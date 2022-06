Descubre los nuevos beneficios de tu Tarjeta de Crédito e-pay, la única que te da más de lo que te gusta

Foto: Diario Digital Cronio

Banco CUSCATLAN trae nuevas experiencias con su Tarjeta de Crédito Cash Back e-pay Platinum MasterCard CUSCATLAN, un producto insignia que busca facilitar las compras online de sus tarjetahabientes.

Entre los beneficios se encuentran el retorno del 5% de Cash Back* en nuevas apps como: PedidosYa, Onlife+, Luuk, Now, Kip y Tuyo App, comercios que se añaden a Netflix, Amazon, Spotify, Deezer, hugo App, Uber, Gourmet Express, Gudi App, Get My Food, Superea Sv, Apple, Disney Plus, Airbnb, pagos de colectores de servicios básicos (agua, energía, telefonía y alcaldías) y afiliados a pagos automáticos.

Además, el usuario también recibe 1 % de Cash Back* por cada compra con diferentes comercios generales, Masterseguro de viajes**, seguro médico para viajes y Masterseguro de autos**.

“En Banco CUSCATLAN nos caracterizamos por brindar nuevas experiencias que se adapten a la era del e-commerce, y que van en línea con la Transformación Digital que vive nuestro banco en este 2022. Para nosotros es indispensable crear productos que faciliten, agilicen y amplíen el proceso de compra para transformar la vida de nuestros clientes”, comentó Elena Pineda, Oficial de Tarjetas de Crédito de Banco CUSCATLAN.

Banco CUSCATLAN invita a todos sus clientes a solicitar la Tarjeta de Crédito Cash Back e-pay Platinum MasterCard CUSCATLAN y a consultar las condiciones de acumulación, redención y términos del Reglamento del Programa de Lealtad Cash Back en cualquiera de sus 53 agencias a nivel nacional, en www.bancocuscatlan.com o llamando al 2212-2000.

*Aplican condiciones de acumulación, redención y términos del Reglamento del Programa de Lealtad Cash Back, el cual puede ser consultado en www.bancocuscatlan.com o al 2212 2000. ** Los seguros son otorgados por MasterCard. BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, S.A. no asume responsabilidad alguna sobre estos seguros. Para términos y condiciones de seguros llamar al 1-800-MC-ASSIST. Aplican restricciones para los MasterSeguros.

Acerca de Banco CUSCATLAN

Banco CUSCATLAN es el banco número uno en Créditos de Vivienda y el segundo Banco más grande de El Salvador. En 2020 recibió por segundo año consecutivo el reconocimiento internacional de Global Finance como Mejor Banco de El Salvador, Mejor Manejo de Tesorería y Efectivo y Mejor Banco Digital. www.bancocuscatlan.com