Economia
Comisión de Hacienda emite dictamen favorable a nueva amnistía fiscal vigente hasta el 11 de diciembre de 2026
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable a la Ley Especial y Transitoria que Otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias, Aduaneras, de Tránsito y Otras Multas. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Hacienda, busca facilitar a los contribuyentes el pago de impuestos y multas adeudadas, con vigencia hasta el 11 de diciembre de 2026.
El director general de Impuestos Internos, Marvin Sorto, explicó que la medida pretende dar oportunidades a quienes cumplen con sus pagos, pero que por alguna razón no han podido solventar sus compromisos con el fisco. “El Estado tiene claro que la economía no se incrementa por multas o intereses, sino que el impacto mayor corresponde a los impuestos propios”, afirmó. La amnistía permitirá regularizar deudas ante Impuestos Internos, Aduanas y el Tribunal de Apelaciones sin pagar intereses, recargos ni multas por mora, aunque los impuestos originales sí deberán cancelarse.
El beneficio también alcanzará a personas con procesos en la Fiscalía General de la República, cobros judiciales y recargos sobre multas de tránsito o de otras instituciones públicas (excepto municipalidades). Los contribuyentes podrán optar por un plan de pagos con una primera cuota del 10 % de la deuda y ocho cuotas mensuales sucesivas. En caso de incumplimiento, se perderán los beneficios y se reactivarán los recargos originales.
La última amnistía, aprobada el 15 de octubre de 2025, benefició a 56,195 contribuyentes. De la recaudación obtenida, el 71 % correspondió a pequeños contribuyentes, el 15 % a medianos y el 14 % a grandes. La iniciativa aún debe ser aprobada por el pleno legislativo para convertirse en ley.
Economia
Sorteo Lotra N°470 dedicado a “60 Años Al Servicio de los Trabajadores” AGEPYM
La Lotería Nacional de Beneficencia dedicó el sorteo LOTRA n.º 470 a la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales de El Salvador (AGEPYM), que cumple 60 años de trayectoria desde su fundación, el 1 de octubre de 1966.
Impulsada por Oscar Ofilio Martínez, la gremial nació con el propósito de defender los derechos laborales, las prestaciones y la estabilidad de los trabajadores públicos y municipales del país.
Entre los logros de AGEPYM destacan la atención médica y odontológica, la asesoría jurídica, el acceso a espacios recreativos y los programas de seguros y asistencia dirigidos a sus miembros y sus familias.
Durante la fase previa al sorteo, Génesis Martínez, del Departamento de Secretaría y Archivo de AGEPYM, participó en la presentación de los Premios Mayores y de los Maletines de Balotas de Colores.
Asimismo, Roswal Gregorio Solórzano, presidente de AGEPYM, recibió el enmarcado conmemorativo del sorteo de manos de Héctor Aguiar, gerente general de la Lotería, y expresó su agradecimiento por este reconocimiento.
Resultados del sorteo LOTRA n.º 470
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Primer premio: $380,000, billete n.º 27921, vendido.
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Segundo premio: $20,000, billete n.º 24678, vendido.
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Tercer premio: $10,000, billete n.º 27655, no vendido.
La lista completa de números ganadores puede consultarse en el sitio web oficial: www.lnb.gob.sv.
Economia
Precios de los combustibles se mantendrán sin cambios en El Salvador
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) publicó este lunes los precios de referencia de los combustibles en El Salvador, los cuales se mantendrán sin variaciones durante la quincena comprendida entre el 13 y el 26 de octubre de 2026.
De acuerdo con la institución, la gasolina superior, la gasolina regular y el diésel conservarán sus precios actuales durante las próximas dos semanas en las zonas central, occidental y oriental del país.
La gasolina superior tendrá un precio de $5.13 por galón en la zona central, mientras que en las zonas occidental y oriental costará $5.14.
Por su parte, la gasolina regular se comercializará a $4.80 por galón en la zona central y a $4.81 en las zonas occidental y oriental.
En cuanto al diésel, su precio de referencia será de $4.86 por galón en las tres zonas del territorio nacional.
La DGEHM explicó que la estabilidad de los precios se mantiene pese a la incertidumbre generada por diversos factores internacionales que afectan al sector petrolero.
Entre estos se encuentran el ataque al oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, los cierres de plataformas petroleras y refinerías en Estados Unidos debido al huracán Isaías, así como la reducción de las reservas de petróleo y diésel en ese país, según información proporcionada por la institución.
Economia
Comisión de Hacienda inicia el estudio del presupuesto estatal de 2027
La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto inició este viernes el estudio de la propuesta de presupuesto estatal para 2027, que asciende a $12,421.1 millones. El ministro de Hacienda, Jerson Posada, presentó el proyecto y señaló que habrá una necesidad de financiamiento de $515 millones, que podría cubrirse con emisión de títulos valores o con préstamos complementarios. Atribuyó esa brecha a la expansión del gasto en educación y a las inversiones vinculadas a ese sector.
La apuesta central del documento es educación. El monto propuesto es de $3,416 millones, equivalentes al 8.1 % del PIB estimado para 2027 y al 27.5 % del presupuesto total. De esa cifra, $2,700 millones corresponden a la asignación directa del Ministerio de Educación. El resto se reparte en proyectos educativos de otras instituciones. Entre las partidas específicas figuran $118.5 millones para la Universidad de El Salvador, $100 millones para el proyecto Dos escuelas por día y $112 millones para el plan de mejoramiento de centros escolares que ejecuta la Dirección de Obras Municipales. Posada dijo que el cálculo usa el PIB estimado de 2027 y que, de tomarse el de 2026, la inversión educativa representaría el 8.9 %. “Nunca se había visto en el país un presupuesto tan alto para el Ministerio de Educación”, afirmó.
En otros sectores, la propuesta incluye $59 millones para el bono agrícola, $60 millones para los agromercados y $150 millones para el funcionamiento de DoctorSV. Las remuneraciones aumentan 1.9 % y la adquisición de bienes y servicios crece 28.3 %. Durante la sesión, la diputada Claudia Ortiz cuestionó recortes de $80 millones en la red de hospitales públicos y de $55 millones en el primer nivel de atención en salud. Posada respondió que los recursos para hospitales están contemplados, que las compras de medicamentos se centralizan para ganar eficiencia y que el presupuesto es una planificación preliminar. “No hay ninguna falla”, dijo. Explicó que las variaciones durante el año se deben a excedentes de ingresos, nuevos préstamos y mandatos legales.
En la comparecencia también estuvieron el viceministro de Hacienda, Luis Sánchez; el director general del Presupuesto, Carlos Salazar, y el director general de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera. La comisión acordó un calendario de ocho jornadas para escuchar a titulares de ministerios e instituciones. Las próximas sesiones incluirán a Justicia y Seguridad Pública, Defensa y la Fiscalía General de la República; luego a Obras Públicas, la DOM y Desarrollo Local, y después a Agricultura, Medio Ambiente y Turismo.
Educación está prevista para la sexta jornada. Economía y Salud comparecerán en la séptima, junto con otras instituciones. Posada insistió en que el documento es una planificación de partida y que puede incorporar proyectos o recursos adicionales cuando se aprueben durante el ejercicio fiscal.
#Política | La Comisión de Hacienda inició este viernes el estudio del Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027, que asciende a $12,421.1 millones. El ministro de Hacienda, Jerson Posada, presentó los detalles de las asignaciones y la necesidad de emitir deuda para cubrir la brecha presupuestaria.
— La Noticia SV (@lanoticiasv) October 9, 2026