FGR prioriza la atención integral a mujeres víctimas de la violencia

La Fiscalía General de la República (FGR) sigue priorizando la atención especializada e integral para los grupos más vulnerables de la población como la niñez, la adolescencia y las mujeres que resultaron ser víctimas de la violencia, principalmente, en casos relacionados con delitos sexuales.

Según el fiscal general, Rodolfo Delgado, en promedio mensual se brindan un estimado de 300 atenciones a víctimas con la implementación del Modelo de Atención Psicosocial para Personas en Condición de Vulnerabilidad, el cual fue creado para proporcionar servicios de atención especializada, en instalaciones dignas, cómodas, seguras y confiables.

Según datos oficiales, la Fiscalía ha brindado atención especializada a 469,792 víctimas entre mujeres, niños y adolescentes entre el 2 de mayo de 2021 al 30 de septiembre de 2025. Solo en este año ha proporcionado atención a 80,752 víctimas.

El funcionario explicó que, bajo su gestión, ha sido una de las principales apuestas de la institución, pues «son espacios creados por la FGR para la atención de la niñez, los adolescentes y las mujeres que acuden a solicitar los servicios que se encuentran disponibles, principalmente, por temas de naturaleza sexual», dijo durante su intervención ante los diputados la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.

Actualmente, la Fiscalía cuenta con este modelo de atención en el complejo fiscal situado en Santa Tecla, La Libertad, así como en las sedes de Sonsonate, Usulután y San Miguel.

Aunque las sedes fiscales cuentan con espacios de atención para víctimas en las Unidades de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia, Delgado no descarta que el Modelo de Atención Psicosocial para Personas en Condición de Vulnerabilidad se implemente en todas las oficinas departamentales.

Para brindar este modelo de atención, se cuenta con instalaciones exclusivas donde un equipo multidisciplinario integrado por psicólogos, trabajadores sociales, fiscales, médicos forenses, entre otros brindan atención a las víctimas.

«Estos espacios tratan de crear ambientes confortables para la atención especializada, en ambientes privados que sean cómodos, seguros, que gocen de la confidencialidad adecuada y que sean acordes a la edad de la víctima», describió el fiscal general.

Estas salas cuentan con ludoteca, sala de lactancia materna, sala de atención psicológica, cámara Gesell; además, se les entrega a las víctimas recursos complementarios para la atención.

«Para realizar estos espacios hemos invertido parte de los recursos asignados y -también- financiados con la cooperación. Se ha llegado al punto de que se han contabilizado un promedio de 300 atenciones mensuales en cada uno de estos modelos, se está tratando de dar atención de calidad para las personas que necesitan de estos servicios», explicó.

Delgado reiteró el compromiso de la institución para seguir «garantizando un acceso a la justicia digno para las mujeres, niños y los adolescentes».

