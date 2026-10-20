Principal
Bus de la ruta 205 y dos carros chocan en carretera de Sonsonate a San Salvador
Un autobús de la ruta 205 y dos vehículos particulares protagonizaron un múltiple choque la mañana de este martes 20 de octubre en la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador. El accidente ocurrió en el sector conocido como La Gloria, en el distrito de Armenia, y obligó a controlar la circulación mientras se atendía la emergencia.
Según la información preliminar publicada por El Blog, el conductor del autobús habría provocado la colisión al circular a excesiva velocidad. Agentes de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil llegaron al lugar para inspeccionar la escena y determinar las responsabilidades. El reporte inicial no precisó si hubo personas lesionadas.
El Viceministerio de Transporte informó que sus equipos movilizaron los vehículos involucrados y mantuvieron el paso controlado en el sector. Estas labores permitieron atender la obstrucción provocada por el choque, aunque la información consultada no incluyó una confirmación sobre la normalización total del tránsito.
El percance se registra en un contexto de alta siniestralidad vial en el país. Según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial recogidas por medios nacionales, entre el 1 de enero y el 18 de octubre de 2026 se contabilizaron 17,742 accidentes de tránsito, que dejaron 12,677 personas lesionadas y 1,171 fallecidas.
Deportes
El Sunzal vive la cuarta jornada del Mundial de Longboard 2026 rumbo a las finales
La playa El Sunzal, en La Libertad, recibió este martes 20 de octubre la cuarta jornada del Surf City El Salvador ISA World Longboard Championship 2026. El campeonato reúne a representantes de distintos países que compiten por los títulos mundiales en las categorías masculina y femenina.
La programación del día incluyó la tercera ronda del cuadro principal masculino, una instancia para quienes buscan mantenerse en la ruta hacia las medallas. La competencia continuará el miércoles 21 con rondas del cuadro principal y repechajes, según el calendario publicado por la Asociación Internacional de Surf (ISA).
El torneo tiene previstas sus finales para el jueves 22 de octubre. Para la quinta jornada, la organización anunció el reinicio de las competencias a las 7:00 de la mañana en El Sunzal, aunque advirtió que los horarios pueden modificarse de acuerdo con las condiciones y las decisiones técnicas.
Además de la actividad competitiva, la zona cuenta con una agenda complementaria de clases de surf, yoga, pilates y voleibol de playa. Estas actividades acompañan el desarrollo del campeonato y ofrecen opciones para quienes visitan la costa salvadoreña durante la semana del evento.
Nacionales
MARN registra 57 sismos en Mercedes Umaña: el más fuerte alcanzó magnitud 3.6
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) reportó un enjambre sísmico en el distrito de Mercedes Umaña, Usulután Norte, donde la Red Sísmica Nacional registró 57 movimientos entre las 11:11 de la mañana y las 2:00 de la tarde del martes 20 de octubre. Al menos cinco fueron sentidos por la población, según el balance divulgado.
El movimiento de mayor magnitud ocurrió a las 11:23 de la mañana y alcanzó 3.6, con una profundidad aproximada de un kilómetro. Su epicentro fue localizado a tres kilómetros al sur de Mercedes Umaña y registró una intensidad de IV en la escala de Mercalli Modificada en ese distrito.
El MARN atribuyó esta actividad a la activación de fallas geológicas locales. Los registros revisados de los primeros cuatro sismos muestran magnitudes de 2.9, 3.1, 3.2 y 3.6, concentradas en poco más de 12 minutos. Estos datos corresponden a eventos específicos y deben distinguirse del total de movimientos detectados por los instrumentos durante el período de monitoreo.
La institución mantiene vigilancia constante para informar sobre la evolución del enjambre. El balance de 57 sismos tiene como hora de corte las 2:00 de la tarde y puede variar con nuevos registros. Asimismo, el Observatorio señala que los parámetros preliminares, como magnitud, profundidad y ubicación, pueden ajustarse después del análisis de información adicional.
Nacionales
Identifican a hombre que falleció frente a oficinas del MAG en entrada a San Vicente
Como Alfredo Alvarado, originario del caserío Cupido, distrito de Santa Clara, San Vicente, fue identificado el hombre que falleció la mañana de este lunes en la entrada a la ciudad de San Vicente.
Según el reporte, el cuerpo fue localizado sin vida junto a un vehículo, frente a las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Testigos en la zona señalaron que en el interior del automóvil se encontraba un cilindro de oxígeno, por lo que se presume que el fallecimiento pudo deberse a causas naturales y problemas de salud.
De momento, las autoridades no han brindado un informe oficial sobre la causa exacta de muerte y serán las investigaciones las que determinen lo ocurrido.