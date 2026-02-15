Nacionales
Febrero suma un nuevo día sin homicidios en El Salvador
Una nueva jornada con cero homicidios se suma a las estadísticas de febrero. De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC) el 14 de febrero finalizó sin muertes a causa de la violencia.
«Finalizamos el sábado 14 de febrero, con 0 homicidios en el país», detalló la PNC en su cuenta oficial de X.
Con este día sin homicidios, El Salvador suma un total de 11 jornadas sin muertes violentas solo en febrero. Las autoridades señalan que estos resultados se han obtenido gracias a la implementación del Plan Control Territorial y al régimen de excepción.
Estas estrategias de seguridad han permito la presencia policial y militar en comunidades consideradas de alta incidencia delictiva, así como la desarticulación de estructuras criminales.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Judicial
Sujeto acusado de violación es condenado a 14 años de cárcel
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
Sucesos
Will Salgado anuncia compromiso en pleno San Valentín
El exalcalde de San Miguel, Will Salgado, sorprendió este 14 de febrero al realizar su propuesta oficial de matrimonio a Elizabeth Ventura «La Chelita», en una fecha cargada de simbolismo por celebrarse el Día del Amor y la Amistad.
Con la frase “¡Hoy sí entrego anillo!”, el exfuncionario confirmó públicamente su compromiso, generando múltiples reacciones en redes sociales, donde seguidores y amigos enviaron mensajes de felicitación y buenos deseos para la pareja.
La propuesta no solo marcó un nuevo capítulo en su vida personal, sino que también dejó un mensaje claro: para el amor no hay edad ni límites cuando se trata de dar un paso importante.