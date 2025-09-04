Nacionales
Pronostican cielo nublado y tormentas en varias zonas del país
El cielo se mantendrá poco nublado en horas de la mañana, con incremento de nubosidad hacia el mediodía en la cordillera Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo. Los vientos serán del este y noreste, entre 8 y 18 km/h, y el ambiente permanecerá fresco.
Por la tarde, se prevé cielo parcialmente nublado sobre la cadena montañosa norte y la cordillera volcánica, con lluvias y tormentas puntuales, especialmente en Chalatenango y el norte de Santa Ana. En el resto del país predominará el cielo poco nublado. Los vientos variarán del sur y este, entre 10 y 20 km/h, y el ambiente será cálido.
Durante la noche, el cielo estará parcialmente nublado con lluvias y tormentas moderadas, concentradas en la zona costera oriental, así como en Santa Ana, Chalatenango, La Libertad Norte y el norte de San Salvador. También se esperan lluvias puntuales en Cabañas y Cuscatlán. Los vientos serán del noreste y este, entre 10 y 20 km/h, y el ambiente se mantendrá fresco.
Según el pronóstico, estas condiciones están influenciadas por la presencia de una vaguada en la región.
Judicial
Exsecretario privado de Funes y su esposa condenados a devolver $3.87 millones por enriquecimiento ilícito
La Fiscalía General de la Republica (FGR) logró que el exfuncionario Francisco José Cáceres Zaldaña y su esposa, Reyna Guadalupe Flores de Cáceres sean declarados culpables de enriquecimiento ilícito y deberán restituir al Estado $3,872,095.46 dólares.
Como parte de la condena civil, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla resolvió que Francisco Cáceres deberá devolver $3,539,407.87 dólares, asimismo, lo inhabilitó por 10 años para ejercer cualquier cargo público.
En cuanto a su esposa, Reina Guadalupe Flores de Cáceres debe reintegrar US$332,687.59.
Cáceres fue secretario privado de la presidencia, durante la gestión de Mauricio Funes, entre el 1 de junio 2009 al 31 de mayo del 2014.
La condena civil ha sido impuesta por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.
Nacionales
Dos lesionados tras fuerte accidente en Ciudad Delgado
Dos personas resultaron con lesiones leves tras un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 8 de la carretera Troncal del Norte, informaron los Comandos de Salvamento.
De acuerdo con el reporte, el conductor de un vehículo particular y su acompañante chocaron en la parte trasera de un camión, luego de que el motorista se distrajera al volante.
El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, recordó que la distracción sigue siendo la principal causa de percances viales en el país. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para inspeccionar la escena y establecer responsabilidades.
Nacionales
El Salvador se acerca a los dos millones de vehículos en circulación
El Viceministro de Transporte, Nelson Reyes, informó que El Salvador contabiliza cerca de los dos millones de vehículos en circulación, lo que representa un crecimiento anual del 8.5 % en el parque vehicular del país.
“Nos estamos acercando a los dos millones de vehículos en nuestro parque vehicular. Actualmente, el número de vehículos es de 1.9 millones en el país”, detalló Reyes en la entrevista del programa Frente a Frente.
Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, del total de 1,959,103 vehículos registrados, 1,299,043 corresponden a automóviles y 660,060 a motocicletas. Este incremento plantea nuevos desafíos en materia de tránsito y seguridad vial.