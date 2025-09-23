Continúa búsqueda de niño de 3 años desaparecido en San Francisco Gotera

Las intensas lluvias que afectaron la tarde del domingo provocaron múltiples emergencias en el área metropolitana de San Salvador, según informaron las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil.

El subdirector de Protección Civil, Fermín Pérez, detalló que el paso de una onda tropical generó caída de árboles, deslizamientos, desbordamiento de quebradas y ríos. Entre los incidentes más destacados figura la quebrada de La Sabana, en Ciudad Merliot, donde fue necesario desplegar equipos tácticos y personal especializado.

Las lluvias provocaron cárcavas y levantamiento del pavimento en varias zonas, como la carretera del Boquerón hacia Santa Tecla y tramos del bulevar Los Próceres. Además, se registró el desbordamiento del río Acelhuate en la calle Agua Caliente, que llevó al cierre preventivo del puente, y del río Talnique en La Libertad, con afectaciones leves. Ciudad Delgado también reportó daños menores.

Pérez destacó el trabajo de planificación y prevención realizado por Protección Civil, siguiendo instrucciones del presidente Bukele, que incluyó monitoreo, instalación de perímetros de seguridad y limpieza de tragantes en puntos críticos como la Zona Rosa y el bulevar Los Héroes.

El Cuerpo de Bomberos mantuvo vigilancia en áreas históricamente vulnerables a inundaciones, como El Arenal, colonia Málaga, río Acelhuate y colonia Santa Lucía en Ilopango.

