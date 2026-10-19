Reebok apuesta por la comodidad: los bóxer de microfibra que son tendencia en El Salvador

El estilo y la comodidad no están peleados, y GAP lo demuestra con su colección de bóxer para hombre que ya está disponible en OGME El Salvador. Con un diseño clásico y un ajuste ceñido que brinda soporte durante todo el día, estos bóxers se han convertido en uno de los favoritos del guardarropa masculino.

Disponibles en colores vibrantes como rojo, gris y tonos de azul, y en tallas S, M, L y XL, los bóxer GAP destacan por su cintura elástica con el logo de la marca y su tela suave y resistente. Son perfectos para el uso diario, ofreciendo frescura y libertad de movimiento sin perder el toque moderno y juvenil que caracteriza a la marca.

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