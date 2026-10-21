Social
Mercedes Umaña registra 61 sismos en menos de seis horas: cinco fueron sentidos
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) contabilizó 61 sismos en Mercedes Umaña, Usulután Norte, entre las 11:11 de la mañana y las 5:00 de la tarde del martes 20 de octubre de 2026. El reporte corresponde a una secuencia registrada en un período de cinco horas y 49 minutos.
De acuerdo con la información institucional citada por El Blog, cinco de los movimientos fueron sentidos por la población. El balance distingue entre los eventos detectados por los instrumentos de monitoreo y aquellos que los habitantes lograron percibir.
El MARN atribuyó esta actividad a la activación de fallas geológicas en la zona. Estas estructuras son fracturas de la corteza terrestre donde el desplazamiento de bloques de roca libera energía y genera movimientos sísmicos.
La cifra de 61 eventos corresponde al corte de las 5:00 de la tarde y debe interpretarse con ese horario de referencia. La actualización publicada no detalla las magnitudes ni las profundidades de los movimientos, por lo que esos datos requieren consultar los boletines específicos de cada sismo.
Social
El Salvador amplía a 7,722 manzanas el cultivo de hortalizas, según Agricultura
La superficie destinada a la producción de hortalizas alcanzó las 7,722 manzanas en El Salvador, informó el viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez. Según el funcionario, el crecimiento responde al trabajo con agricultores y a la incorporación de tecnología para ampliar la oferta nacional de alimentos.
Entre las herramientas utilizadas destacan semillas híbridas de alto rendimiento y más de 2,000 estructuras de ambiente protegido, como invernaderos y casas malla. Domínguez también reportó la incorporación de más de 100 unidades de maquinaria agrícola y más de 25 drones para apoyar las labores productivas.
El balance presentado incluye, además, más de 5,000 manzanas de frutales y 201,000 de granos básicos, distribuidas entre maíz y frijol. En determinados cultivos de hortalizas, el viceministro aseguró que las nuevas tecnologías han permitido multiplicar hasta por seis los rendimientos por manzana, aunque la información publicada no desglosa los resultados por producto.
Agricultura proyecta mejorar en un 40 % adicional los resultados del programa para fortalecer el abastecimiento y la seguridad alimentaria. Esa cifra corresponde a una meta anunciada por el funcionario; los reportes consultados no precisan el plazo para alcanzarla ni detallan cuánto del aumento previsto correspondería específicamente a las hortalizas.
Principal
Éxito histórico en las inscripciones para el ciclo 01/2027
La Dirección de Integración y las instituciones nacionales que forman parte del Proceso Formativo han anunciado cifras récord en la primera semana de matrícula para el ciclo 01/2027, superando los 14,000 inscritos en universidades, escuelas técnicas y centros de formación profesional de todo el país.
Desde el pasado martes 13, cientos de jóvenes de nuevo ingreso han acudido a las distintas unidades en el territorio nacional para completar su documentación y dar el paso definitivo hacia la educación superior. Durante este proceso, los estudiantes han recibido orientación personalizada para elegir la carrera y la modalidad de su preferencia —ya sea presencial, semipresencial o virtual—, adaptándose a las opciones disponibles y a los beneficios de residencia para futuros becados.
Los jóvenes y sus familias han destacado la agilidad y el orden del proceso de matrícula. Desde la institución se ha recordado enfáticamente que ningún estudiante debe realizar ningún tipo de pago en concepto de matrícula, colegiaturas o cursos de admisión.
Una de las grandes apuestas para este ciclo es la consolidación de la modalidad virtual en varias universidades asociadas. Esto permitirá que estudiantes del interior del país superen las barreras económicas y de desplazamiento hacia San Salvador, facilitando que puedan laborar mientras cursan con éxito sus estudios superiores
Nacionales
Denuncian presunto envenenamiento de perros en cantón Yomo, Alegría; al menos cuatro animales han muerto
Habitantes del cantón Yomo, en el distrito de Alegría, Usulután Norte, denunciaron públicamente una serie de casos en los que varios perros habrían sido envenenados. Según el reporte difundido por residentes de la zona, al menos cuatro caninos han sido encontrados sin vida en los últimos días, la mayoría de ellos sobre una misma calle del cantón.
La situación ha generado preocupación entre las familias del sector, quienes temen que continúen apareciendo más animales afectados. Los denunciantes aseguran que los perros habrían ingerido algún tipo de sustancia tóxica, aunque hasta el momento no existe un informe oficial que determine qué producto fue utilizado ni quién estaría detrás de los hechos. Los vecinos han pedido la intervención de las autoridades para investigar lo ocurrido y evitar nuevos casos.
En El Salvador, la protección de los animales de compañía está respaldada por la Ley Especial de Protección y Bienestar Animal, que reconoce a los animales como seres sintientes y otorga al Instituto de Bienestar Animal facultades para investigar, rescatar y dar seguimiento a denuncias de maltrato. Además, el Código Penal contempla penas de entre dos y cuatro años de prisión para quien provoque lesiones, sufrimiento o daño a animales de compañía, sanciones que pueden incrementarse en determinadas circunstancias.
Mientras se esclarece lo ocurrido, los residentes del cantón Yomo solicitan una investigación que permita determinar si las muertes están relacionadas entre sí y establecer responsabilidades en caso de comprobarse un envenenamiento deliberado. El llamado principal de la comunidad es prevenir que más animales resulten afectados y garantizar la seguridad de las mascotas que permanecen en la zona.