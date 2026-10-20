Muere Richard Riehle a los 78 años, recordado como Tom Smykowski en “Office Space”

El actor estadounidense Richard Riehle, conocido por interpretar a Tom Smykowski en la comedia “Office Space”, falleció a los 78 años. Sus representantes confirmaron que murió por causas naturales el jueves 15 de octubre en Los Ángeles, aunque la noticia se hizo pública el lunes 19.

Con casi cinco décadas de trayectoria y más de 400 trabajos, Riehle construyó una extensa carrera como actor de reparto. Su participación en “Office Space”, estrenada en 1999 y dirigida por Mike Judge, lo convirtió en un rostro especialmente recordado entre los seguidores de esta sátira sobre la vida laboral en las oficinas.

Su filmografía también incluye “Casino”, “The Fugitive”, “Glory” y “Bridesmaids”. En televisión interpretó a Walt Finnerty en la comedia “Grounded for Life” y apareció en distintas series de la franquicia “Star Trek”. Su versatilidad le permitió alternar personajes cómicos, figuras de autoridad y papeles dramáticos, además de desarrollar una trayectoria teatral.

Artists & Representatives y Wright Entertainment destacaron tanto su talento como la generosidad con la que apoyaba a actores y cineastas emergentes. Su compañero en “Grounded for Life”, Donal Logue, también lo recordó como un profesional humilde y comprometido con su oficio. Riehle deja un legado de personajes secundarios que acompañaron a varias generaciones de espectadores.

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