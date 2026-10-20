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Política

TSE define quinta posición de juntas electorales para 2027: Vamos y FPS obtienen presidencias

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hace 1 hora

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizó este martes 20 de octubre el sorteo de la quinta posición y la distribución de cargos para integrar las 14 Juntas Electorales Departamentales (JED) y las 44 Juntas Electorales Municipales (JEM). El procedimiento forma parte de los preparativos para las elecciones de 2027.

Nuevas Ideas, ARENA, FMLN y PCN obtuvieron representación por derecho propio, conforme a los resultados de la última elección legislativa. Para distribuir la quinta posición participaron Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS), Fuerza Solidaria, GANA, PDC y Vamos. Cada junta estará integrada por cinco miembros propietarios y sus respectivos suplentes.

Entre los resultados departamentales, Vamos obtuvo la presidencia de la JED de Cuscatlán y FPS la de Usulután. La quinta posición también incluyó secretarías y vocalías, por lo que representa un espacio de integración de las juntas y puede corresponder a distintos cargos dentro de estos organismos.

El procedimiento se desarrolló conforme a los artículos 91 y 95 del Código Electoral. Los representantes extrajeron sobres numerados para establecer el orden de participación y posteriormente se asignaron claves utilizadas en las matrices de distribución. Con este paso, el TSE avanza en la conformación de los organismos electorales temporales.

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Política

Vicepresidente Ulloa explora cooperación con CopernicusLAC para fortalecer resiliencia territorial con datos satelitales

Publicado

hace 1 día

el

19 octubre, 2026

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El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, sostuvo una reunión con Claudia Herrera, representante de CopernicusLAC, para explorar oportunidades de cooperación científica y tecnológica en áreas estratégicas para El Salvador.

Durante el encuentro se identificaron posibles mecanismos de colaboración en gestión de recursos hídricos, servicios agrícolas, monitoreo ambiental y gestión integral de desastres. El objetivo es aprovechar la información satelital y las herramientas geoespaciales para identificar zonas vulnerables, fortalecer los sistemas de alerta temprana y mejorar la toma de decisiones institucionales.

Se destacó especialmente el potencial de impulsar iniciativas conjuntas en la región del Plan Trifinio, territorio compartido por El Salvador, Guatemala y Honduras, donde la seguridad hídrica, la protección de los ecosistemas y el fortalecimiento de las actividades agrícolas son ejes prioritarios.

CopernicusLAC es una iniciativa vinculada al programa de observación de la Tierra de la Unión Europea que promueve el uso de datos satelitales para la planificación territorial, la protección del medioambiente y la respuesta ante el cambio climático. Este primer acercamiento abre la puerta a futuras acciones conjuntas orientadas a reforzar la resiliencia territorial en Centroamérica.

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Política

El Salvador recibe 3.5 millones de turistas internacionales entre enero y septiembre de 2026

Publicado

hace 1 día

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19 octubre, 2026

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El Salvador registró 3.5 millones de visitantes internacionales entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026, según datos del Ministerio de Turismo. La cifra representa un incremento del 21 % en comparación con el mismo periodo del año anterior y sitúa al país en camino de alcanzar su meta anual de 4.2 millones de visitantes al cierre del año.

La ministra de Turismo, Morena Valdez, atribuyó parte de este crecimiento a la mejora en las condiciones de seguridad del país, que ha facilitado la llegada tanto de salvadoreños como de extranjeros. Los principales mercados emisores son Guatemala, Honduras y Estados Unidos. En el fin de semana reciente se observó un aumento de visitantes guatemaltecos, coincidiendo con el asueto por la conmemoración del Día de la Revolución en ese país.

Las proyecciones oficiales apuntan a superar los 4 millones de turistas al finalizar 2026, impulsadas por las festividades de fin de año y la continuidad de eventos y temporadas altas. El sector turístico se ha consolidado como una actividad económica relevante que genera ingresos, empleo y dinamismo en hotelería, transporte, gastronomía y servicios. En periodos anteriores del año, el país también reportó crecimiento destacado a nivel regional en llegada de visitantes y generación de divisas.

El resultado de los primeros nueve meses confirma la tendencia alcista del turismo internacional en El Salvador y refuerza las expectativas de las autoridades de cerrar el año con una cifra superior a la meta establecida, apoyada en la conectividad, la oferta de destinos y las condiciones de seguridad vigentes.

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Política

El Salvador respalda en Buenos Aires la nueva etapa de la OEI: Félix Ulloa destaca la educación como pilar del desarrollo iberoamericano

Publicado

hace 4 días

el

16 octubre, 2026

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El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, participó este viernes en la XV Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), celebrada en Buenos Aires y presidida por la ministra argentina de Capital Humano, Sandra Pettovello. El encuentro reunió a autoridades educativas de los 23 Estados miembros para abordar prioridades de cooperación regional y culminó con la elección por unanimidad del argentino Andrés Delich como secretario general para el período 2027-2030, en sucesión del español Mariano Jabonero.
Ulloa reafirmó que la educación constituye un pilar estratégico para el desarrollo, la libertad y el progreso de los pueblos iberoamericanos, y subrayó la necesidad de una visión integral y de largo plazo que responda a las necesidades actuales y genere oportunidades para las futuras generaciones. Destacó el papel de la OEI como socio clave de El Salvador, especialmente en el fortalecimiento de las capacidades docentes a través de programas de formación y capacitación, y trasladó el respaldo del Gobierno del presidente Nayib Bukele a la candidatura de Delich.
Delich, sociólogo por la Universidad de Buenos Aires y especialista en gestión educativa, cuenta con una trayectoria que incluye haber sido ministro de Educación de Argentina, director de la oficina de la OEI en ese país y secretario general adjunto del organismo. Al asumir, enfatizó los desafíos pendientes en la región —desigualdad, brechas de aprendizaje y la incorporación de la inteligencia artificial en la enseñanza— y se comprometió a impulsar una agenda orientada a la igualdad educativa y a mayores oportunidades para la juventud.
La OEI, fundada en 1949 y con sede en Madrid, es el principal organismo de cooperación multilateral entre países de habla española y portuguesa. Gestiona más de 600 proyectos anuales con impacto en más de 12 millones de personas, cuenta con cerca de 19 oficinas nacionales y recibió en 2024 el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional por su labor de fomento del multilateralismo y de puente entre Europa e Iberoamérica. Durante la asamblea también se presentó la memoria institucional 2019-2026 y se designó a Perú como sede de la próxima reunión en 2030.
Las delegaciones coincidieron en la importancia de robustecer la cooperación iberoamericana para avanzar hacia una educación de calidad, inclusiva y adaptada a los desafíos contemporáneos, reconociendo a la OEI como un actor fundamental para promover el conocimiento, la innovación y el desarrollo de los pueblos de la región.
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