MARN pronostica lluvias y tormentas en distintas zonas del país para este lunes 19 de octubre

l Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) pronostica lluvias y tormentas en diferentes sectores del territorio nacional durante este lunes 19 de octubre. Las precipitaciones se concentrarán principalmente en la cordillera volcánica, el Área Metropolitana de San Salvador, la zona norte y sectores de las zonas central y oriental, con continuidad durante la noche en áreas costeras.

Durante la mañana se esperan lluvias en sectores de la franja costera y la cordillera volcánica. Cerca del mediodía se prevén nuevas precipitaciones en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo, así como en el norte de Chalatenango y Morazán. Por la tarde las lluvias y tormentas se extenderán a lo largo de la cordillera volcánica, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador, la zona norte y sectores de las zonas central y oriental. En la noche las condiciones se mantendrán en las zonas central y oriental, incluido el AMSS, y en sectores costeros.

El viento se mantendrá entre 10 y 20 km/h, con ráfagas ocasionales de hasta 35 km/h durante las tormentas. Las temperaturas máximas previstas son de 28 °C en San Salvador y Santa Ana, 31 °C en Acajutla, 32 °C en La Libertad, 33 °C en La Unión y 34 °C en San Miguel. Estas condiciones están influenciadas por una vaguada asociada a una baja presión al suroeste del país y por el flujo del este que transporta humedad desde el mar Caribe.

El país se encuentra en la transición hacia la época seca, con la llegada progresiva de los Vientos Nortes prevista para finales de octubre o inicios de noviembre. Para octubre se proyecta un acumulado nacional de lluvia por debajo del promedio histórico, aunque pueden presentarse periodos de precipitaciones de corta duración con actividad eléctrica.

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