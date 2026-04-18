Nacionales
El Salvador y Türkiye fortalecen cooperación bilateral en foro diplomático ADF2026
El Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo una reunión bilateral con el Vicepresidente de la República de Türkiye, Cevdet Yılmaz, en el marco de su participación en el Antalya Diplomacy Forum, ADF2026, con el objetivo de fortalecer los vínculos de cooperación y amistad.
En el encuentro, el Vicepresidente Ulloa destacó que, tras consolidarse como el país más seguro de la región, El Salvador ha experimentado un crecimiento significativo en el sector turístico, lo que abre nuevas oportunidades de desarrollo económico en este sector. Señaló, además, que, en el marco de la tercera etapa del Plan Económico, el país avanza en la promoción del comercio, subrayando la inversión de Yilport Holding, superior a los $1,615 millones, como un hito estratégico para el desarrollo logístico y económico, al constituir una de las apuestas más importantes en materia portuaria.
En esa línea, extendió una invitación al sector privado de Türkiye para explorar oportunidades en áreas como tecnologías financieras, energías renovables, especialmente geotérmica, y turismo, incluyendo el desarrollo de la zona costera con Surf City, destacando el potencial de la nación salvadoreña como un destino atractivo y como un socio estratégico en la región.
Por su parte, el Vicepresidente de Türkiye, Cevdet Yılmaz, expresó su reconocimiento por la visita de alto nivel y la participación del Vicepresidente Ulloa en el #ADF2026, destacando que estos espacios contribuyen a imprimir un nuevo dinamismo a la relación bilateral. Asimismo, manifestó el interés de Türkiye en continuar ampliando la cooperación, particularmente en áreas estratégicas como la industria de defensa.
De igual forma, resaltó el apoyo brindado por la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TIKA), a través de la cual Türkiye ha impulsado proyectos en El Salvador, especialmente en el ámbito de la salud, así como el impacto del programa de Becas Türkiye en la formación académica de ciudadanos salvadoreños. En este contexto, la parte turca reconoció los avances alcanzados por El Salvador en materia de seguridad.
El encuentro permitió reafirmar la disposición de ambas naciones de seguir consolidando una relación basada en la articulación de esfuerzos y la identificación de iniciativas de beneficio mutuo.
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El Salvador tiene el centro de mantenimiento de aviones más grande del mundo
Las instalaciones más grandes a escala mundial para dar mantenimiento a aeronaves se encuentran en El Salvador, en manos de Aeroman, compañía que ayer, junto al presidente de la república, Nayib Bukele, inauguró el hangar 7 en sus instalaciones ubicadas en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero (AIES).
«Hace varios años estuvimos en la inauguración del hangar 6 y en ese momento Aeroman se convirtió en el segundo centro de mantenimiento de aviones del continente americano, algo muy importante para un país pequeño como el nuestro. Ahora con este proyecto del hangar 7 Aeroman se convierte en el mayor centro de mantenimiento del mundo; eso nos llena de orgullo porque está aquí en El Salvador», expresó el mandatario durante el evento.
Por su parte, Alejandro Echeverría, CEO de Aeroman, detalló que con la ampliación habrá 16 líneas adicionales de producción, llegando a ser el centro de mantenimiento aeronáutico más grande del mundo.
«Estamos inaugurando este hangar 7, ahora tendremos 16 líneas adicionales de producción y así llegaremos a 65 líneas de producción en un solo lugar, lo que nos convertirá en el centro de mantenimiento más grande del mundo, y eso estará aquí en El Salvador», afirmó Echeverría.
Bukele agregó que la ampliación de Aeroman se constituye en «el ejemplo de un país donde las inversiones están seguras, donde hay seguridad jurídica, estabilidad política, apoyo ciudadano y por lo tanto hay garantía de que en todo el futuro previsible El Salvador no va a cambiar su política de desarrollo a través de la inversión».
Con más de 35 años de experiencia, Aeroman es «el líder de la industria en el suministro de mantenimiento mayor, modificación y pintura de aeronaves para algunos de los principales propietarios y operadores de las mismas a nivel mundial», según la compañía.
Dicha experiencia se refleja en los servicios de alta calidad que brinda a aeronaves Airbus A320, Boeing B737, y sigue ampliando servicios de cabina ancha y de jet regional. En cuanto a mantenimiento mayor, puede atender aviones Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier y McDonell Douglas.
Aeroman inició operaciones en 1996, cuando construyó su primer hangar en el AIES, con cuatro líneas de producción; luego amplió sus instalaciones con dos hangares, en 2006 y 2007, pero en 2012 agregó cuatro, consolidándose entonces como oferente de servicio de mantenimiento aeronáutico en Latinoamérica, y ahora a escala mundial.
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Capturan a conductor ebrio que atropelló a una madre y su hija en San Salvador
Durante la madrugada de este 17 de abril, un joven de 24 años atropelló a una mujer y su hija menor de edad en el bulevar Los Héroes, en San Salvador. El conductor en estado de ebriedad intentó darse a la fuga, pero colisionó contra otro vehículo, según detalló el Viceministerio de Transporte (VMT).
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó al hombre identificado como Samuel Alejandro Medrano Merino, luego de colisionar con un segundo vehículo.
El detenido resultó con 153 grados de alcohol en sangre luego de realizarle la prueba de alcotest correspondiente. Por lo tanto, Medrano Merino será procesado por los delitos de conducción peligrosa y lesiones culposas, además, deberá responder por daños y lesiones ocasionadas.
Las víctimas Ana Deisi, de 50 años, y su hija, Naomi, fueron trasladadas a un hospital.
«Reiteramos el llamado a respetar la normativa de tránsito y practicar una conducción responsable para proteger la vida de todos los usuarios de la vía», declaró el VMT sobre el hecho.
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Motociclista resulta gravemente herida tras ser impactada por vehículo en San Salvador
Una joven de 22 años fue trasladada de emergencia a un hospital luego de sufrir un fuerte accidente de tránsito mientras se conducía en motocicleta en San Salvador.
El hecho ocurrió la mañana de este día sobre la calle Madrid, en las cercanías del exzoológico Nacional y el barrio Modelo, donde, según los reportes, una camioneta la embistió.
Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña, seccional Santa Anita, acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria, ya que la víctima quedó tendida sobre el pavimento con lesiones de gravedad.
De acuerdo con los rescatistas, la mujer presentaba traumatismos severos en la cabeza y otras partes del cuerpo.
Tras ser estabilizada en coordinación con el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), fue trasladada en estado crítico a un centro asistencial para recibir atención especializada.