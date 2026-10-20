MARN registra 57 sismos en Mercedes Umaña: el más fuerte alcanzó magnitud 3.6

La Fiscalía General de la República (FGR) formalizó la acusación contra José Adán Ramos Gómez por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y conducción peligrosa, tras el grave accidente ocurrido el pasado 2 de octubre en el kilómetro 18 de la carretera CA-1, en La Libertad Oeste, zona conocida como Los Chorros. Según las investigaciones, el conductor circulaba a excesiva velocidad y sin licencia cuando impactó contra varios vehículos, entre ellos un autobús de la ruta 202.

El siniestro dejó un saldo de cinco personas fallecidas, más de 12 lesionadas y daños materiales en al menos cinco automóviles. Las autoridades determinaron que la conducta imprudente del conductor fue determinante en la magnitud del accidente, que generó un fuerte impacto vial en la zona.

En la audiencia celebrada en el Juzgado Segundo de Paz de Colón, el juez resolvió que Ramos Gómez continúe en prisión provisional mientras avanza el proceso judicial. La medida busca garantizar la presencia del imputado y el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

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