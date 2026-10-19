Política
Vicepresidente Ulloa explora cooperación con CopernicusLAC para fortalecer resiliencia territorial con datos satelitales
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, sostuvo una reunión con Claudia Herrera, representante de CopernicusLAC, para explorar oportunidades de cooperación científica y tecnológica en áreas estratégicas para El Salvador.
Durante el encuentro se identificaron posibles mecanismos de colaboración en gestión de recursos hídricos, servicios agrícolas, monitoreo ambiental y gestión integral de desastres. El objetivo es aprovechar la información satelital y las herramientas geoespaciales para identificar zonas vulnerables, fortalecer los sistemas de alerta temprana y mejorar la toma de decisiones institucionales.
Se destacó especialmente el potencial de impulsar iniciativas conjuntas en la región del Plan Trifinio, territorio compartido por El Salvador, Guatemala y Honduras, donde la seguridad hídrica, la protección de los ecosistemas y el fortalecimiento de las actividades agrícolas son ejes prioritarios.
CopernicusLAC es una iniciativa vinculada al programa de observación de la Tierra de la Unión Europea que promueve el uso de datos satelitales para la planificación territorial, la protección del medioambiente y la respuesta ante el cambio climático. Este primer acercamiento abre la puerta a futuras acciones conjuntas orientadas a reforzar la resiliencia territorial en Centroamérica.
Política
El Salvador recibe 3.5 millones de turistas internacionales entre enero y septiembre de 2026
El Salvador registró 3.5 millones de visitantes internacionales entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026, según datos del Ministerio de Turismo. La cifra representa un incremento del 21 % en comparación con el mismo periodo del año anterior y sitúa al país en camino de alcanzar su meta anual de 4.2 millones de visitantes al cierre del año.
La ministra de Turismo, Morena Valdez, atribuyó parte de este crecimiento a la mejora en las condiciones de seguridad del país, que ha facilitado la llegada tanto de salvadoreños como de extranjeros. Los principales mercados emisores son Guatemala, Honduras y Estados Unidos. En el fin de semana reciente se observó un aumento de visitantes guatemaltecos, coincidiendo con el asueto por la conmemoración del Día de la Revolución en ese país.
Las proyecciones oficiales apuntan a superar los 4 millones de turistas al finalizar 2026, impulsadas por las festividades de fin de año y la continuidad de eventos y temporadas altas. El sector turístico se ha consolidado como una actividad económica relevante que genera ingresos, empleo y dinamismo en hotelería, transporte, gastronomía y servicios. En periodos anteriores del año, el país también reportó crecimiento destacado a nivel regional en llegada de visitantes y generación de divisas.
El resultado de los primeros nueve meses confirma la tendencia alcista del turismo internacional en El Salvador y refuerza las expectativas de las autoridades de cerrar el año con una cifra superior a la meta establecida, apoyada en la conectividad, la oferta de destinos y las condiciones de seguridad vigentes.
Política
El Salvador respalda en Buenos Aires la nueva etapa de la OEI: Félix Ulloa destaca la educación como pilar del desarrollo iberoamericano
Política
¡PRESIDENTA DE COSTA RICA LLEGA A EL SALVADOR Y VISITA EL CECOT PARA CONOCER EL MODELO DE SEGURIDAD DE BUKELE!
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, arribó este viernes 16 de octubre a El Salvador para desarrollar una visita oficial que incluye un encuentro con el mandatario Nayib Bukele y un recorrido por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). La jefa de Estado costarricense fue recibida en el Aeropuerto Internacional de El Salvador por la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, durante un acto protocolario que marcó el inicio de una agenda orientada a fortalecer las relaciones bilaterales y la cooperación en materia de seguridad.
Uno de los momentos centrales de la visita fue el recorrido de Fernández por las instalaciones del CECOT, ubicado en Tecoluca, San Vicente Sur. La mandataria llegó al centro penitenciario de máxima seguridad para conocer de primera mano su funcionamiento y los procedimientos implementados por las autoridades salvadoreñas. El presidente Bukele informó sobre la llegada de su homóloga a este recinto, considerado una de las principales instalaciones de la estrategia penitenciaria desarrollada por su Gobierno.
La visita ocurre apenas dos días después de que Costa Rica inaugurara el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una prisión de máxima seguridad inspirada en el modelo salvadoreño. El nuevo complejo penitenciario costarricense, ubicado en Alajuela, tiene capacidad para albergar a 5,100 privados de libertad. Fernández explicó que su administración busca estudiar los procedimientos operativos y la experiencia de El Salvador para fortalecer las medidas contra el crimen organizado en su país.
Como parte de su agenda oficial, la presidenta costarricense también tiene previsto reunirse con Nayib Bukele en Casa Presidencial para abordar temas de interés bilateral y regional. La visita, programada del 16 al 18 de octubre, representa un nuevo acercamiento entre ambas naciones en asuntos de seguridad, cooperación institucional y administración penitenciaria. El intercambio se desarrolla en un contexto de creciente interés regional por las políticas salvadoreñas de combate a las pandillas, cuyos resultados en la reducción de la violencia han recibido reconocimiento internacional, aunque también han generado cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos.