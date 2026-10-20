Ébola en RD del Congo: más de 9,400 casos y 4,500 muertes mientras el brote se extiende

La Prefectura de Policía de París decretó un toque de queda nocturno en sectores de la plaza de la República y del barrio de Les Halles, tras los disturbios y saqueos registrados durante el fin de semana. La restricción inicial estuvo vigente desde las 11:00 de la noche del lunes 19 de octubre hasta las 6:00 de la mañana del martes 20 y comprendió a toda la población dentro de los perímetros delimitados.

Las autoridades también prohibieron las manifestaciones en determinadas zonas desde las 8:00 de la noche. Ambas disposiciones buscaron evitar nuevos episodios de violencia y proteger a residentes y comercios. La medida fue anunciada por la autoridad policial parisina, después de que el primer ministro, Sébastien Lecornu, solicitara a los prefectos establecer restricciones localizadas.

Los incidentes ocurrieron al margen de movilizaciones contra el encarecimiento de la vida y las condiciones de los centros educativos. Las protestas derivaron en enfrentamientos, incendios y saqueos en distintas ciudades francesas. Según los balances recogidos por agencias internacionales, alrededor de 2,400 personas fueron detenidas y unos 3,000 comercios resultaron afectados en el país.

La respuesta del Gobierno incluyó restricciones en ciudades como Lyon, Lille y Niza, con horarios y alcances distintos según cada localidad. En paralelo, Emmanuel Macron rechazó la dimisión ofrecida por el ministro del Interior, Laurent Nuñez, y pidió revisar los métodos de actuación policial. Lecornu descartó inicialmente declarar el estado de emergencia y defendió la aplicación de medidas focalizadas.

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