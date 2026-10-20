VIDEO – Policía Nacional Civil captura a hombre de 45 años por agredir a otro en vía pública en Apopa, San Salvador Oeste

La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Carlos Jonathan Pardo Romero, de 45 años, en Apopa, San Salvador Oeste, tras golpear a otro hombre en la vía pública. Los equipos policiales iniciaron de inmediato la búsqueda del agresor y lograron ubicarlo poco después del incidente, procediendo a su captura por el delito de lesiones. Este caso refuerza el trabajo de la PNC en la atención de hechos de violencia interpersonal en zonas urbanas del departamento de San Salvador.

Las autoridades indicaron que el detenido será remitido por lesiones, un delito que contempla consecuencias penales para quienes ejercen violencia física contra terceros. El operativo se enmarca en las acciones de control y prevención que realiza la Policía Nacional Civil en comunidades del occidente de San Salvador, donde se busca reducir altercados en espacios públicos. La institución difundió material del procedimiento, incluyendo imágenes del capturado y un registro del momento de la agresión.

L a PNC reiteró que el uso de la violencia en la vía pública puede derivar en detención y proceso judicial. El mensaje institucional recuerda a la población que resolver conflictos mediante golpes o agresiones físicas lleva a la cárcel. Casos como el de Apopa ilustran la respuesta policial ante incidentes de lesiones y forman parte de la comunicación constante sobre seguridad ciudadana en El Salvador.

En Apopa, San Salvador Oeste, capturamos a Carlos Jonathan Pardo Romero, de 45 años de edad, luego de golpear a otro hombre en la vía pública. Nuestros equipos procedieron a su búsqueda hasta ubicarlo. Será remitido por el delito de lesiones. Usar la violencia, te llevará a la cárcel. Pensalo bien. — PNC El Salvador (@PNCSV) October 20, 2026

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