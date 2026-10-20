Vehículo cae a un río entre Ilobasco y Tejutepeque: reportan dos heridos graves

El Viceministerio de Transporte (VMT) sancionó al conductor de un vehículo con placas P 6 ABA con una esquela de 100 dólares por no respetar el derecho de vía e interceptar la circulación de un motociclista. El hecho se registró sobre el bulevar Constitución, en las cercanías de la plaza Divino Salvador del Mundo, en San Salvador.

De acuerdo con la denuncia ciudadana y el video difundido, el conductor invadió el carril del motociclista, quien circulaba por su derecho de vía, y lo desplazó fuera de su espacio. La maniobra puso en riesgo al usuario vulnerable y constituye la falta de tránsito TO 46, tipificada por interceptar la vía o no respetar el derecho de paso de otros conductores.

El VMT sancionó con 100 dólares al conductor de un vehículo con placas P 6 ABA por no respetar el derecho de vía de un motociclista cerca de la plaza Divino Salvador del Mundo. La infracción corresponde a la falta TO 46 y pone en evidencia los riesgos de invadir carriles. https://t.co/PvfCUhKdUR — Diario Digital Cronio (@croniosv) October 19, 2026

El VMT reiteró que incumplir la normativa de tránsito pone en peligro la vida de otras personas. Respetar el derecho de vía es fundamental para prevenir siniestros viales, especialmente cuando motociclistas, ciclistas y peatones pueden verse afectados por maniobras que invaden su espacio de circulación.

Las autoridades mantienen operativos de control y sanción ante este tipo de infracciones en zonas de alto flujo vehicular como el sector del Salvador del Mundo. El caso forma parte de las acciones orientadas a reducir los riesgos en las calles y fomentar el cumplimiento de las reglas de tránsito entre todos los usuarios.

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