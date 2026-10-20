Nacionales
VIDEO – Policía Nacional Civil captura a hombre de 45 años por agredir a otro en vía pública en Apopa, San Salvador Oeste
En Apopa, San Salvador Oeste, capturamos a Carlos Jonathan Pardo Romero, de 45 años de edad, luego de golpear a otro hombre en la vía pública.
Nuestros equipos procedieron a su búsqueda hasta ubicarlo.
Será remitido por el delito de lesiones.
Usar la violencia, te llevará a la cárcel.
Pensalo bien.
— PNC El Salvador (@PNCSV) October 20, 2026
Sucesos
Vehículo cae a un río entre Ilobasco y Tejutepeque: reportan dos heridos graves
Dos personas resultaron gravemente lesionadas después de que un vehículo cayera a un río en la carretera que conecta Ilobasco con Tejutepeque, en el departamento de Cabañas. El accidente fue reportado la tarde de este martes 20 de octubre en el sector del caserío Los Frailes, según información preliminar publicada por El Blog.
De acuerdo con reportes ciudadanos recogidos por ese medio, el conductor perdió el control del automóvil y se precipitó hacia el cauce. Hasta la publicación consultada, no se había establecido qué provocó la salida de la carretera ni se habían precisado las condiciones en las que circulaba el vehículo.
Las dos personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica. El reporte no identifica a los afectados, sus edades ni el hospital al que fueron llevados. Tampoco incluye una actualización médica posterior al traslado.
Elementos de la Policía Nacional Civil acudieron a la escena para investigar las circunstancias del percance y determinar responsabilidades. Por el momento, la información disponible no permite atribuir el accidente a exceso de velocidad, fallas mecánicas u otra causa específica.
Nacionales
MARN registra 57 sismos en Mercedes Umaña: el más fuerte alcanzó magnitud 3.6
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) reportó un enjambre sísmico en el distrito de Mercedes Umaña, Usulután Norte, donde la Red Sísmica Nacional registró 57 movimientos entre las 11:11 de la mañana y las 2:00 de la tarde del martes 20 de octubre. Al menos cinco fueron sentidos por la población, según el balance divulgado.
El movimiento de mayor magnitud ocurrió a las 11:23 de la mañana y alcanzó 3.6, con una profundidad aproximada de un kilómetro. Su epicentro fue localizado a tres kilómetros al sur de Mercedes Umaña y registró una intensidad de IV en la escala de Mercalli Modificada en ese distrito.
El MARN atribuyó esta actividad a la activación de fallas geológicas locales. Los registros revisados de los primeros cuatro sismos muestran magnitudes de 2.9, 3.1, 3.2 y 3.6, concentradas en poco más de 12 minutos. Estos datos corresponden a eventos específicos y deben distinguirse del total de movimientos detectados por los instrumentos durante el período de monitoreo.
La institución mantiene vigilancia constante para informar sobre la evolución del enjambre. El balance de 57 sismos tiene como hora de corte las 2:00 de la tarde y puede variar con nuevos registros. Asimismo, el Observatorio señala que los parámetros preliminares, como magnitud, profundidad y ubicación, pueden ajustarse después del análisis de información adicional.
Nacionales
Identifican a hombre que falleció frente a oficinas del MAG en entrada a San Vicente
Como Alfredo Alvarado, originario del caserío Cupido, distrito de Santa Clara, San Vicente, fue identificado el hombre que falleció la mañana de este lunes en la entrada a la ciudad de San Vicente.
Según el reporte, el cuerpo fue localizado sin vida junto a un vehículo, frente a las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Testigos en la zona señalaron que en el interior del automóvil se encontraba un cilindro de oxígeno, por lo que se presume que el fallecimiento pudo deberse a causas naturales y problemas de salud.
De momento, las autoridades no han brindado un informe oficial sobre la causa exacta de muerte y serán las investigaciones las que determinen lo ocurrido.