El Salvador y Türkiye fortalecen cooperación bilateral en foro diplomático ADF2026

Las instalaciones más grandes a escala mundial para dar mantenimiento a aeronaves se encuentran en El Salvador, en manos de Aeroman, compañía que ayer, junto al presidente de la república, Nayib Bukele, inauguró el hangar 7 en sus instalaciones ubicadas en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero (AIES).

«Hace varios años estuvimos en la inauguración del hangar 6 y en ese momento Aeroman se convirtió en el segundo centro de mantenimiento de aviones del continente americano, algo muy importante para un país pequeño como el nuestro. Ahora con este proyecto del hangar 7 Aeroman se convierte en el mayor centro de mantenimiento del mundo; eso nos llena de orgullo porque está aquí en El Salvador», expresó el mandatario durante el evento.

Por su parte, Alejandro Echeverría, CEO de Aeroman, detalló que con la ampliación habrá 16 líneas adicionales de producción, llegando a ser el centro de mantenimiento aeronáutico más grande del mundo.

«Estamos inaugurando este hangar 7, ahora tendremos 16 líneas adicionales de producción y así llegaremos a 65 líneas de producción en un solo lugar, lo que nos convertirá en el centro de mantenimiento más grande del mundo, y eso estará aquí en El Salvador», afirmó Echeverría.

Bukele agregó que la ampliación de Aeroman se constituye en «el ejemplo de un país donde las inversiones están seguras, donde hay seguridad jurídica, estabilidad política, apoyo ciudadano y por lo tanto hay garantía de que en todo el futuro previsible El Salvador no va a cambiar su política de desarrollo a través de la inversión».

Con más de 35 años de experiencia, Aeroman es «el líder de la industria en el suministro de mantenimiento mayor, modificación y pintura de aeronaves para algunos de los principales propietarios y operadores de las mismas a nivel mundial», según la compañía.

Dicha experiencia se refleja en los servicios de alta calidad que brinda a aeronaves Airbus A320, Boeing B737, y sigue ampliando servicios de cabina ancha y de jet regional. En cuanto a mantenimiento mayor, puede atender aviones Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier y McDonell Douglas.

Aeroman inició operaciones en 1996, cuando construyó su primer hangar en el AIES, con cuatro líneas de producción; luego amplió sus instalaciones con dos hangares, en 2006 y 2007, pero en 2012 agregó cuatro, consolidándose entonces como oferente de servicio de mantenimiento aeronáutico en Latinoamérica, y ahora a escala mundial.

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