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Nacionales

VIDEO – Policía Nacional Civil captura a hombre de 45 años por agredir a otro en vía pública en Apopa, San Salvador Oeste

Publicado

hace 7 horas

el

La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Carlos Jonathan Pardo Romero, de 45 años, en Apopa, San Salvador Oeste, tras golpear a otro hombre en la vía pública. Los equipos policiales iniciaron de inmediato la búsqueda del agresor y lograron ubicarlo poco después del incidente, procediendo a su captura por el delito de lesiones. Este caso refuerza el trabajo de la PNC en la atención de hechos de violencia interpersonal en zonas urbanas del departamento de San Salvador.
Las autoridades indicaron que el detenido será remitido por lesiones, un delito que contempla consecuencias penales para quienes ejercen violencia física contra terceros. El operativo se enmarca en las acciones de control y prevención que realiza la Policía Nacional Civil en comunidades del occidente de San Salvador, donde se busca reducir altercados en espacios públicos. La institución difundió material del procedimiento, incluyendo imágenes del capturado y un registro del momento de la agresión.
La PNC reiteró que el uso de la violencia en la vía pública puede derivar en detención y proceso judicial. El mensaje institucional recuerda a la población que resolver conflictos mediante golpes o agresiones físicas lleva a la cárcel. Casos como el de Apopa ilustran la respuesta policial ante incidentes de lesiones y forman parte de la comunicación constante sobre seguridad ciudadana en El Salvador.

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Sucesos

Vehículo cae a un río entre Ilobasco y Tejutepeque: reportan dos heridos graves

Publicado

hace 33 minutos

el

20 octubre, 2026

Por

Dos personas resultaron gravemente lesionadas después de que un vehículo cayera a un río en la carretera que conecta Ilobasco con Tejutepeque, en el departamento de Cabañas. El accidente fue reportado la tarde de este martes 20 de octubre en el sector del caserío Los Frailes, según información preliminar publicada por El Blog.

De acuerdo con reportes ciudadanos recogidos por ese medio, el conductor perdió el control del automóvil y se precipitó hacia el cauce. Hasta la publicación consultada, no se había establecido qué provocó la salida de la carretera ni se habían precisado las condiciones en las que circulaba el vehículo.

Las dos personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica. El reporte no identifica a los afectados, sus edades ni el hospital al que fueron llevados. Tampoco incluye una actualización médica posterior al traslado.

Elementos de la Policía Nacional Civil acudieron a la escena para investigar las circunstancias del percance y determinar responsabilidades. Por el momento, la información disponible no permite atribuir el accidente a exceso de velocidad, fallas mecánicas u otra causa específica.

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Nacionales

MARN registra 57 sismos en Mercedes Umaña: el más fuerte alcanzó magnitud 3.6

Publicado

hace 39 minutos

el

20 octubre, 2026

Por

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) reportó un enjambre sísmico en el distrito de Mercedes Umaña, Usulután Norte, donde la Red Sísmica Nacional registró 57 movimientos entre las 11:11 de la mañana y las 2:00 de la tarde del martes 20 de octubre. Al menos cinco fueron sentidos por la población, según el balance divulgado.

El movimiento de mayor magnitud ocurrió a las 11:23 de la mañana y alcanzó 3.6, con una profundidad aproximada de un kilómetro. Su epicentro fue localizado a tres kilómetros al sur de Mercedes Umaña y registró una intensidad de IV en la escala de Mercalli Modificada en ese distrito.

El MARN atribuyó esta actividad a la activación de fallas geológicas locales. Los registros revisados de los primeros cuatro sismos muestran magnitudes de 2.9, 3.1, 3.2 y 3.6, concentradas en poco más de 12 minutos. Estos datos corresponden a eventos específicos y deben distinguirse del total de movimientos detectados por los instrumentos durante el período de monitoreo.

La institución mantiene vigilancia constante para informar sobre la evolución del enjambre. El balance de 57 sismos tiene como hora de corte las 2:00 de la tarde y puede variar con nuevos registros. Asimismo, el Observatorio señala que los parámetros preliminares, como magnitud, profundidad y ubicación, pueden ajustarse después del análisis de información adicional.

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Nacionales

Identifican a hombre que falleció frente a oficinas del MAG en entrada a San Vicente

Publicado

hace 54 minutos

el

20 octubre, 2026

Por

Como Alfredo Alvarado, originario del caserío Cupido, distrito de Santa Clara, San Vicente, fue identificado el hombre que falleció la mañana de este lunes en la entrada a la ciudad de San Vicente.

Según el reporte, el cuerpo fue localizado sin vida junto a un vehículo, frente a las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Testigos en la zona señalaron que en el interior del automóvil se encontraba un cilindro de oxígeno, por lo que se presume que el fallecimiento pudo deberse a causas naturales y problemas de salud.

De momento, las autoridades no han brindado un informe oficial sobre la causa exacta de muerte y serán las investigaciones las que determinen lo ocurrido.

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