Internacionales
Ébola en RD del Congo: más de 9,400 casos y 4,500 muertes mientras el brote se extiende
La República Democrática del Congo acumulaba 9,415 casos de ébola y 4,536 fallecimientos al 16 de octubre, según el balance recogido por Reuters. Las cifras actualizan los más de 9,000 casos y 4,300 decesos mencionados en reportes anteriores y reflejan la gravedad del brote detectado en mayo de 2026.
La epidemia se extendió a una octava provincia, Ubangi del Norte, donde el Instituto Nacional de Investigación Biomédica confirmó dos casos, uno de ellos mortal. Su ubicación fronteriza con la República Centroafricana añade dificultades a la vigilancia sanitaria. Ituri continúa como el principal foco de transmisión dentro del territorio congoleño.
El brote es causado por el virus Bundibugyo, para el que no existen vacunas ni tratamientos específicos aprobados, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La transmisión ocurre mediante contacto directo con sangre u otros fluidos corporales de personas infectadas, así como con materiales contaminados. La atención temprana y los cuidados de soporte pueden mejorar las posibilidades de supervivencia.
La respuesta sanitaria enfrenta dificultades para detectar rápidamente a los pacientes y dar seguimiento a sus contactos. La OMS advierte que las muertes fuera de los centros de tratamiento reflejan retrasos en el acceso a la atención. El control del brote requiere aislamiento y cuidado de los enfermos, protección del personal sanitario, entierros seguros y colaboración con las comunidades.
Internacionales
Asesinan a machetazos a un hombre de 67 años en Florida, Copán
Héctor Manuel Serrano, de 67 años, fue asesinado por desconocidos armados con machetes en la comunidad de Ciora, municipio de Florida, departamento de Copán, en el occidente de Honduras. Según el reporte de HCH publicado este martes 20 de octubre, los atacantes ingresaron a la vivienda del adulto mayor.
La información preliminar señala que Serrano intentó escapar, pero fue alcanzado por sus agresores. El ataque terminó en una calle de la comunidad, donde quedó su cuerpo con heridas mortales provocadas por arma blanca.
Familiares identificaron a la víctima y confirmaron que era originaria y residente de Ciora. La publicación consultada no precisa cuántas personas participaron en el crimen ni establece si el hombre había recibido amenazas anteriormente.
Hasta la actualización del reporte, no se habían divulgado el posible móvil del asesinato ni las identidades de los responsables. Tampoco se informaba sobre capturas relacionadas con el caso, por lo que las circunstancias del ataque permanecían sin esclarecer.
Internacionales
Viajó más de 2,000 kilómetros para conocer a su “novia” y descubrió que era creada con IA
Edimar Rocha Martins, un albañil brasileño de 49 años, recorrió aproximadamente 2,100 kilómetros para encontrarse con una mujer que creía haber conocido por internet. Tras viajar desde Imperatriz, en Maranhão, hasta Belo Horizonte, descubrió que “Jéssica”, la supuesta compañera con quien esperaba comenzar una nueva vida, era un personaje generado con inteligencia artificial.
El trabajador salió el 9 de octubre y llegó a su destino el domingo 11, después de más de 36 horas en autobús. Según contó a medios brasileños, interpretó los mensajes y videos difundidos en redes como invitaciones para vivir en una finca. También explicó que la soledad tras la muerte de su madre influyó en su decisión de emprender el viaje.
Sin dinero para continuar, Martins recibió alimentos, acceso a una ducha y un pasaje mediante el servicio municipal de atención al migrante de Belo Horizonte. Posteriormente partió hacia Tocantins. La municipalidad aprovechó la repercusión del caso para advertir que imágenes, videos y conversaciones pueden producirse artificialmente y aparentar una identidad real.
La historia también tiene una versión contrapuesta: el perfil de “Jéssica Oliveira”, conocida como “Jéssica Fazendeira”, negó haber mantenido conversaciones privadas con el albañil y afirmó que su finalidad era generar interacción y promocionar productos. Hasta los reportes consultados, la Policía Civil no tenía una denuncia registrada por este episodio, por lo que no estaba esclarecido quién habría interactuado con Martins ni cómo se produjo el supuesto contacto.
Internacionales
París impone toque de queda en República y Les Halles tras disturbios y saqueos
La Prefectura de Policía de París decretó un toque de queda nocturno en sectores de la plaza de la República y del barrio de Les Halles, tras los disturbios y saqueos registrados durante el fin de semana. La restricción inicial estuvo vigente desde las 11:00 de la noche del lunes 19 de octubre hasta las 6:00 de la mañana del martes 20 y comprendió a toda la población dentro de los perímetros delimitados.
Las autoridades también prohibieron las manifestaciones en determinadas zonas desde las 8:00 de la noche. Ambas disposiciones buscaron evitar nuevos episodios de violencia y proteger a residentes y comercios. La medida fue anunciada por la autoridad policial parisina, después de que el primer ministro, Sébastien Lecornu, solicitara a los prefectos establecer restricciones localizadas.
Los incidentes ocurrieron al margen de movilizaciones contra el encarecimiento de la vida y las condiciones de los centros educativos. Las protestas derivaron en enfrentamientos, incendios y saqueos en distintas ciudades francesas. Según los balances recogidos por agencias internacionales, alrededor de 2,400 personas fueron detenidas y unos 3,000 comercios resultaron afectados en el país.
La respuesta del Gobierno incluyó restricciones en ciudades como Lyon, Lille y Niza, con horarios y alcances distintos según cada localidad. En paralelo, Emmanuel Macron rechazó la dimisión ofrecida por el ministro del Interior, Laurent Nuñez, y pidió revisar los métodos de actuación policial. Lecornu descartó inicialmente declarar el estado de emergencia y defendió la aplicación de medidas focalizadas.