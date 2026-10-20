Sucesos
Vehículo cae a un río entre Ilobasco y Tejutepeque: reportan dos heridos graves
Dos personas resultaron gravemente lesionadas después de que un vehículo cayera a un río en la carretera que conecta Ilobasco con Tejutepeque, en el departamento de Cabañas. El accidente fue reportado la tarde de este martes 20 de octubre en el sector del caserío Los Frailes, según información preliminar publicada por El Blog.
De acuerdo con reportes ciudadanos recogidos por ese medio, el conductor perdió el control del automóvil y se precipitó hacia el cauce. Hasta la publicación consultada, no se había establecido qué provocó la salida de la carretera ni se habían precisado las condiciones en las que circulaba el vehículo.
Las dos personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica. El reporte no identifica a los afectados, sus edades ni el hospital al que fueron llevados. Tampoco incluye una actualización médica posterior al traslado.
Elementos de la Policía Nacional Civil acudieron a la escena para investigar las circunstancias del percance y determinar responsabilidades. Por el momento, la información disponible no permite atribuir el accidente a exceso de velocidad, fallas mecánicas u otra causa específica.
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Bus de la ruta 205 y dos carros chocan en carretera de Sonsonate a San Salvador
Un autobús de la ruta 205 y dos vehículos particulares protagonizaron un múltiple choque la mañana de este martes 20 de octubre en la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador. El accidente ocurrió en el sector conocido como La Gloria, en el distrito de Armenia, y obligó a controlar la circulación mientras se atendía la emergencia.
Según la información preliminar publicada por El Blog, el conductor del autobús habría provocado la colisión al circular a excesiva velocidad. Agentes de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil llegaron al lugar para inspeccionar la escena y determinar las responsabilidades. El reporte inicial no precisó si hubo personas lesionadas.
El Viceministerio de Transporte informó que sus equipos movilizaron los vehículos involucrados y mantuvieron el paso controlado en el sector. Estas labores permitieron atender la obstrucción provocada por el choque, aunque la información consultada no incluyó una confirmación sobre la normalización total del tránsito.
El percance se registra en un contexto de alta siniestralidad vial en el país. Según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial recogidas por medios nacionales, entre el 1 de enero y el 18 de octubre de 2026 se contabilizaron 17,742 accidentes de tránsito, que dejaron 12,677 personas lesionadas y 1,171 fallecidas.
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VMT sanciona a conductor con multa de 100 dólares por no respetar el derecho de vía en San Salvador
El Viceministerio de Transporte (VMT) sancionó al conductor de un vehículo con placas P 6 ABA con una esquela de 100 dólares por no respetar el derecho de vía e interceptar la circulación de un motociclista. El hecho se registró sobre el bulevar Constitución, en las cercanías de la plaza Divino Salvador del Mundo, en San Salvador.
De acuerdo con la denuncia ciudadana y el video difundido, el conductor invadió el carril del motociclista, quien circulaba por su derecho de vía, y lo desplazó fuera de su espacio. La maniobra puso en riesgo al usuario vulnerable y constituye la falta de tránsito TO 46, tipificada por interceptar la vía o no respetar el derecho de paso de otros conductores.
El VMT sancionó con 100 dólares al conductor de un vehículo con placas P 6 ABA por no respetar el derecho de vía de un motociclista cerca de la plaza Divino Salvador del Mundo.
La infracción corresponde a la falta TO 46 y pone en evidencia los riesgos de invadir carriles. https://t.co/PvfCUhKdUR
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 19, 2026
El VMT reiteró que incumplir la normativa de tránsito pone en peligro la vida de otras personas. Respetar el derecho de vía es fundamental para prevenir siniestros viales, especialmente cuando motociclistas, ciclistas y peatones pueden verse afectados por maniobras que invaden su espacio de circulación.
Las autoridades mantienen operativos de control y sanción ante este tipo de infracciones en zonas de alto flujo vehicular como el sector del Salvador del Mundo. El caso forma parte de las acciones orientadas a reducir los riesgos en las calles y fomentar el cumplimiento de las reglas de tránsito entre todos los usuarios.
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Milagroso rescate: Salvan a persona que cayó a pozo profundo en San Salvador
Elementos del Cuerpo de Bomberos llevaron a cabo el rescate de una persona que cayó en un pozo de aproximadamente 25 metros de profundidad. El incidente ocurrió en el kilómetro 9 de la carretera Troncal del Norte, en la zona de Ciudad Delgado, San Salvador.
Para completar la extracción, los equipos de emergencia utilizaron un sistema de cuerdas que les permitió descender hasta el fondo donde se encontraba la víctima. Una vez finalizadas las maniobras de rescate, la persona fue trasladada de urgencia hacia un centro asistencial para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, las autoridades no han brindado información oficial sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias exactas que ocasionaron la caída.