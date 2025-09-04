Nacionales
Detienen a conductor involucrado en fatal accidente vial en Usulután
La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la detención de José David Morales Rodríguez, de 52 años, acusado de atropellar y causar la muerte de un ciclista en un tramo que conduce del distrito de Jiquilisco hacia Puerto El Triunfo, en Usulután Oeste.
El hecho ocurrió en horas de la mañana del miércoles. Según el reporte, Morales Rodríguez huyó del lugar, pero fue localizado por las autoridades en el barrio La Merced, en Jiquilisco.
La PNC informó que el detenido será puesto a disposición de las instancias judiciales para ser procesado por el delito de homicidio culposo.
Nacionales
PNC reporta un nuevo día sin homicidios
El Salvador registra días consecutivos sin homicidios en el inicio de septiembre de 2025, según los datos publicados por la Policía Nacional Civil (PNC) la madrugada de este jueves.
El miércoles 3 de septiembre cerró con cero homicidios, siendo el segundo día de este mes con esta tendencia, luego de las primeras tres jornadas. Estas cifras se suman a los 27 días sin homicidios en agosto, 29 en julio y un total de 206 jornadas en lo que va del año.
El reporte oficial destaca que, desde la gestión del presidente Nayib Bukele, el país acumula 1,004 días con cero homicidios. Entre las medidas implementadas se encuentran el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 y vigente actualmente, bajo el cual se han registrado 890 días sin homicidios.
Nacionales
Pronostican cielo nublado y tormentas en varias zonas del país
El cielo se mantendrá poco nublado en horas de la mañana, con incremento de nubosidad hacia el mediodía en la cordillera Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo. Los vientos serán del este y noreste, entre 8 y 18 km/h, y el ambiente permanecerá fresco.
Por la tarde, se prevé cielo parcialmente nublado sobre la cadena montañosa norte y la cordillera volcánica, con lluvias y tormentas puntuales, especialmente en Chalatenango y el norte de Santa Ana. En el resto del país predominará el cielo poco nublado. Los vientos variarán del sur y este, entre 10 y 20 km/h, y el ambiente será cálido.
Durante la noche, el cielo estará parcialmente nublado con lluvias y tormentas moderadas, concentradas en la zona costera oriental, así como en Santa Ana, Chalatenango, La Libertad Norte y el norte de San Salvador. También se esperan lluvias puntuales en Cabañas y Cuscatlán. Los vientos serán del noreste y este, entre 10 y 20 km/h, y el ambiente se mantendrá fresco.
Según el pronóstico, estas condiciones están influenciadas por la presencia de una vaguada en la región.
Nacionales
El Salvador es uno de los países con menos casos de gusano barrenador en la región
El Salvador continúa destacando en la región por su buena estrategia de prevención y control del gusano barrenador del ganado (GBG). De acuerdo con el boletín epidemiológico del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), correspondiente a la semana 33 (del 10 al 16 de agosto de 2025), el país reporta solo el 3.64% (4,131) de casos del total regional (113,391), posicionándose como uno de los países con menor incidencia desde Panamá hasta México.
El primer lugar en casos acumulados lo ocupa Panamá con el 46.85% (53,125), luego está Costa Rica con el 21.95% (24,896), Nicaragua está en tercer lugar con el 18.70% (21,212), seguido de México con 4.56% (5,178).
La baja incidencia en el país es gracias al esfuerzo coordinado entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Salud, el Centro de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), la Escuela Nacional de Agricultura (ENA), organismos internacionales y, especialmente, el compromiso del sector agropecuario y de la población.
La estrategia comprende la prevención, la atención inmediata de casos sospechosos, aplicación de tratamientos larvicidas y seguimiento en campo. Entre los productos que los técnicos del MAG aplican para tratar los casos están la cipermetrina (insecticida de acción rápida), la violeta de genciana (antiséptico y cicatrizante) y el aceite de pino y citronela (repelentes naturales).
El MAG ha instalado puntos de inspección pecuaria en La Unión, Morazán y Usulután. Asimismo, lidera una campaña nacional de desparasitación, beneficiando a 51,000 animales desde el 30 de mayo hasta el 14 de agosto.
A esto se suma una intensa campaña educativa con distribución de materiales didácticos y capacitaciones, beneficiando hasta la fecha a 1,846 personas en comunidades rurales, ferias ganaderas, agroservicios y clínicas veterinarias.
El cuidado de los animales es responsabilidad de todos
Del total de casos reportados en el país, el 56.69% es en caninos, el 34.37% en bovinos, el 4.50% en felinos y en menor porcentaje las demás especies. Los departamentos con mayor incidencia son: San Salvador (1,089), Morazán (592), La Libertad (571), San Miguel (472), mientras que, los de menor incidencia son Ahuachapán (34) y Cabañas (29).
Debido a la data anterior, las acciones de prevención y contención que desarrolla el MAG son estratégicas, pues según la cartera de Estado del diciembre de 2024 al 16 de agosto de 2025 se registran 10,430 atenciones en actividades de vigilancia epidemiológica y medidas de prevención del GBG, de las cuales 1,805 se reportan en Morazán, 1,589 en La Unión, 1,362 en San Salvador, 1,358 en San Miguel, 793 en La Libertad y el resto en los demás departamentos.
Para fortalecer la respuesta nacional, el Gobierno ha destinado $700,000 del Fondo General, $146,335 del Fondo Extraordinario Regional del OIRSA y $353,350 provenientes del USDA para vigilancia epidemiológica (julio 2024 – julio 2025).
La población debe continuar con las medidas de cuidado animal y reportar cualquier caso sospechoso al Call Center 912, disponible para denuncias y solicitudes de asistencia técnica.