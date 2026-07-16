Nacionales
FGR desarticula estructura dedicada al narcotráfico en Sonsonate
Esta madrugada, la Fiscalía General de la República (FGR), con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), realizó un operativo para desarticular una estructura dedicada al tráfico de drogas en Sonsonate. Los estupefacientes los compraban en San Salvador y luego la vendían en Sonsonate, San Antonio del Monte y Sonsacate.
Tras los esfuerzos realizados en los 13 allanamientos en Sonsonate, Sonzacate, Izalco y La Libertad, se capturó a Nylbert Abrahan Rosales Mendoza, Héctor Antonio Guzmán Ticas, Kevin Ernesto Rodríguez Rodríguez , José Alfredo Acevedo Rivera y Jorge Alberto Rebollo Recinos.
Otras cinco personas ya están detenidas y se les notificará de los nuevos delitos qué se les imputan.
El fiscal del caso explicó que este procedimiento es producto de una investigación de un año cuando se capturó a una persona en flagrancia que distribuía droga en el departamento de Sonsonate.
Durante el operativo se incautaron varias porciones de droga metanfetaminas, balanzas, celulares y demás evidencia que servirá para fortalecer la investigación.
A los detenidos se les atribuyen los delitos de actos preparatorios proposición y conspiración de asociaciones delictivas, agrupaciones ilícitas, tráfico Ilícito y posesión y tenencia.
Durante el operativo se incautaron 13 teléfonos, 2 balanzas, $2,036 en efectivo y 18 porciones pequeñas de metanfetamina.
Nacionales
Pick-up cae a barranco de siete metros y deja cuatro lesionados en La Unión
Un accidente de tránsito registrado esta tarde dejó a cuatro personas lesionadas luego de que un pick-up cayera a un barranco de aproximadamente siete metros de altura en el caserío Baratillo Sur, cantón San Sebastián, distrito de Santa Rosa de Lima, La Unión Norte.
Según las autoridades policiales, el conductor del vehículo perdió el control del pick-up y terminó en el fondo del barranco tras salirse de la carretera.
De acuerdo con Roberto Sánchez, jefe de socorrismo de Cruz Roja Salvadoreña, el conductor sufrió una descompensación por problemas de salud, lo que provocó que perdiera el control del automotor y cayera al río desde una altura aproximada de siete metros.
Los socorristas de Cruz Roja Salvadoreña acudieron al lugar para brindar atención a las cuatro personas lesionadas, quienes posteriormente fueron trasladadas a un centro asistencial.
Nacionales
El Salvador apuesta por una educación superior conectada con el mundo: inicia el Congreso Internacional “Modelo Educativo País 2026”
Con la participación de representantes de las 45 instituciones de educación superior del país, especialistas internacionales, empresarios y organismos de cooperación, el Ministerio de Educación inauguró este miércoles la segunda edición del Congreso Internacional “Modelo Educativo País, Educación Superior 2026”, una iniciativa que busca adaptar la formación universitaria a los desafíos tecnológicos, científicos y laborales que enfrenta El Salvador y el mundo.
Durante la apertura del evento, la ministra de Educación, Karla Trigueros, afirmó que el país atraviesa un momento de transformación en el que las universidades deben asumir un papel protagónico para formar profesionales con las competencias que demanda la nueva realidad. En su intervención, destacó que el objetivo es construir un sistema de educación superior más innovador, pertinente y conectado con el desarrollo nacional, impulsando una formación que responda tanto a las necesidades de los estudiantes como del sector productivo.
Por su parte, el director nacional de Educación Superior, Dr. Christian Aparicio, señaló que este congreso representa una oportunidad para fortalecer el vínculo entre la academia, la empresa privada y el Estado. Además, destacó que la actualización curricular, la incorporación responsable de la inteligencia artificial y el intercambio de experiencias internacionales serán elementos clave para elevar la calidad de la educación superior en el país.
«La inteligencia artificial, la transformación digital, la educación dual y la modernización de los planes de estudio marcarán la agenda del Congreso Internacional “Modelo Educativo País, Educación Superior 2026”, un encuentro que reúne a autoridades, universidades y expertos internacionales para definir el futuro de la educación superior salvadoreña».
La agenda del congreso incluye conferencias y paneles sobre inteligencia artificial aplicada a la educación, transformación digital, educación dual, acreditación universitaria, neurociencia, aprendizaje basado en el servicio y desarrollo de competencias docentes. También se analizarán experiencias exitosas de instituciones académicas de Argentina y México, con el propósito de identificar modelos que puedan implementarse en El Salvador.
Entre los invitados internacionales destacan el presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) de Argentina, Dr. Martín Strah; la directora del Tecnológico de Monterrey, Noemí Villarreal Rodríguez; la Dra. Ximena Canelo y el presidente del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM), Dr. Julio Fernández Gómez, quienes compartirán experiencias sobre calidad educativa, innovación y acreditación internacional.
