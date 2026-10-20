Capturan a conductor de 16 años tras choque que dejó un adolescente muerto en Acajutla

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de un adolescente de 16 años que conducía un automóvil involucrado en un accidente donde murió un joven de 17 años y otro menor resultó lesionado. El choque ocurrió la noche del lunes 19 de octubre en el kilómetro 82 de la carretera de Sonsonate hacia Acajutla, en Sonsonate Oeste.

Según el reporte policial, el vehículo tipo sedán impactó contra la parte trasera de una rastra. El adolescente que manejaba permaneció en el lugar después de la colisión. La información inicial no precisó las circunstancias que provocaron el impacto.

Comandos de Salvamento, seccional Sonsonate, confirmó que el adolescente fallecido quedó dentro del automóvil y que otro joven, de 16 años, sufrió lesiones graves. Los socorristas atendieron la emergencia y trasladaron al herido a un centro asistencial.

En una actualización del caso, la PNC también informó sobre la detención del conductor de la rastra, de 42 años. La institución indicó que ambos conductores serán remitidos por los presuntos delitos de homicidio culposo y lesiones culposas; la responsabilidad de cada uno deberá establecerse durante el proceso correspondiente.

El accidente se suma al balance de siniestralidad vial en El Salvador. Según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial citadas en reportes de prensa, entre el 1 de enero y el 18 de octubre de 2026 se registraron 17,742 accidentes, con 1,171 personas fallecidas y 12,677 lesionadas.

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