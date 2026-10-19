Cuatro aerotécnicos salvadoreños de la Fuerza de Tarea Libertad II emboscados por pandillas en Haití: FAES intensifica la búsqueda

La Fuerza Armada de El Salvador (FAES) informó que cuatro aerotécnicos de la Fuerza de Tarea Libertad II, desplegada en Haití como parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), fueron víctimas de una emboscada de grupos criminales fuertemente armados. El ataque ocurrió el domingo mientras regresaban a su campamento a bordo de un vehículo blindado, en la zona de Santo, dentro de la comuna de Croix-des-Bouquets, a unos 12 kilómetros de Puerto Príncipe, un área bajo fuerte presencia de pandillas.

Durante el incidente, los atacantes emplearon armas de fuego y artefactos explosivos, lo que provocó intensos enfrentamientos. El vehículo blindado fue alcanzado y terminó incendiándose; sin embargo, los cuatro militares lograron salir de él. Al conocer los hechos, la FAES desplegó helicópteros de apoyo que lograron hacer retroceder a los grupos criminales, aunque las aeronaves también recibieron impactos de armas de fuego.

Las autoridades salvadoreñas han realizado múltiples intentos de aproximación por vía terrestre y aérea, pero estos se han visto obstaculizados por la intensidad de los enfrentamientos y las condiciones de seguridad en la zona. La Fuerza de Tarea Libertad II trabaja de manera conjunta con el mando de la GSF y contingentes de otros países para establecer contacto y determinar la ubicación de los efectivos. La GSF confirmó el ataque a uno de sus vehículos en Santo y señaló que las operaciones de seguridad continúan.

La misión salvadoreña, autorizada por la Asamblea Legislativa, se enfoca principalmente en apoyo de aviación y evacuaciones médicas dentro del esfuerzo internacional respaldado por la ONU para apoyar a la Policía Nacional de Haití contra las pandillas. La situación permanece en desarrollo y la FAES comunicará actualizaciones por sus canales oficiales. Algunos reportes iniciales de medios locales mencionaron cinco efectivos y versiones sobre posibles errores de navegación o retención, pero la institución militar confirmó la cifra de cuatro y mantiene el enfoque en la localización.

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