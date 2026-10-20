Política
TSE define quinta posición de juntas electorales para 2027: Vamos y FPS obtienen presidencias
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizó este martes 20 de octubre el sorteo de la quinta posición y la distribución de cargos para integrar las 14 Juntas Electorales Departamentales (JED) y las 44 Juntas Electorales Municipales (JEM). El procedimiento forma parte de los preparativos para las elecciones de 2027.
Nuevas Ideas, ARENA, FMLN y PCN obtuvieron representación por derecho propio, conforme a los resultados de la última elección legislativa. Para distribuir la quinta posición participaron Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS), Fuerza Solidaria, GANA, PDC y Vamos. Cada junta estará integrada por cinco miembros propietarios y sus respectivos suplentes.
Entre los resultados departamentales, Vamos obtuvo la presidencia de la JED de Cuscatlán y FPS la de Usulután. La quinta posición también incluyó secretarías y vocalías, por lo que representa un espacio de integración de las juntas y puede corresponder a distintos cargos dentro de estos organismos.
El procedimiento se desarrolló conforme a los artículos 91 y 95 del Código Electoral. Los representantes extrajeron sobres numerados para establecer el orden de participación y posteriormente se asignaron claves utilizadas en las matrices de distribución. Con este paso, el TSE avanza en la conformación de los organismos electorales temporales.
Política
Vicepresidente Ulloa explora cooperación con CopernicusLAC para fortalecer resiliencia territorial con datos satelitales
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, sostuvo una reunión con Claudia Herrera, representante de CopernicusLAC, para explorar oportunidades de cooperación científica y tecnológica en áreas estratégicas para El Salvador.
Durante el encuentro se identificaron posibles mecanismos de colaboración en gestión de recursos hídricos, servicios agrícolas, monitoreo ambiental y gestión integral de desastres. El objetivo es aprovechar la información satelital y las herramientas geoespaciales para identificar zonas vulnerables, fortalecer los sistemas de alerta temprana y mejorar la toma de decisiones institucionales.
Se destacó especialmente el potencial de impulsar iniciativas conjuntas en la región del Plan Trifinio, territorio compartido por El Salvador, Guatemala y Honduras, donde la seguridad hídrica, la protección de los ecosistemas y el fortalecimiento de las actividades agrícolas son ejes prioritarios.
CopernicusLAC es una iniciativa vinculada al programa de observación de la Tierra de la Unión Europea que promueve el uso de datos satelitales para la planificación territorial, la protección del medioambiente y la respuesta ante el cambio climático. Este primer acercamiento abre la puerta a futuras acciones conjuntas orientadas a reforzar la resiliencia territorial en Centroamérica.
Política
El Salvador recibe 3.5 millones de turistas internacionales entre enero y septiembre de 2026
El Salvador registró 3.5 millones de visitantes internacionales entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026, según datos del Ministerio de Turismo. La cifra representa un incremento del 21 % en comparación con el mismo periodo del año anterior y sitúa al país en camino de alcanzar su meta anual de 4.2 millones de visitantes al cierre del año.
La ministra de Turismo, Morena Valdez, atribuyó parte de este crecimiento a la mejora en las condiciones de seguridad del país, que ha facilitado la llegada tanto de salvadoreños como de extranjeros. Los principales mercados emisores son Guatemala, Honduras y Estados Unidos. En el fin de semana reciente se observó un aumento de visitantes guatemaltecos, coincidiendo con el asueto por la conmemoración del Día de la Revolución en ese país.
Las proyecciones oficiales apuntan a superar los 4 millones de turistas al finalizar 2026, impulsadas por las festividades de fin de año y la continuidad de eventos y temporadas altas. El sector turístico se ha consolidado como una actividad económica relevante que genera ingresos, empleo y dinamismo en hotelería, transporte, gastronomía y servicios. En periodos anteriores del año, el país también reportó crecimiento destacado a nivel regional en llegada de visitantes y generación de divisas.
El resultado de los primeros nueve meses confirma la tendencia alcista del turismo internacional en El Salvador y refuerza las expectativas de las autoridades de cerrar el año con una cifra superior a la meta establecida, apoyada en la conectividad, la oferta de destinos y las condiciones de seguridad vigentes.