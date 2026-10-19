Nacionales
Cuatro aerotécnicos salvadoreños de la Fuerza de Tarea Libertad II emboscados por pandillas en Haití: FAES intensifica la búsqueda
La Fuerza Armada de El Salvador (FAES) informó que cuatro aerotécnicos de la Fuerza de Tarea Libertad II, desplegada en Haití como parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), fueron víctimas de una emboscada de grupos criminales fuertemente armados. El ataque ocurrió el domingo mientras regresaban a su campamento a bordo de un vehículo blindado, en la zona de Santo, dentro de la comuna de Croix-des-Bouquets, a unos 12 kilómetros de Puerto Príncipe, un área bajo fuerte presencia de pandillas.
Durante el incidente, los atacantes emplearon armas de fuego y artefactos explosivos, lo que provocó intensos enfrentamientos. El vehículo blindado fue alcanzado y terminó incendiándose; sin embargo, los cuatro militares lograron salir de él. Al conocer los hechos, la FAES desplegó helicópteros de apoyo que lograron hacer retroceder a los grupos criminales, aunque las aeronaves también recibieron impactos de armas de fuego.
Las autoridades salvadoreñas han realizado múltiples intentos de aproximación por vía terrestre y aérea, pero estos se han visto obstaculizados por la intensidad de los enfrentamientos y las condiciones de seguridad en la zona. La Fuerza de Tarea Libertad II trabaja de manera conjunta con el mando de la GSF y contingentes de otros países para establecer contacto y determinar la ubicación de los efectivos. La GSF confirmó el ataque a uno de sus vehículos en Santo y señaló que las operaciones de seguridad continúan.
La misión salvadoreña, autorizada por la Asamblea Legislativa, se enfoca principalmente en apoyo de aviación y evacuaciones médicas dentro del esfuerzo internacional respaldado por la ONU para apoyar a la Policía Nacional de Haití contra las pandillas. La situación permanece en desarrollo y la FAES comunicará actualizaciones por sus canales oficiales. Algunos reportes iniciales de medios locales mencionaron cinco efectivos y versiones sobre posibles errores de navegación o retención, pero la institución militar confirmó la cifra de cuatro y mantiene el enfoque en la localización.
Economia
Comisión de Hacienda emite dictamen favorable a nueva amnistía fiscal vigente hasta el 11 de diciembre de 2026
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable a la Ley Especial y Transitoria que Otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias, Aduaneras, de Tránsito y Otras Multas. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Hacienda, busca facilitar a los contribuyentes el pago de impuestos y multas adeudadas, con vigencia hasta el 11 de diciembre de 2026.
El director general de Impuestos Internos, Marvin Sorto, explicó que la medida pretende dar oportunidades a quienes cumplen con sus pagos, pero que por alguna razón no han podido solventar sus compromisos con el fisco. “El Estado tiene claro que la economía no se incrementa por multas o intereses, sino que el impacto mayor corresponde a los impuestos propios”, afirmó. La amnistía permitirá regularizar deudas ante Impuestos Internos, Aduanas y el Tribunal de Apelaciones sin pagar intereses, recargos ni multas por mora, aunque los impuestos originales sí deberán cancelarse.
El beneficio también alcanzará a personas con procesos en la Fiscalía General de la República, cobros judiciales y recargos sobre multas de tránsito o de otras instituciones públicas (excepto municipalidades). Los contribuyentes podrán optar por un plan de pagos con una primera cuota del 10 % de la deuda y ocho cuotas mensuales sucesivas. En caso de incumplimiento, se perderán los beneficios y se reactivarán los recargos originales.
La última amnistía, aprobada el 15 de octubre de 2025, benefició a 56,195 contribuyentes. De la recaudación obtenida, el 71 % correspondió a pequeños contribuyentes, el 15 % a medianos y el 14 % a grandes. La iniciativa aún debe ser aprobada por el pleno legislativo para convertirse en ley.
Judicial
Procesarán en libertad a conductor y propietario de volqueta por tragedia en el redondel Integración que dejó dos muertos
El Juzgado de Paz de Apopa ordenó que Rudis Joel R. H., de 31 años, y Marvin Alexis H. R., de 27, continúen el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención por el accidente de tránsito ocurrido el 30 de septiembre en las inmediaciones del redondel Integración, en el distrito de Apopa. El siniestro dejó dos personas fallecidas y diez lesionadas.
Según la investigación fiscal, el conductor circulaba a 86.4 kilómetros por hora en una volqueta que excedía en 11.3 toneladas el límite de carga y presentaba deficiencias en el sistema de frenos. En esas condiciones, la unidad impactó contra varios vehículos que esperaban ingresar al redondel, provocando una cadena de colisiones. El juez sobreseyó definitivamente al conductor por el delito de conducción peligrosa, pero mantuvo el proceso por homicidio culposo y lesiones culposas.
Marvin Alexis H. R., propietario de la empresa dueña de la volqueta, es procesado por comisión por omisión en los mismos delitos. Se le atribuye no haber mantenido la unidad en condiciones adecuadas y haber registrado el vehículo de forma irregular, sin las autorizaciones correspondientes. Ambos imputados deberán pagar cauciones económicas: 5,000 dólares el conductor y 60,000 dólares el propietario.
Además de las fianzas, se les impuso restricción migratoria, la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado y la prohibición de comunicarse con las víctimas y sus familiares. El caso continúa en etapa de instrucción.
Judicial
Condenan hasta 45 años de prisión a 74 pandilleros del Barrio 18 que operaban en La Libertad
La Fiscalía General de la República (FGR) logró condenas de entre 25 y 45 años de prisión contra 74 integrantes de la pandilla Barrio 18. Los sentenciados operaban en los distritos de Lourdes y Santa Tecla, en el departamento de La Libertad, y fueron capturados durante el régimen de excepción.
Las penas fueron impuestas por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador, tras presentar pruebas que demostraron su pertenencia a la estructura criminal y su participación en diferentes hechos delictivos. Durante el juicio se establecieron las vinculaciones de los acusados con la organización.
Los ahora condenados todavía deberán enfrentar otros procesos judiciales por delitos adicionales, por los cuales podrían recibir nuevas condenas. Esta resolución se suma a una serie de fallos recientes contra estructuras del Barrio 18 en distintas zonas del país.