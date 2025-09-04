Pronostican cielo nublado y tormentas en varias zonas del país

El cielo se mantendrá poco nublado en horas de la mañana, con incremento de nubosidad hacia el mediodía en la cordillera Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo. Los vientos serán del este y noreste, entre 8 y 18 km/h, y el ambiente permanecerá fresco.

Por la tarde, se prevé cielo parcialmente nublado sobre la cadena montañosa norte y la cordillera volcánica, con lluvias y tormentas puntuales, especialmente en Chalatenango y el norte de Santa Ana. En el resto del país predominará el cielo poco nublado. Los vientos variarán del sur y este, entre 10 y 20 km/h, y el ambiente será cálido.

Durante la noche, el cielo estará parcialmente nublado con lluvias y tormentas moderadas, concentradas en la zona costera oriental, así como en Santa Ana, Chalatenango, La Libertad Norte y el norte de San Salvador. También se esperan lluvias puntuales en Cabañas y Cuscatlán. Los vientos serán del noreste y este, entre 10 y 20 km/h, y el ambiente se mantendrá fresco.

Según el pronóstico, estas condiciones están influenciadas por la presencia de una vaguada en la región.

