El Salvador recibe 3.5 millones de turistas internacionales entre enero y septiembre de 2026

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, participó este viernes en la XV Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), celebrada en Buenos Aires y presidida por la ministra argentina de Capital Humano, Sandra Pettovello. El encuentro reunió a autoridades educativas de los 23 Estados miembros para abordar prioridades de cooperación regional y culminó con la elección por unanimidad del argentino Andrés Delich como secretario general para el período 2027-2030, en sucesión del español Mariano Jabonero.

Ulloa reafirmó que la educación constituye un pilar estratégico para el desarrollo, la libertad y el progreso de los pueblos iberoamericanos, y subrayó la necesidad de una visión integral y de largo plazo que responda a las necesidades actuales y genere oportunidades para las futuras generaciones. Destacó el papel de la OEI como socio clave de El Salvador, especialmente en el fortalecimiento de las capacidades docentes a través de programas de formación y capacitación, y trasladó el respaldo del Gobierno del presidente Nayib Bukele a la candidatura de Delich.

Delich, sociólogo por la Universidad de Buenos Aires y especialista en gestión educativa, cuenta con una trayectoria que incluye haber sido ministro de Educación de Argentina, director de la oficina de la OEI en ese país y secretario general adjunto del organismo. Al asumir, enfatizó los desafíos pendientes en la región —desigualdad, brechas de aprendizaje y la incorporación de la inteligencia artificial en la enseñanza— y se comprometió a impulsar una agenda orientada a la igualdad educativa y a mayores oportunidades para la juventud.

La OEI, fundada en 1949 y con sede en Madrid, es el principal organismo de cooperación multilateral entre países de habla española y portuguesa. Gestiona más de 600 proyectos anuales con impacto en más de 12 millones de personas, cuenta con cerca de 19 oficinas nacionales y recibió en 2024 el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional por su labor de fomento del multilateralismo y de puente entre Europa e Iberoamérica. Durante la asamblea también se presentó la memoria institucional 2019-2026 y se designó a Perú como sede de la próxima reunión en 2030.

Las delegaciones coincidieron en la importancia de robustecer la cooperación iberoamericana para avanzar hacia una educación de calidad, inclusiva y adaptada a los desafíos contemporáneos, reconociendo a la OEI como un actor fundamental para promover el conocimiento, la innovación y el desarrollo de los pueblos de la región.

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