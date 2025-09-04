PNC reporta un nuevo día sin homicidios

El Salvador registra días consecutivos sin homicidios en el inicio de septiembre de 2025, según los datos publicados por la Policía Nacional Civil (PNC) la madrugada de este jueves.

El miércoles 3 de septiembre cerró con cero homicidios, siendo el segundo día de este mes con esta tendencia, luego de las primeras tres jornadas. Estas cifras se suman a los 27 días sin homicidios en agosto, 29 en julio y un total de 206 jornadas en lo que va del año.

El reporte oficial destaca que, desde la gestión del presidente Nayib Bukele, el país acumula 1,004 días con cero homicidios. Entre las medidas implementadas se encuentran el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 y vigente actualmente, bajo el cual se han registrado 890 días sin homicidios.

