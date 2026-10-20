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El Sunzal vive la cuarta jornada del Mundial de Longboard 2026 rumbo a las finales
La playa El Sunzal, en La Libertad, recibió este martes 20 de octubre la cuarta jornada del Surf City El Salvador ISA World Longboard Championship 2026. El campeonato reúne a representantes de distintos países que compiten por los títulos mundiales en las categorías masculina y femenina.
La programación del día incluyó la tercera ronda del cuadro principal masculino, una instancia para quienes buscan mantenerse en la ruta hacia las medallas. La competencia continuará el miércoles 21 con rondas del cuadro principal y repechajes, según el calendario publicado por la Asociación Internacional de Surf (ISA).
El torneo tiene previstas sus finales para el jueves 22 de octubre. Para la quinta jornada, la organización anunció el reinicio de las competencias a las 7:00 de la mañana en El Sunzal, aunque advirtió que los horarios pueden modificarse de acuerdo con las condiciones y las decisiones técnicas.
Además de la actividad competitiva, la zona cuenta con una agenda complementaria de clases de surf, yoga, pilates y voleibol de playa. Estas actividades acompañan el desarrollo del campeonato y ofrecen opciones para quienes visitan la costa salvadoreña durante la semana del evento.
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PSG vence al Barcelona y Liverpool firma una remontada vibrante en la Champions League
El PSG y el Liverpool protagonizaron los grandes triunfos del martes en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League. El conjunto parisino derrotó 4-2 al Barcelona en el Parque de los Príncipes, mientras que los ingleses remontaron una desventaja de dos goles para imponerse 4-3 al Villarreal en Anfield. Ambos equipos sumaron su tercera victoria consecutiva y alcanzaron los nueve puntos.
En París, Désiré Doué abrió el marcador para el PSG, pero Xavi Espart igualó para el Barcelona durante la segunda mitad. Lucas Hernández devolvió la ventaja a los locales y Lamine Yamal respondió con el 2-2. Cuando el encuentro parecía encaminarse hacia un cierre incierto, Vitinha y Fabián Ruiz marcaron los goles decisivos para el equipo de Luis Enrique. El Barcelona quedó con seis puntos tras sufrir su primera derrota en esta edición.
En Anfield, el Villarreal sorprendió con tantos de Georges Mikautadze y Sergi Cardona, pero Liverpool reaccionó antes del descanso gracias a Alexis Mac Allister y Ronald Araújo. En la segunda parte, Mac Allister completó su doblete y Florian Wirtz amplió la diferencia. Tani Oluwaseyi descontó en el tramo final para establecer el 4-3, insuficiente para frenar la remontada inglesa. Rio Ngumoha destacó con dos asistencias en una noche de gran intensidad ofensiva.
El resto de la jornada dejó estos resultados: Manchester City 5-1 AEK Atenas, Napoli 4-3 Bodø/Glimt, Roma 4-0 Slovan Bratislava, Porto 0-1 PSV Eindhoven, Sabah 1-2 Borussia Dortmund, Fenerbahçe 2-2 Slavia Praga y Stuttgart 1-1 Atlético de Madrid. El miércoles continuará la tercera fecha, con enfrentamientos como Bayern Múnich-Arsenal y Real Madrid-Leipzig.
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FIFA suspende tres partidos al técnico de Egipto tras la polémica ante Argentina
La FIFA suspendió por tres partidos al seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, por los incidentes y declaraciones relacionados con la derrota ante Argentina en los octavos de final del Mundial 2026. La Federación Egipcia de Fútbol comunicó la decisión disciplinaria, que también alcanza a Ibrahim Hassan, director de la selección, y al futbolista Mostafa Zico.
La controversia se originó en el encuentro que Argentina ganó 3-2, disputado el 7 de julio en Atlanta. Durante las protestas por las decisiones del árbitro francés François Letexier, el entrenador cruzó los brazos en forma de equis frente a las cámaras. Después del partido, cuestionó públicamente el arbitraje y atribuyó la eliminación a decisiones que consideró perjudiciales para su equipo.
Ibrahim Hassan recibió igualmente tres encuentros de suspensión, mientras que Zico fue sancionado con cinco por sus declaraciones contra el árbitro. Los principales reclamos egipcios estuvieron relacionados con un gol anulado por una falta previa y un posible penal cuando el marcador estaba empatado 2-2. Pierluigi Collina, responsable del arbitraje de la FIFA, defendió posteriormente la actuación de los oficiales.
La federación egipcia solicitó los fundamentos detallados de las resoluciones para analizar sus opciones legales y evaluar una apelación. El castigo compromete la participación de los sancionados en próximos encuentros internacionales, incluidos los compromisos de noviembre por la clasificación a la Copa Africana de Naciones.
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Lionel Messi llega a 936 goles en su carrera tras anotar un doblete con el Inter Miami
Lionel Messi anotó un doblete en la victoria 3-1 del Inter Miami sobre Atlanta United y alcanzó los 936 goles en su carrera profesional. El astro argentino, de 39 años, también participó en el primer tanto de su equipo y se consolidó como máximo goleador de la MLS con 26 anotaciones en la temporada.
El partido se disputó en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Germán Berterame abrió el marcador al minuto 45, tras una jugada en la que Messi encontró a Luis Suárez y este habilitó de cabeza al mexicano. En el segundo tiempo, Messi resolvió el encuentro con dos goles en apenas cuatro minutos: el primero a los 56’ tras una doble pared con Berterame, y el segundo a los 60’ después de ganar un duelo a Junior Alonso.
El entrenador Cristian “Kily” González destacó la actuación de su capitán: “No deja de sorprender al mundo. Lo que más me pone contento es que está feliz y, al estar feliz, se brinda como se brinda”. Con este resultado, el Inter Miami sumó su tercer triunfo consecutivo y se mantiene entre los primeros lugares de la Conferencia Este.
Messi sigue acercándose a la cifra histórica de los 1.000 goles. Su técnico confía en que lo logrará, asegurando que el argentino “le gusta los desafíos” y que este no será la excepción.