Las autoridades esperan que, al finalizar las jornadas de trabajo, el congreso permita generar propuestas concretas para actualizar los planes de estudio, fortalecer la cooperación entre universidades y sector productivo, así como establecer una hoja de ruta que impulse una educación superior más moderna, flexible y orientada a las necesidades del mercado laboral y del desarrollo del país.
El Congreso Internacional “Modelo Educativo País, Educación Superior 2026” se desarrolla del 15 al 17 de julio bajo una modalidad híbrida y concluirá con la presentación de propuestas estratégicas y una declaratoria académica que buscará consolidar una visión compartida para el futuro de la educación superior salvadoreña.
Judicial
143 integrantes de la clica Cinco Cedros Locos Salvatruchos de la MS-13 fueron condenados hasta con 75 años de prisión
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 143 integrantes de la clica Cinco Cedros Locos Salvatruchos de la MS-13, del programa Libertad, fueran condenados a penas que van desde los 20 hasta los 75 años de prisión por su vinculación y pertenencia a la estructura criminal y por otros delitos.
Todos los pandilleros delinquían en el cantón Lourdes, del distrito de Colón, en en las colonias Cinco Cedros, San Mateo, El Chapernal, Bazzini, Las 600 y zonas aledañas del departamento de La Libertad y fueron sentenciados según el grado de participación o rango en la estructura criminal. Todos fueron capturados a partir de la implementación del régimen de excepción.
Entre las sentencias más altas está la 75 años de prisión impuesta a Cristian Dagoberto Alas García, alias Chory o Espía; al imputado se le condenó por los delitos de agrupaciones ilícitas, siembra y cultivo de marihuana y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego. El imputado fue capturado en agosto de 2022, en una finca de Talnique, donde almacenaba dos armas de guerra y cultivaba plantas de marihuana.
67 años de prisión fue la condena impuesta a Miqueas Misael Hernández Rodríguez, alias Miqueas, por agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas, posesión de drogas con fines de tráfico y amenazas agravadas. Al momento de la captura el imputado amenazó verbalmente a elementos de la Fuerza Armada y se le incautaron sustancias ilícitas y un arma de fuego sin documentación legal.
El corredor de clica, Carlos Gerardo Escobar, alias Drupi, fue condenado a 66 años de prisión por agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas de fuego y posesión de drogas; el imputado fue detenido en noviembre de 2022 en San Juan Opico, cuando intentó ocultar un arma de fuego y huir de las autoridades.
Otro de los condenados es el corredor de clica Jonathan David Doradea, alias Bacha o Mafioso, a quien se le impusieron 51 años de prisión por agrupaciones ilícitas y posesión de drogas.
Los corredores de clica Fidel Antonio Ramos Flores, alias Viejo Tigre, y Nelson Enrique Larios Saget, alias Duende, recibieron 45 años de prisión por agrupaciones ilícitas.
A esa misma pena y por el mismo delito fueron condenados los homeboys: Juan Carlos López Serrano, alias «Chacal»; Edwin Alexander Monterroza Arévalo, alias «Sayco»; Víctor Manuel Miranda Rosales, alias «Wizar», Elvis Jovanny Henriquez Montes, alias Espiri; Óscar Alfredo Alas Corea, alias «Black» o «Kilo»; Pedro Antonio Urbano Menjívar, alias «Vago»; Marvin Joel Gómez Portillo, alias «Slow»; Jairo Adonay Molina Paz, alias «Sparky»; Samuel Enrique Nieto Flores, alias «Zombie»; Andrés Rivas Menéndez, alias «Timón»; Juan Antonio García Cortez, alias «Humilde» o «Juan»; Juan Ramón Hernández Estrada, alias «Little Boy»; Samuel Eduardo Martínez Salazar, alias «Dauner»; Roberto Antonio Bermúdez Santamaría, alias «Pulga»; Dagoberto de Jesús Quintanilla, alias «Shorty»; Nelson Edgardo Aguirre Martínez, alias «Sombra»; Pedro José Sánchez Leiva, alias «Zonte»; Dany Wilson Ávalos Abrego, alias «Vigion»; Marcos Salvador López Martínez, alias «Gato de la Belén»; Manfredy Marcos Vanegas Durán, alias «Flaco» o «Scrapy»; Luis Alonso Gómez de Paz, alias «Pega»; Edwin Osmín Ruiz Aguilar, alias «Maníaco»; Francisco López Hernández, alias «Sapo»; Hayser Antonio Madrid Argueta, alias «Hayser», Carlos Antonio Ramírez, alias «Mico» y Elmer Shunico Shunico.
El resto de penas oscilan entre 36, 30 y 20 años de prisión. Según el fallo se condenó a 4 corredores de clica, 27 homeboys, 61 chequeos, 4 observaciones y 47 paro o colaboradores.
Estas condenas fueron impuestas en presencia de los imputados por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, luego de valorar la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó el ente fiscal durante la audiencia única.