ISTU registra visita de 6.5 millones de turistas a los parques nacionales en 2022

Exalcalde y concejal, Simón Paz, desmiente compra de camiones recolectores en Mejicanos, dijo que el Concejo Municipal desconoce la supuesta compra: Nosotros no hemos aprobado compra de camiones, son arrendados.

Al ser consultado sobre la supuesta compra de camiones, afirmó: “La municipalidad no ha adquirido camiones (recolectores de basura), por lo menos al concejo no ha llegado ningún proceso para adquirir camiones porque hay una ley que estipula ese proceso de compra, lo que hay es arrendamiento de camiones, lo que hicieron fue constituir una Sociedad de Economía Mixta de las cuales al interior del Concejo nosotros no sabemos cuáles son los preceptos de esa conformación, cuáles son lo beneficios que la municipalidad va a tener es decir eso lo manejan solo ellos”.

La falta de transparencia en los procesos ha llevado incluso a los concejales de Nuevas Ideas a votar en contra de las propuestas del actual alcalde (Saúl Meléndez) “se pretendía declarar en reserva la supuesta compra de camiones pero 8 concejales incluidos 5 de Nuevas Ideas han votado en contra de eso”, dijo Paz.

Además, denunció: “En la primera reunión de Concejo de este año llevaron un punto para declarar en reserva, precisamente esos contratos de arrendamientos, y lo querían declarar en reserva por 5 años, 3 concejales de Nuevas Ideas y el de GANA no aprobaron esa propuesta y nosotros como fracción municipal del FMLN, tampoco la avalamos. No pasó esa votación”.

En ese sentido, reitero: “ustedes ven camiones que andan circulando en el municipio pero son alquilados pero desconocemos como concejales de la fracción del FMLN cuánto se paga. Faltando cuatro meses para cumplir dos años de esta administración, el problema de la basura sigue latente” .

El concejal agregó: “En Mejicanos se ve un incremento de $0.17 a $0.34 ctvs en el tema de aseo y recolección de basura, también hay un aumento en el sector mercado».

“En el tema de la recolección de los desechos sólidos no hay un plan de trabajo, todo es improvisado”, enfatizó.

Sobre el manejo de Fondos para otros rubros de servicios prioritarios y sensibles que la alcaldía de Mejicanos presta a la población, también ha habido información cuestionada de la cual Paz dijo no tener mayor conocimiento por el manejo que se le ha dado, pero que no le extrañaría salga a la luz en los próximos días.

