Bus de la ruta 205 y dos carros chocan en carretera de Sonsonate a San Salvador

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) reportó un enjambre sísmico en el distrito de Mercedes Umaña, Usulután Norte, donde la Red Sísmica Nacional registró 57 movimientos entre las 11:11 de la mañana y las 2:00 de la tarde del martes 20 de octubre. Al menos cinco fueron sentidos por la población, según el balance divulgado.

El movimiento de mayor magnitud ocurrió a las 11:23 de la mañana y alcanzó 3.6, con una profundidad aproximada de un kilómetro. Su epicentro fue localizado a tres kilómetros al sur de Mercedes Umaña y registró una intensidad de IV en la escala de Mercalli Modificada en ese distrito.

El MARN atribuyó esta actividad a la activación de fallas geológicas locales. Los registros revisados de los primeros cuatro sismos muestran magnitudes de 2.9, 3.1, 3.2 y 3.6, concentradas en poco más de 12 minutos. Estos datos corresponden a eventos específicos y deben distinguirse del total de movimientos detectados por los instrumentos durante el período de monitoreo.

La institución mantiene vigilancia constante para informar sobre la evolución del enjambre. El balance de 57 sismos tiene como hora de corte las 2:00 de la tarde y puede variar con nuevos registros. Asimismo, el Observatorio señala que los parámetros preliminares, como magnitud, profundidad y ubicación, pueden ajustarse después del análisis de información adicional.

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