciller Quirno para participar en la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (CIED), que se llevará a cabo en noviembre de este año, consolidándose como un foro esencial para el debate institucional y democrático en la región.

Por su parte, el Ministro Quirno resaltó la fluida comunicación sostenida con la Ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Sra. Alexandra Hill, y valoró los avances de la agenda común, destacando especialmente la reciente firma del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Finalmente, los funcionarios celebraron la elección del nuevo Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Sr. Andrés Delich, reafirmando el compromiso conjunto de fomentar espacios multilaterales de diálogo y cooperación.

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