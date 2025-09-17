Gabinete de Seguridad y FGR presenta resultados de la más reciente incautación de droga en alta mar

El Ministro de la Defensa Nacional, Vicealmirante René Francis Merino Monroy, junto al Ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro y el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, presentaron los resultados de la reciente incautación de 1.4 toneladas de droga en alta mar.

“En este caso hubo una recuperación la cual había sido sembrada en el agua para posteriormente llegar a recuperarla, esto nos da la indicación que también los narcotraficantes tienen sus métodos y sus colaboradores que les dan información de las operaciones que se realizan y obviamente, ante la sospecha o la amenaza para ellos, de la intersección de la Marina Nacional, optaron por dejar la droga e irse del lugar para evitar ser capturados”, apuntó el Ministro de la Defensa Nacional, Vicealmirante René Francis Merino Monroy, en conferencia de prensa.

La droga fue localizada flotando a unas 900 millas náuticas al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, Estero de Jaltepeque, por personal de la Marina Nacional, la cual tiene un valor aproximado de 35 millones de dólares.

“Es innegable la valentía de nuestros valientes marinos, también, toda esa coordinación que el modelo Bukele nos ha implementado entre Policía, Fiscalía y Ejercito, precisamente para llevar paz y tranquilidad. Pero no solo para resolver un problema nacional, sino también, para colaborar con los países en este combate efectivo, a este flagelo de la narcoactividad”, dijo el Ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro.

En lo que va del 2025 ya se ha decomisado 22.1 toneladas de todo tipo de drogas, valoradas en 545.1 millones de dólares, mientras que durante la administración del Presidente Nayib Bukele, se han incautado 71.6 toneladas de drogas, equivalentes a 1 mil 682.7 millones de dólares.

“Está droga ha sido incautada en el marco de investigaciones abiertas sobre redes de tráfico ilícito transnacional que operan y ponen en riesgo la salud, la paz y la seguridad de toda la región. Cada incautación golpea financieramente a los criminales que quieren seguir lucrándose del narcotráfico, cada dosis decomisada es un golpe directo a sus ingresos, a sus operaciones, a su capacidad para corromper, por eso, cada operación que realiza nuestra Marina Nacional busca proteger comunidades enteras, en este caso no solo de nuestro país, sino de la región”, destacó el Fiscal General, Rodolfo Delgado.

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele mantiene una lucha constante contra el narcotráfico internacional y junto al Gabinete de Seguridad reitera su compromiso con la tranquilidad de los salvadoreños.

