Grupo familiar es capturado por falsificar pruebas PCR al intentar salir del país

Marvin Ulises Martínez, The King Flyp, dio unas breves declaraciones a la prensa, a su salida del juzgado Primero de Paz de San Salvador, donde fue presentado un requerimiento en su contra por el delito de violación.

De acuerdo con el cantante salvadoreño, no cometió el crimen por lo que se considera inocente de los cargos que se le imputan y que más bien se está tratando de perjudicarle.

“Yo soy inocente en esto, la gente que me señala dijeron que nada que ver. Siempre quieren hacerme leña”, expresó Marvin Ulises ante las cámaras.

Según información de medios locales, a Marvin Ulises se le detuvo la noche del pasado jueves, sobre la calle Los Castaños y avenida Las Camelias, en la colonia San Francisco, de San Salvador.

Él cantante salvadoreño, afirma que no cometió el crimen y se considera inocente de los cargos que se le imputan por otra el joven asegura, que la supuesta víctima no es quien ha hecho la acusación, sino que otras personas: “Ella dice que no, que nada que ver, son ellos (las autoridades)”.

De hecho, que se encuentra tan devastado, que incluso dice que desearía poder acabar con su vida. “Se lo digo ante todos ustedes, van a hacer la otra (entrevista) hasta que yo esté muerto, porque yo me voy a quitar la vida, ténganlo por seguro recuérdenme”, señaló el cantante originario de Morazán.