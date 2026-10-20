El Salvador cierra el 19 de octubre de 2026 con cero homicidios: octubre suma 17 días sin asesinatos

La Policía Nacional Civil de El Salvador informó que el lunes 19 de octubre de 2026 finalizó sin registrar ningún homicidio en todo el territorio nacional. Con este resultado, octubre acumula ya 17 jornadas con cero asesinatos, según las estadísticas diarias publicadas por la institución en sus redes oficiales. Solo dos días del mes (el 7 y el 17) reportaron casos, lo que consolida la tendencia de baja violencia letal que se mantiene en el país.

Las cifras oficiales sitúan a El Salvador en una de las tasas de homicidios más bajas de su historia reciente. Hasta el 10 de octubre se contabilizaron 48 homicidios en todo 2026, lo que equivale a un promedio diario de 0,17 casos y una tasa de 0,97 por cada 100.000 habitantes. Esta cifra contrasta de forma marcada con los registros de años anteriores: en 2018 se reportaron 3.346 homicidios (tasa de 50,4) y en 2015 se llegó a 6.656 (tasa de 106,3), cuando el país figuraba entre los más violentos del mundo.

Las autoridades atribuyen estos resultados a la continuidad del Plan Control Territorial y al régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, medidas que han permitido la detención de decenas de miles de integrantes de pandillas. El presidente Nayib Bukele ha señalado que el país avanza hacia convertirse en uno de los más seguros del mundo, mientras las estadísticas de la PNC, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal muestran una reducción sostenida de la violencia homicida en comparación con los picos de la década anterior.

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