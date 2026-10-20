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FIFA suspende tres partidos al técnico de Egipto tras la polémica ante Argentina
La FIFA suspendió por tres partidos al seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, por los incidentes y declaraciones relacionados con la derrota ante Argentina en los octavos de final del Mundial 2026. La Federación Egipcia de Fútbol comunicó la decisión disciplinaria, que también alcanza a Ibrahim Hassan, director de la selección, y al futbolista Mostafa Zico.
La controversia se originó en el encuentro que Argentina ganó 3-2, disputado el 7 de julio en Atlanta. Durante las protestas por las decisiones del árbitro francés François Letexier, el entrenador cruzó los brazos en forma de equis frente a las cámaras. Después del partido, cuestionó públicamente el arbitraje y atribuyó la eliminación a decisiones que consideró perjudiciales para su equipo.
Ibrahim Hassan recibió igualmente tres encuentros de suspensión, mientras que Zico fue sancionado con cinco por sus declaraciones contra el árbitro. Los principales reclamos egipcios estuvieron relacionados con un gol anulado por una falta previa y un posible penal cuando el marcador estaba empatado 2-2. Pierluigi Collina, responsable del arbitraje de la FIFA, defendió posteriormente la actuación de los oficiales.
La federación egipcia solicitó los fundamentos detallados de las resoluciones para analizar sus opciones legales y evaluar una apelación. El castigo compromete la participación de los sancionados en próximos encuentros internacionales, incluidos los compromisos de noviembre por la clasificación a la Copa Africana de Naciones.
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PSG vence al Barcelona y Liverpool firma una remontada vibrante en la Champions League
El PSG y el Liverpool protagonizaron los grandes triunfos del martes en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League. El conjunto parisino derrotó 4-2 al Barcelona en el Parque de los Príncipes, mientras que los ingleses remontaron una desventaja de dos goles para imponerse 4-3 al Villarreal en Anfield. Ambos equipos sumaron su tercera victoria consecutiva y alcanzaron los nueve puntos.
En París, Désiré Doué abrió el marcador para el PSG, pero Xavi Espart igualó para el Barcelona durante la segunda mitad. Lucas Hernández devolvió la ventaja a los locales y Lamine Yamal respondió con el 2-2. Cuando el encuentro parecía encaminarse hacia un cierre incierto, Vitinha y Fabián Ruiz marcaron los goles decisivos para el equipo de Luis Enrique. El Barcelona quedó con seis puntos tras sufrir su primera derrota en esta edición.
En Anfield, el Villarreal sorprendió con tantos de Georges Mikautadze y Sergi Cardona, pero Liverpool reaccionó antes del descanso gracias a Alexis Mac Allister y Ronald Araújo. En la segunda parte, Mac Allister completó su doblete y Florian Wirtz amplió la diferencia. Tani Oluwaseyi descontó en el tramo final para establecer el 4-3, insuficiente para frenar la remontada inglesa. Rio Ngumoha destacó con dos asistencias en una noche de gran intensidad ofensiva.
El resto de la jornada dejó estos resultados: Manchester City 5-1 AEK Atenas, Napoli 4-3 Bodø/Glimt, Roma 4-0 Slovan Bratislava, Porto 0-1 PSV Eindhoven, Sabah 1-2 Borussia Dortmund, Fenerbahçe 2-2 Slavia Praga y Stuttgart 1-1 Atlético de Madrid. El miércoles continuará la tercera fecha, con enfrentamientos como Bayern Múnich-Arsenal y Real Madrid-Leipzig.
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Lionel Messi llega a 936 goles en su carrera tras anotar un doblete con el Inter Miami
Lionel Messi anotó un doblete en la victoria 3-1 del Inter Miami sobre Atlanta United y alcanzó los 936 goles en su carrera profesional. El astro argentino, de 39 años, también participó en el primer tanto de su equipo y se consolidó como máximo goleador de la MLS con 26 anotaciones en la temporada.
El partido se disputó en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Germán Berterame abrió el marcador al minuto 45, tras una jugada en la que Messi encontró a Luis Suárez y este habilitó de cabeza al mexicano. En el segundo tiempo, Messi resolvió el encuentro con dos goles en apenas cuatro minutos: el primero a los 56’ tras una doble pared con Berterame, y el segundo a los 60’ después de ganar un duelo a Junior Alonso.
El entrenador Cristian “Kily” González destacó la actuación de su capitán: “No deja de sorprender al mundo. Lo que más me pone contento es que está feliz y, al estar feliz, se brinda como se brinda”. Con este resultado, el Inter Miami sumó su tercer triunfo consecutivo y se mantiene entre los primeros lugares de la Conferencia Este.
Messi sigue acercándose a la cifra histórica de los 1.000 goles. Su técnico confía en que lo logrará, asegurando que el argentino “le gusta los desafíos” y que este no será la excepción.
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Hansi Flick: “Jugamos ante el mejor equipo del mundo” antes del duelo contra el PSG en Champions
Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, aseguró este lunes que su equipo se medirá “seguramente al mejor equipo del mundo de los últimos dos años” en la tercera jornada de la Champions League frente al Paris Saint-Germain. El técnico alemán ofreció una rueda de prensa en la víspera del partido y no escatimó elogios hacia el conjunto parisino y su entrenador, Luis Enrique.
“Ganó dos Champions seguidas. Su equipo juega un fútbol fantástico. Es un entrenador excelente, uno de los mejores del mundo. Me gusta su dinamismo, su intensidad, cómo presionan, cómo juegan y rotan. Los jugadores cambian de posición frecuentemente. Son muy flexibles”, afirmó Flick. El alemán destacó la evolución del PSG y calificó el enfrentamiento como “una buena prueba” para medir el nivel real del Barcelona.
Flick pidió a sus jugadores que salgan con confianza, valentía y unidad, tal como lo han hecho en los últimos partidos. “Es una buena oportunidad para mostrar nuestro nivel y ver qué podemos mejorar. Después del partido sabremos muchas cosas”, señaló el técnico azulgrana, quien también reconoció la mayor madurez del rival tras su trayectoria reciente.
El partido se disputa en un momento en el que el Barcelona mantiene el foco en la Champions, con el Clásico contra el Real Madrid a pocos días de distancia.